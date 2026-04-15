Chứng khoán Nhất Việt thông qua kế hoạch tăng vốn, hướng tới triển khai phái sinh

Theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, năm 2025, doanh thu VFS đạt 509,991 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 74% so với 2024 và hoàn thành 99% kế hoạch mục tiêu. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 148,950 tỷ đồng, hoàn thành 108% mục tiêu và tăng 19% so với năm 2024.

Đi sâu vào cơ cấu hoạt động, mảng tự doanh đóng vai trò là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của công ty với doanh thu đạt 267,698 tỷ đồng, tăng 107 so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ tài chính 154,59 tỷ đồng, tăng 60 so với cùng kỳ; doanh thu môi giới đạt 71,88 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Đặc biệt, doanh số giao dịch của nhóm khách hàng cá nhân tăng gần 50%, số lượng tài khoản mở mới tăng trên 40% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy năng lực quản trị hiệu quả và sự nhạy bén của VFS trong việc bám sát diễn biến thị trường để tối ưu hóa nguồn lực tài chính & mở rộng hoạt động kinh doanh. Trong năm 2025, VFS cũng đã thực hiện thành công việc nâng vốn điều lệ lên mức gần 1.400 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho các năm 2023 và 2024, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng các mảng nghiệp vụ cốt lõi.

Quang cảnh đại hội

Nhận định về triển vọng năm 2026, lãnh đạo VFS dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ duy trì đà bứt phá mạnh mẽ với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 10%. Kỳ đánh giá nâng hạng thị trường chứng khoán vào tháng 3/2026 được kỳ vọng sẽ trở thành "cú hích" lịch sử giúp VN-Index hướng tới vùng 2.000 - 2.200 điểm, thu hút dòng vốn ngoại đổ mạnh vào thị trường. Trên cơ sở đó, ĐHĐCĐ đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể. Theo đó, tổng doanh thu kế hoạch đạt 609 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 163,8 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện của năm trước.

Để thực hiện hoá mục tiêu, VFS cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10% và kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu để bổ sung nguồn lực cho hoạt động margin và đầu tư tự doanh. Một nội dung đáng chú ý tại đại hội là việc trình cổ đông thông qua chủ trương triển khai nghiệp vụ chứng khoán phái sinh trong năm 2026. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, hướng tới cung cấp các giải pháp đầu tư và phòng ngừa rủi ro chuyên nghiệp hơn cho khách hàng. Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, VFS sẽ chính thức đưa sản phẩm phái sinh vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc VFS phát biểu tại đại hội

Song song với việc phát triển sản phẩm, VFS dự kiến đưa vào hoạt động thêm 01 phòng giao dịch mới, đồng thời mở rộng quy mô nhân sự lên khoảng 180 - 200 người, phù hợp với tiến độ tăng trưởng vốn và nhu cầu phát triển kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và marketing theo hướng đa kênh, nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và tăng cường kết nối với cộng đồng nhà đầu tư.

Đồng hành cùng các mục tiêu kinh doanh, VFS xác định việc xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển bền vững gắn liền với các nguyên tắc quản trị ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) là trọng tâm trong giai đoạn mới. Công ty cam kết tích hợp các yếu tố ESG vào hoạt động vận hành và đầu tư nhằm nâng cao tính minh bạch, tối ưu quản trị rủi ro dài hạn và củng cố uy tín thương hiệu theo các chuẩn mực quốc tế hiện đại. Về mặt tổ chức, VFS tiếp tục duy trì mô hình quản trị tinh gọn, tách bạch rõ ràng vai trò quản trị chiến lược của Hội đồng Quản trị với vai trò điều hành trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc để tăng cường tính linh hoạt và chuyên nghiệp trong vận hành./.