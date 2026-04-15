Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

14:54 | 15/04/2026
(TBTCO) - Với việc ban hành Công văn 1086/UBND-TH, UBND tỉnh Cao Bằng chính thức triển khai thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng từ 0h ngày 15/4/2026. Đây không chỉ là bước đi kỹ thuật, mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng minh bạch, hiện đại.
Hải quan Cao Bằng phối hợp bắt giữ 29 kg pháo lậu

Chuẩn hóa dữ liệu, siết kỷ luật khai báo từ “cửa ngõ” biên giới

Theo Công văn 1086/UBND-TH ngày 13/4/2026, toàn bộ phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Tà Lùng phải thực hiện khai báo đầy đủ thông tin trên Nền tảng Cửa khẩu số trước khi vào khu vực cửa khẩu.

Thông quan hàng hoá qua Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng (Cao Bằng). Ảnh: AH

Quy định này đánh dấu sự chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu số, trong đó mọi thông tin về phương tiện, người điều khiển và hàng hóa được cập nhật, theo dõi theo thời gian thực.

Điểm đáng chú ý là việc khai báo không còn mang tính khuyến khích, mà trở thành yêu cầu bắt buộc. Điều này giúp cơ quan chức năng chủ động nắm bắt dòng hàng, kiểm soát rủi ro từ sớm, đồng thời hạn chế tình trạng ùn tắc do thiếu thông tin hoặc sai lệch dữ liệu.

Thực tế tại nhiều cửa khẩu cho thấy, một trong những nguyên nhân chính gây chậm trễ thông quan là do doanh nghiệp khai báo thiếu, sai hoặc không đồng bộ giữa các lực lượng. Việc chuẩn hóa dữ liệu ngay từ “đầu vào” được kỳ vọng sẽ khắc phục điểm nghẽn này.

Cùng với đó, doanh nghiệp được yêu cầu phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, đối chiếu thông tin. Điều này cho thấy cách tiếp cận mới: không chỉ số hóa thủ tục, mà còn xây dựng cơ chế phối hợp liên thông giữa các bên trong chuỗi xử lý.

Hướng tới thông quan minh bạch, nhanh chóng

Việc thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số tại Tà Lùng được triển khai trong bối cảnh ngành Hải quan đang đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa theo hướng số hóa toàn diện.

Nền tảng này cho phép tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý tại cửa khẩu, từ hải quan, biên phòng đến các đơn vị liên quan, qua đó hình thành một hệ sinh thái số thống nhất, giảm thiểu việc doanh nghiệp phải khai báo nhiều lần.

Đây là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu “một lần khai báo, nhiều cơ quan sử dụng”, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường xuyên qua Cửa khẩu Tà Lùng, việc áp dụng nền tảng số mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Thay vì phụ thuộc vào hồ sơ giấy và quy trình thủ công, doanh nghiệp có thể chủ động khai báo, theo dõi trạng thái xử lý và chuẩn bị phương án vận chuyển phù hợp.

Không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn thời gian thông quan, Cửa khẩu số còn góp phần nâng cao tính minh bạch, hạn chế tiêu cực phát sinh trong quá trình xử lý thủ tục.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc giảm thời gian thông quan, tối ưu chi phí logistics được xem là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Dù mang lại nhiều lợi ích, quá trình triển khai thí điểm cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về năng lực công nghệ. Việc chuyển từ khai báo truyền thống sang nền tảng số đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi thói quen, đầu tư hạ tầng công nghệ và nâng cao kỹ năng số cho nhân sự.

Về dài hạn, hiệu quả của mô hình Cửa khẩu số không chỉ phụ thuộc vào công nghệ, mà còn nằm ở mức độ sẵn sàng tham gia của doanh nghiệp và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng. Nếu được triển khai hiệu quả, mô hình này có thể trở thành hình mẫu để nhân rộng tại các cửa khẩu khác, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hải quan số, cửa khẩu thông minh trong thời gian tới./.

Có thể thấy, Công văn 1086/UBND-TH không chỉ là một văn bản triển khai kỹ thuật, mà còn là bước đi cụ thể trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số của ngành Hải quan. Việc thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng vì vậy được kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến rõ nét, vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vừa hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu thuận lợi, minh bạch hơn.
Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan quý I năm 2026 qua các con số

Khen thưởng nóng thành tích bắt gần 190 lượng vàng qua đường hàng không

Infographics: Quý I/2026, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 117.105 tỷ đồng

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

Nhiều ngân hàng chủ lực “giữ mạch” dòng vốn, đưa tín dụng vượt 19 triệu tỷ đồng

Cải cách thủ tục hành chính: Yêu cầu cấp bách để phát triển

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Giữ nhịp nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hấp thụ dòng vốn toàn cầu

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

(TBTCO) - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ quản lý, tuân thủ (regtech) của Australia đến Việt Nam, để tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng và giới thiệu năng lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.
Muốn bứt phá, Việt Nam cần những tập đoàn đủ mạnh để dẫn dắt và hình thành chuỗi giá trị

(TBTCO) - Từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia, các tập đoàn kinh tế luôn là hạt nhân của quá trình công nghiệp hóa và nâng cấp nền kinh tế. Với Việt Nam, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển theo chuỗi, đòi hỏi những doanh nghiệp đủ tầm để dẫn dắt và tạo dựng hệ sinh thái sản xuất hiện đại.
Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

(TBTCO) - Trong hai đợt bảo trì hệ thống vào các ngày 19 - 20/4 và 26 - 27/4/2026, việc tiếp nhận, xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng. Cơ quan Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động kế hoạch, tránh phát sinh ách tắc, gián đoạn thông quan.
Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

(TBTCO) - Sau 40 năm Đổi mới, các tập đoàn kinh tế được xác định là lực lượng “đầu tàu”, dẫn dắt tăng trưởng và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng nền kinh tế tự cường, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải khơi thông nguồn lực, hoàn thiện thể chế và định hình rõ vai trò của từng khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh mới.
Hải quan trực xuyên lễ, đảm bảo thông quan hàng hóa dịp Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5/2026

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ trực trong suốt kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 01/5 năm 2026, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa không gián đoạn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

(TBTCO) - Những ghi nhận từ thực tiễn tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV - Vinacomin) cho thấy, khi công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai sát cơ sở, sẽ trở thành "sợi dây" kết nối người lao động, tạo động lực tinh thần và giữ vững nhịp sản xuất trong điều kiện nhiều thách thức.
VITM 2026 thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc

(TBTCO) - Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 đã thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc tại Hội chợ, với trên 25.000 cuộc hẹn, gặp gỡ, trao đổi hợp tác; đã có khoảng 15.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại sự kiện.
Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

(TBTCO) - Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, đưa ra hàng loạt cải cách theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh số hóa và minh bạch hóa quy trình, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Áp lực pha loãng phía sau làn sóng tăng vốn công ty chứng khoán

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Kết luận về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

