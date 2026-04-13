Thuế - Hải quan

Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quốc tế: Cơ hội để cán bộ thuế tiếp cận mô hình quản lý thuế hiện đại

Văn Tuấn

[email protected]
11:37 | 13/04/2026
(TBTCO) - Quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Thuế Việt Nam và Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở trao đổi kinh nghiệm, mà đang từng bước đi vào chiều sâu, thực chất. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thuế không chỉ là chương trình đào tạo, mà còn là cơ hội để cán bộ thuế Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các mô hình quản lý hiện đại, các thông lệ tiên tiến và kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc.
Tham vấn thực tiễn quản lý thuế hiện đại

Trong khuôn khổ dự án “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, Cục Thuế vừa tổ chức đoàn công tác làm việc với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc, nhằm tăng cường nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm quốc tế phục vụ tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế tại Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi làm việc với Cục Thuế Việt Nam, ông Eum Taehyun - Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Vụ Thuế quốc tế - Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã giới thiệu các nội dung trọng tâm, phương thức triển khai cũng như mục tiêu của hội thảo với những nội dung thiết thực gắn với thực tiễn quản lý thuế hiện đại với kinh nghiệm của Hàn Quốc trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào quản lý thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Vụ trưởng Vụ Thuế quốc tế, Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc.

Ông Lee Sanghoon - Vụ trưởng Vụ Thuế quốc tế, Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc cho rằng, chương trình tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa Cơ quan thuế Việt Nam và Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc đánh dấu khởi đầu cho chuỗi hoạt động làm việc và trao đổi công tác quản lý thuế giữa hai cơ quan thuế trong bối cảnh quản lý thuế đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng số hóa.

Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như quản lý thuế điện tử, dữ liệu lớn và ứng dụng công nghệ hiện đại với Cơ quan thuế Việt Nam.

“Dự án “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ không chỉ là chương trình đào tạo, mà còn là cơ hội để cán bộ thuế Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các mô hình quản lý hiện đại, các thông lệ tiên tiến và kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định, chương trình trao đổi kinh nghiệm là cơ hội quan trọng để Cơ quan Thuế Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như quản lý thuế điện tử, dữ liệu lớn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Ông Mai Sơn bày tỏ kỳ vọng các nội dung trao đổi sẽ góp phần thiết thực vào quá trình cải cách, hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả quản lý thuế tại Việt Nam.

Cũng trong thời gian làm việc với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam đã tập trung nghiên cứu, trao đổi với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc về nhiều nội dung trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình hiện đại hóa ngành Thuế Việt Nam.

Đồng thời, đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình tổ chức và vận hành của Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc, bao gồm cơ cấu tổ chức, phân công chức năng, phương thức quản trị và cơ chế phối hợp trong quản lý thuế hiện đại. Đây là cơ sở quan trọng để tham khảo, phục vụ việc hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh mới.

Song song với đó, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam đã nghiên cứu các cấu phần nghiệp vụ số cốt lõi như hệ thống hóa đơn điện tử, hệ thống thu tiền mặt và cơ chế thu thập, xác thực, khai thác dữ liệu giao dịch. Những nội dung này góp phần cung cấp góc nhìn thực tiễn về việc xây dựng hệ sinh thái số trong quản lý thuế.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là làm việc về dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu trong quản lý thuế. Đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình tổ chức, vận hành Trung tâm Big Data, các bài toán phân tích dữ liệu phục vụ quản lý cũng như khả năng ứng dụng dữ liệu trong tái thiết kế quy trình nghiệp vụ.

Đối với các nội dung chuyên môn, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam cũng trao đổi về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế, qua đó tham khảo cách thức Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc triển khai AI vào quy trình điều hành, hỗ trợ chuyên môn và nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời tiếp xúc trực tiếp với các đơn vị chuyên môn của Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc để tìm hiểu thực tiễn quản lý. Các buổi làm việc đã góp phần tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thuế trong thời gian tới.

Nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo công bằng thuế

Trước đó, tại buổi làm việc với Văn phòng Thuế Khu vực Seoul, Phó Tổng cục trưởng Cục Thuế quốc tế Hàn Quốc Changmok Han nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực quản lý thuế quốc tế có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo công bằng thuế.

“Việc tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan thuế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trong bối cảnh kinh tế số và toàn cầu hóa ngày càng phát triển. Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch và hiệu quả” - Phó Tổng cục trưởng Changmok Han bày tỏ.

Đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam làm việc với Phó Tổng cục trưởng Cục Thuế quốc tế Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc này, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Ông Mai Sơn cho rằng, nền tảng hợp tác giữa hai cơ quan thuế đã được xây dựng và phát triển trong nhiều năm qua. Quan hệ giữa Cục Thuế Việt Nam và Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc không ngừng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, hỗ trợ kỹ thuật và các cơ chế hợp tác song phương. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn quan trọng như đàm phán thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA), giải quyết các vụ việc theo cơ chế thỏa thuận song phương (MAP), cũng như chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động xuyên biên giới.

“Quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thuế không chỉ dừng lại ở trao đổi kinh nghiệm, mà đang từng bước đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho quá trình hiện đại hóa quản lý thuế của mỗi bên” - Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.

Ông Mai Sơn cũng đánh giá cao những kinh nghiệm và sự hỗ trợ thiết thực từ phía Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực hiện đại hóa quản lý thuế và chuyển đổi số - những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh đang triển khai mạnh mẽ chiến lược cải cách ngành Thuế theo định hướng của Chính phủ./.

Cơ chế hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực thuế đã được duy trì ổn định từ năm 2002 và tiếp tục được gia hạn theo chu kỳ 5 năm, gần nhất vào tháng 3/2025. Cơ chế hợp tác không chỉ ở cấp trung ương mà còn được mở rộng xuống cấp địa phương, với các cặp hợp tác như: Hà Nội - Seoul; TP. Hồ Chí Minh - Busan, qua đó góp phần tăng cường trao đổi thực tiễn và nâng cao năng lực quản lý tại cơ sở.
Từ khóa:
quản lý thuế hiện đại hợp tác quốc tế Cán bộ thuế Việt Nam trao đổi kinh nghiệm mô hình quản lý chuyển đổi số Nghiên cứu và trao đổi

Bài liên quan

Đọc thêm

Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

(TBTCO) - Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, đưa ra hàng loạt cải cách theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh số hóa và minh bạch hóa quy trình, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
(TBTCO) - Trong quá trình kiểm soát phương tiện xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng Hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép khoảng 400 lít dầu diesel được cất giấu bằng thủ đoạn gia cố thùng kim loại tinh vi dưới gầm rơ moóc.
(TBTCO) - Ngành Thuế đang tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính để che giấu doanh thu, gian lận thuế; đồng thời tăng cường kiểm tra doanh nghiệp lãi mỏng, thua lỗ nhiều năm nhằm chống thất thu thuế.
(TBTCO) - Việc nghiên cứu chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý thuế theo dòng tiền không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, mà còn góp phần đổi mới phương thức kiểm tra thuế theo hướng hiện đại.
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai, việc nắm bắt đầy đủ các yêu cầu pháp lý được xem là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh vận hành ổn định và phát triển bền vững.
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng đã triển khai tích cực và hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong công tác quản lý thuế. Nhờ vậy, công tác thu ngân sách do đơn vị thực hiện 3 tháng đạt 32.042 tỷ đồng, đạt 31,1% dự toán, bằng 28,4% chỉ tiêu phấn đấu.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế, tổng thu ngân sách quý I/2026 do toàn ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Sáng 10/4, Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức lễ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ phát hiện, bắt giữ hành vi vận chuyển trái phép gần 190 lượng vàng qua Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

