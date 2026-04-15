Doanh nghiệp

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Song Linh

14:50 | 15/04/2026
(TBTCO) - Làn sóng chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội, song cũng khiến doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro ngày càng lớn. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư phù hợp cho an ninh mạng, xây dựng chiến lược quản trị rủi ro số và nâng cao năng lực an toàn số.
Chuyển đổi số - yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của doanh nghiệp

Tại Diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức ngày 15/4 tại Hà Nội, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI khẳng định, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ yêu cầu thực hiện đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa dịch vụ công, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn, công nghệ và chuyển đổi số.

Mở “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: Hải Anh

Có thể thấy, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nếu doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế số.

Trong thực tế, chuyển đổi số đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ quản trị nội bộ, tài chính - kế toán, bán hàng, chăm sóc khách hàng đến sản xuất, logistics và thương mại điện tử, việc ứng dụng công nghệ số giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là nguy cơ rủi ro ngày càng lớn. Khi dữ liệu trở thành “tài sản cốt lõi”, mọi lỗ hổng bảo mật đều có thể bị khai thác. Một sự cố an ninh mạng không chỉ gây gián đoạn hoạt động, mà còn có thể khiến doanh nghiệp mất dữ liệu khách hàng, mất hợp đồng, thậm chí đánh mất uy tín đã xây dựng trong nhiều năm.

Đáng chú ý, các mối đe dọa hiện nay không còn dừng ở những cuộc tấn công đơn giản, mà đã phát triển thành các hình thức tinh vi hơn như deepfake (công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh, video và âm thanh giả mạo có độ chân thực cao), mã độc thế hệ mới hay các kịch bản lừa đảo được thiết kế có chủ đích. Điều này khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn hạn chế về nguồn lực và kinh nghiệm, trở thành nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, an toàn số không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần, mà đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nói cách khác, nếu chuyển đổi số là “đường cao tốc” giúp doanh nghiệp tăng tốc, thì an toàn số chính là “lan can bảo vệ” để doanh nghiệp không bị trượt khỏi quỹ đạo phát triển.

Lan tỏa kinh nghiệm để “đi nhanh và đi chắc”

Diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” được đánh giá là một hoạt động thiết thực, góp phần kết nối chính sách với thực tiễn, đồng thời tạo không gian chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên liên quan.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của sự kiện là lễ phát động chương trình “Hành động vì một tương lai số an toàn cho doanh nghiệp”. Đây không chỉ là cam kết mang tính biểu tượng, mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái số an toàn, trong đó doanh nghiệp được hỗ trợ cả về nhận thức lẫn công cụ.

Các chuyên gia tại diễn đàn cho rằng, bảo đảm an toàn số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể là trách nhiệm riêng lẻ của từng doanh nghiệp, mà cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp công nghệ và các cơ quan chuyên môn.

Trong hệ sinh thái đó, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia được xác định là cầu nối quan trọng, đóng vai trò lan tỏa tri thức thực chiến, phổ biến chính sách và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp phù hợp.

Theo đại diện Hiệp hội, một trong những hướng đi trọng tâm hiện nay là hệ thống hóa các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, xây dựng các mô hình ứng phó sự cố mẫu và chia sẻ những bài học thực tiễn từ các doanh nghiệp đã từng trải qua sự cố.

Cách tiếp cận này được đánh giá là sát với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi thay vì những khái niệm mang tính lý thuyết, doanh nghiệp cần các giải pháp cụ thể, dễ áp dụng và phù hợp với nguồn lực hạn chế.

Song song với đó, Quyết định số 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có 300.000 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số trên diện rộng trong giai đoạn tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo, nếu không kịp thời xây dựng “lá chắn số”, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những rủi ro ngày càng lớn khi tham gia sâu hơn vào môi trường số.

Do đó, cùng với sự hỗ trợ từ chính sách, điều quan trọng nhất vẫn là sự chủ động của doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức, đầu tư phù hợp cho an ninh mạng và xây dựng chiến lược quản trị rủi ro số.

Ở góc độ dài hạn, an toàn số không chỉ giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro, mà còn tạo dựng niềm tin với đối tác và khách hàng - yếu tố ngày càng quan trọng trong môi trường kinh doanh số./.

Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quốc tế: Cơ hội để cán bộ thuế tiếp cận mô hình quản lý thuế hiện đại

AI là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng trong "cơn gió ngược"

VITM 2026 thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

Nhiều ngân hàng chủ lực "giữ mạch" dòng vốn, đưa tín dụng vượt 19 triệu tỷ đồng

Cải cách thủ tục hành chính: Yêu cầu cấp bách để phát triển

Hải quan khu vực IV: Thu ngân sách tăng hơn 60% nhờ thay đổi phương pháp quản lý

Giữ nhịp nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hấp thụ dòng vốn toàn cầu

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

(TBTCO) - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ quản lý, tuân thủ (regtech) của Australia đến Việt Nam, để tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng và giới thiệu năng lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.
Muốn bứt phá, Việt Nam cần những tập đoàn đủ mạnh để dẫn dắt và hình thành chuỗi giá trị

(TBTCO) - Từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia, các tập đoàn kinh tế luôn là hạt nhân của quá trình công nghiệp hóa và nâng cấp nền kinh tế. Với Việt Nam, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển theo chuỗi, đòi hỏi những doanh nghiệp đủ tầm để dẫn dắt và tạo dựng hệ sinh thái sản xuất hiện đại.
Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

(TBTCO) - Trong hai đợt bảo trì hệ thống vào các ngày 19 - 20/4 và 26 - 27/4/2026, việc tiếp nhận, xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng. Cơ quan Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động kế hoạch, tránh phát sinh ách tắc, gián đoạn thông quan.
Khơi thông nguồn lực, định hình vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn kinh tế

(TBTCO) - Sau 40 năm Đổi mới, các tập đoàn kinh tế được xác định là lực lượng “đầu tàu”, dẫn dắt tăng trưởng và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng nền kinh tế tự cường, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải khơi thông nguồn lực, hoàn thiện thể chế và định hình rõ vai trò của từng khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh mới.
Hải quan trực xuyên lễ, đảm bảo thông quan hàng hóa dịp Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5/2026

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ trực trong suốt kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 01/5 năm 2026, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa không gián đoạn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
Tuyên giáo, dân vận - "điểm tựa mềm" cho vận hành sản xuất ngành Than

(TBTCO) - Những ghi nhận từ thực tiễn tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV - Vinacomin) cho thấy, khi công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai sát cơ sở, sẽ trở thành "sợi dây" kết nối người lao động, tạo động lực tinh thần và giữ vững nhịp sản xuất trong điều kiện nhiều thách thức.
Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

(TBTCO) - Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, đưa ra hàng loạt cải cách theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh số hóa và minh bạch hóa quy trình, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
Infographics: Quý I/2026, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 31,7%

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, cả nước có hơn 57,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và hơn 38,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 96 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2025.
Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Áp lực pha loãng phía sau làn sóng tăng vốn công ty chứng khoán

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Kết luận về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

