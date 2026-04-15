Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hợp tác Kayan for International Trade, đảm bảo an ninh nguyên liệu phân bón

Lễ ký kết có sự tham dự của ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Vinachem; ông Vũ Văn Bằng - Tổng Giám đốc Công ty CP DAP - Vinachem cùng một số nhà nhập khẩu, phân phối đến từ Việt Nam. Về phía Kayan Group có ông Hatem Elgamal - Chủ tịch Tập đoàn và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Theo nội dung MOU, Kayan - một trong những doanh nghiệp khai thác và xuất khẩu quặng apatit lớn tại Ai Cập, chiếm khoảng 40% thị phần quốc gia sẽ cung ứng quặng apatit cho các nhà máy sản xuất phân bón của Vinachem tại Việt Nam, trên cơ sở lợi thế nguồn cung, giá cả cạnh tranh và tối ưu chi phí logistics.

Các điều khoản cụ thể về chất lượng, giá cả, tiến độ giao hàng và thanh toán sẽ được hai bên cụ thể hóa trong các hợp đồng thương mại riêng biệt trong thời gian tới. Vinachem sẽ thực hiện nhập khẩu thông qua đơn vị thương mại tại Việt Nam.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Kayan for International Trade đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU)

Việc ký kết được đánh giá là bước đi quan trọng trong chiến lược chủ động bảo đảm an ninh nguyên liệu cho sản xuất phân bón của Vinachem, trong bối cảnh thị trường nguyên liệu thế giới nhiều biến động.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác cung ứng quặng apatit, hai bên còn thống nhất thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường cho các sản phẩm thế mạnh của Vinachem như: chất tẩy rửa, săm lốp, phân bón hỗn hợp, pin, ắc quy và các sản phẩm công nghiệp, tiêu dùng khác.

Theo thỏa thuận, Kayan sẽ trực tiếp trở thành nhà phân phối hoặc hỗ trợ Vinachem tiếp cận các kênh phân phối tại thị trường Ai Cập và các nước lân cận trong thời gian sớm nhất. Đây được xem là cơ hội để các sản phẩm công nghiệp - tiêu dùng của Vinachem từng bước thâm nhập thị trường Trung Đông - Bắc Phi, khu vực có nhu cầu lớn về hóa chất và phân bón.

Hai bên sẽ thành lập Ban chỉ đạo hợp tác chung (JCSC) gồm đại diện cấp cao để định kỳ rà soát tiến độ, xử lý các vấn đề phát sinh và phê duyệt các chương trình hợp tác cụ thể.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo hai bên khẳng định mong muốn xây dựng quan hệ đối tác chiến lược bền vững, cùng khai thác thế mạnh về tài nguyên, năng lực sản xuất và hệ thống phân phối để gia tăng giá trị cho cả hai phía.

Việc ký kết MOU giữa Vinachem và Kayan không chỉ là câu chuyện thương mại “nhập quặng”, mà còn thể hiện tư duy hợp tác từ gốc chuỗi cung ứng, gắn với định hướng phát triển công nghệ cao, kinh tế xanh và mở rộng thị trường quốc tế của Vinachem trong giai đoạn mới./.