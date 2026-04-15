Doanh nghiệp

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hợp tác Kayan for International Trade, đảm bảo an ninh nguyên liệu phân bón

Mai Tấn

[email protected]
16:12 | 15/04/2026
(TBTCO) - Ngày 14/4/2026, tại New Cairo (Ai Cập), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Kayan for International Trade đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU), mở ra khuôn khổ hợp tác dài hạn trong lĩnh vực cung ứng quặng apatit và phát triển thị trường các sản phẩm hóa chất, phân bón giữa hai bên.
Lễ ký kết có sự tham dự của ông Nguyễn Hữu Tú - Tổng Giám đốc Vinachem; ông Vũ Văn Bằng - Tổng Giám đốc Công ty CP DAP - Vinachem cùng một số nhà nhập khẩu, phân phối đến từ Việt Nam. Về phía Kayan Group có ông Hatem Elgamal - Chủ tịch Tập đoàn và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Theo nội dung MOU, Kayan - một trong những doanh nghiệp khai thác và xuất khẩu quặng apatit lớn tại Ai Cập, chiếm khoảng 40% thị phần quốc gia sẽ cung ứng quặng apatit cho các nhà máy sản xuất phân bón của Vinachem tại Việt Nam, trên cơ sở lợi thế nguồn cung, giá cả cạnh tranh và tối ưu chi phí logistics.

Các điều khoản cụ thể về chất lượng, giá cả, tiến độ giao hàng và thanh toán sẽ được hai bên cụ thể hóa trong các hợp đồng thương mại riêng biệt trong thời gian tới. Vinachem sẽ thực hiện nhập khẩu thông qua đơn vị thương mại tại Việt Nam.

Việc ký kết được đánh giá là bước đi quan trọng trong chiến lược chủ động bảo đảm an ninh nguyên liệu cho sản xuất phân bón của Vinachem, trong bối cảnh thị trường nguyên liệu thế giới nhiều biến động.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác cung ứng quặng apatit, hai bên còn thống nhất thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường cho các sản phẩm thế mạnh của Vinachem như: chất tẩy rửa, săm lốp, phân bón hỗn hợp, pin, ắc quy và các sản phẩm công nghiệp, tiêu dùng khác.

Theo thỏa thuận, Kayan sẽ trực tiếp trở thành nhà phân phối hoặc hỗ trợ Vinachem tiếp cận các kênh phân phối tại thị trường Ai Cập và các nước lân cận trong thời gian sớm nhất. Đây được xem là cơ hội để các sản phẩm công nghiệp - tiêu dùng của Vinachem từng bước thâm nhập thị trường Trung Đông - Bắc Phi, khu vực có nhu cầu lớn về hóa chất và phân bón.

Hai bên sẽ thành lập Ban chỉ đạo hợp tác chung (JCSC) gồm đại diện cấp cao để định kỳ rà soát tiến độ, xử lý các vấn đề phát sinh và phê duyệt các chương trình hợp tác cụ thể.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo hai bên khẳng định mong muốn xây dựng quan hệ đối tác chiến lược bền vững, cùng khai thác thế mạnh về tài nguyên, năng lực sản xuất và hệ thống phân phối để gia tăng giá trị cho cả hai phía.

Việc ký kết MOU giữa Vinachem và Kayan không chỉ là câu chuyện thương mại “nhập quặng”, mà còn thể hiện tư duy hợp tác từ gốc chuỗi cung ứng, gắn với định hướng phát triển công nghệ cao, kinh tế xanh và mở rộng thị trường quốc tế của Vinachem trong giai đoạn mới./.

Từ khóa:
Hóa chất Việt Nam Vinachem Kayan hợp tác hợp tác chiến lược Quặng apatit phân bón

Bài liên quan

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Kim Long Motor và AOJ Tô Châu hợp tác chiến lược sản xuất, kinh doanh ô tô

Kim Long Motor và AOJ Tô Châu hợp tác chiến lược sản xuất, kinh doanh ô tô

SSI và DBJ kỷ niệm 20 hợp tác và công bố thành lập Quỹ Japan Vietnam Capital Fund

SSI và DBJ kỷ niệm 20 hợp tác và công bố thành lập Quỹ Japan Vietnam Capital Fund

Dành cho bạn

Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

Ký Nghị định thư bưởi, chanh sang Trung Quốc

Ký Nghị định thư bưởi, chanh sang Trung Quốc

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Đọc thêm

(TBTCO) - Hàng loạt công ty chứng khoán đẩy mạnh tăng vốn trong năm 2026 với quy mô ước tính 50.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bài toán hiệu quả sử dụng vốn và rủi ro pha loãng cũng ngày càng hiện hữu.
(TBTCO) - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ quản lý, tuân thủ (regtech) của Australia đến Việt Nam, để tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng và giới thiệu năng lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.
(TBTCO) - Từ kinh nghiệm của nhiều quốc gia, các tập đoàn kinh tế luôn là hạt nhân của quá trình công nghiệp hóa và nâng cấp nền kinh tế. Với Việt Nam, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển theo chuỗi, đòi hỏi những doanh nghiệp đủ tầm để dẫn dắt và tạo dựng hệ sinh thái sản xuất hiện đại.
(TBTCO) - Trong hai đợt bảo trì hệ thống vào các ngày 19 - 20/4 và 26 - 27/4/2026, việc tiếp nhận, xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng. Cơ quan Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động kế hoạch, tránh phát sinh ách tắc, gián đoạn thông quan.
(TBTCO) - Sau 40 năm Đổi mới, các tập đoàn kinh tế được xác định là lực lượng “đầu tàu”, dẫn dắt tăng trưởng và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và xây dựng nền kinh tế tự cường, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải khơi thông nguồn lực, hoàn thiện thể chế và định hình rõ vai trò của từng khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh mới.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ trực trong suốt kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 01/5 năm 2026, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa không gián đoạn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Những ghi nhận từ thực tiễn tại các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV - Vinacomin) cho thấy, khi công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai sát cơ sở, sẽ trở thành "sợi dây" kết nối người lao động, tạo động lực tinh thần và giữ vững nhịp sản xuất trong điều kiện nhiều thách thức.
(TBTCO) - Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 đã thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc tại Hội chợ, với trên 25.000 cuộc hẹn, gặp gỡ, trao đổi hợp tác; đã có khoảng 15.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại sự kiện.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Chứng khoán Nhất Việt thông qua kế hoạch tăng vốn, hướng tới triển khai phái sinh

Chứng khoán Nhất Việt thông qua kế hoạch tăng vốn, hướng tới triển khai phái sinh

CAEX tiến gần cột mốc vốn 10.000 tỷ đồng, VPBankS góp thêm 1.097 tỷ đồng

CAEX tiến gần cột mốc vốn 10.000 tỷ đồng, VPBankS góp thêm 1.097 tỷ đồng

Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg