Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyển đổi số - yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp

Tại Diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức ngày 15/4 tại Hà Nội, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI khẳng định, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ yêu cầu thực hiện đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa dịch vụ công, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn, công nghệ và chuyển đổi số.

Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: Hải Anh

Có thể thấy, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế số.

Trong thực tế, chuyển đổi số đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ quản trị nội bộ, tài chính - kế toán, bán hàng, chăm sóc khách hàng đến sản xuất, logistics và thương mại điện tử, việc ứng dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là nguy cơ rủi ro ngày càng lớn. Khi dữ liệu trở thành “tài sản cốt lõi”, mọi lỗ hổng bảo mật đều có thể bị khai thác. Một sự cố an ninh mạng không chỉ gây gián đoạn hoạt động, mà còn có thể khiến doanh nghiệp mất dữ liệu khách hàng, mất hợp đồng, thậm chí đánh mất uy tín đã xây dựng trong nhiều năm.

Đáng chú ý, các mối đe dọa hiện nay không còn dừng ở những cuộc tấn công đơn giản, mà đã phát triển thành các hình thức tinh vi hơn như deepfake (công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh, video và âm thanh giả mạo có độ chân thực cao), mã độc thế hệ mới hay các kịch bản lừa đảo được thiết kế có chủ đích. Điều này khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn hạn chế về nguồn lực và kinh nghiệm, trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, an toàn số không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nói cách khác, nếu chuyển đổi số là “đường cao tốc” giúp doanh nghiệp tăng tốc, thì an toàn số chính là “lan can bảo vệ” để doanh nghiệp không bị trượt khỏi quỹ đạo phát triển.

Lan tỏa kinh nghiệm để “đi nhanh và đi chắc”

Diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” được đánh giá là một hoạt động thiết thực, góp phần kết nối chính sách với thực tiễn, đồng thời tạo không gian chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên liên quan.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của sự kiện là lễ phát động chương trình “Hành động vì một tương lai số an toàn cho doanh nghiệp”. Đây không chỉ là cam kết mang tính biểu tượng, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái số an toàn, trong đó doanh nghiệp được hỗ trợ cả về nhận thức lẫn công cụ.

Các chuyên gia tại diễn đàn cho rằng, bảo đảm an toàn số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể là trách nhiệm riêng lẻ của từng doanh nghiệp, mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp công nghệ và các cơ quan chuyên môn.

Trong hệ sinh thái đó, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia được xác định là cầu nối quan trọng, đóng vai trò lan tỏa tri thức thực chiến, phổ biến chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp phù hợp.

Theo đại diện Hiệp hội, một trong những hướng đi trọng tâm hiện nay là hệ thống hóa các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, xây dựng các mô hình ứng phó sự cố mẫu và chia sẻ những bài học thực tiễn từ các doanh nghiệp đã từng trải qua sự cố.

Cách tiếp cận này được đánh giá là sát với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi thay vì những khái niệm mang tính lý thuyết, doanh nghiệp cần các giải pháp cụ thể, dễ áp dụng và phù hợp với nguồn lực hạn chế.

Song song với đó, Quyết định số 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có 300.000 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trên diện rộng trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, nếu không kịp thời xây dựng “lá chắn số”, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những rủi ro ngày càng lớn khi tham gia sâu hơn vào môi trường số.

Do đó, cùng với sự hỗ trợ từ chính sách, điều quan trọng nhất vẫn là sự chủ động của doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức, đầu tư phù hợp cho an ninh mạng và xây dựng chiến lược quản trị rủi ro số.

Ở góc độ dài hạn, an toàn số không chỉ giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro, mà còn tạo dựng niềm tin với đối tác và khách hàng - yếu tố ngày càng quan trọng trong môi trường kinh doanh số./.