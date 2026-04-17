Vietjet cùng AVIC Cabin Systems hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nội thất, công nghiệp phụ trợ tàu bay

13:20 | 17/04/2026
(TBTCO) - Ngày 16/4/2026 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Vietjet và AVIC Cabin Systems đã trao thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nội thất và công nghiệp phụ trợ tàu bay. Hợp tác mở ra một chương mới mang tính chiến lược giữa hai bên, trong bối cảnh hợp tác công nghiệp và công nghệ giữa Việt Nam – Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ.
Vietjet khai thác gần 3.800 chuyến bay đáp ứng nhu cầu cao điểm lễ 30/4 - 1/5 Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc, thúc đẩy kết nối tăng trưởng Việt Nam - Trung Quốc Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac

Sự kiện diễn ra tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang, cùng lãnh đạo cấp cao và đại diện các doanh nghiệp hàng đầu hai nước, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác phát triển các giải pháp nội thất tàu bay hiện đại, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy nội địa hóa chuỗi cung ứng và chuyển giao công nghệ. Với Jiatai – đơn vị thành viên của AVIC Cabin Systems – hợp tác hướng tới xây dựng tại Việt Nam một hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ hàng không bền vững, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vietjet và AVIC Cabin Systems trao thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nội thất và công nghiệp phụ trợ tàu bay. Ảnh VJ.

Đại diện AVIC Cabin Systems, ông Hà Tài Phú, Tổng Giám đốc Jiatai, cho biết doanh nghiệp cam kết mang đến các giải pháp sáng tạo và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đồng hành cùng Vietjet trong việc triển khai hiệu quả các dự án, xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn dựa trên nền tảng tin cậy và chất lượng.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác sản xuất, thỏa thuận lần này được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực công nghiệp hàng không tại Việt Nam và tăng cường kết nối chuỗi giá trị khu vực. Qua đó, hai bên cùng góp phần định hình những mắt xích mới trong hệ sinh thái hàng không đang phát triển nhanh chóng tại châu Á – Thái Bình Dương.

Cũng trong dịp chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc: Hà Nội – Hàng Châu, Ân Thi, Hoàng Sơn và TP.HCM – Quế Lâm, Hoàng Sơn. Trong đó, các đường bay Hà Nội – Ân Thi và TP.HCM – Quế Lâm đã khai thác từ đầu tháng 4/2026.

Vietjet mở thêm 5 đường bay mới đến Trung Quốc. Ảnh VJ.

Các đường bay mới góp phần kết nối các trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch trọng điểm, thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước, đồng thời hưởng ứng Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam – Trung Quốc.

Với định hướng trở thành tập đoàn hàng không đa quốc gia, Vietjet không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, đầu tư đội tàu bay hiện đại và chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành hàng không. Hãng luôn tiên phong tích hợp các giải pháp công nghệ hàng không tiên tiến và ưu việt nhất.

Động lực tăng trưởng từ mạng bay quốc tế đang mở rộng cũng đặt ra nhu cầu phát triển tương ứng về năng lực công nghiệp và chuỗi cung ứng hàng không. Trong bối cảnh đó, hợp tác với AVIC Cabin Systems giúp Vietjet nâng cao năng lực công nghiệp, mở rộng quy mô hoạt động và từng bước gia nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu. AVIC Cabin Systems là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) – tập đoàn công nghiệp hàng không hàng đầu thế giới, với hệ sinh thái toàn diện từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất và cung ứng. Tập đoàn AVIC sở hữu tổng tài sản hàng trăm tỷ USD, có hơn 100 đơn vị thành viên và 26 công ty niêm yết, với hơn 400.000 nhân viên toàn cầu.

Các thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghiệp và công nghệ hàng không, củng cố quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn phát triển mới./.

Hải Băng
Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac

Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc, thúc đẩy kết nối tăng trưởng Việt Nam - Trung Quốc

Vietjet khai thác gần 3.800 chuyến bay đáp ứng nhu cầu cao điểm lễ 30/4 - 1/5

Đấu thầu mua 300.000 tấn gạo năm 2026: Đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch

Nhiều giải pháp ổn định giá trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Dự kiến sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán

Thuế tỉnh Quảng Ngãi nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát rủi ro hóa đơn cho công chức thuế

SHB đồng hành cùng hộ kinh doanh số hóa với chương trình ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng

Canada thành lập mạng lưới phòng thương mại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Việt Nam nổi lên là đối tác trọng tâm

(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Ottawa(Canada), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Mark Carney, 21 Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Canada đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trực tuyến, chính thức thành lập mạng lưới Phòng Thương mại Canada khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CCIP).
Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

(TBTCO) - Ngày 16/4/2026, Công ty cổ phần FPT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với số lượng cổ đông tham dự cao kỷ lục: 2.730 cá nhân và tổ chức. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 cùng loạt tờ trình về phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP), thay thế thành viên Hội đồng Quản trị...
Đón đầu xu hướng, Công ty Đường Quảng Ngãi dồn lực cho dự án xăng sinh học

Với lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10, sau bản ghi nhớ hợp tác, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đang triển khai thủ tục để được phê duyệt và triển khai mời thầu dự án Nhà máy Ethanol An Khê, tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng.
Hà Nội cam kết đồng hành, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp

Tại hội nghị đối thoại với chính quyền Hà Nội, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thẳng thắn chỉ ra hàng loạt "điểm nghẽn". Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội cam kết đồng hành, xử lý dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp.
Hải quan đồng loạt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn thượng khẩn yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP (ngày 7/4/2026) của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp: Tiết kiệm nghìn tỷ đồng, mở rộng dư địa kinh doanh

Với việc cắt giảm hơn một nửa thời gian giải quyết thủ tục, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ và mạnh tay đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang trở thành điểm sáng trong cải cách hành chính. Điều này cho thấy quyết tâm đổi mới, góp phần tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch hơn cho nền kinh tế.
Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA

(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 909/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
Chính sách tài khóa - "bệ đỡ" cho tăng trưởng

Nâng hạng thị trường: Cơ hội lớn, yêu cầu cao hơn với công ty chứng khoán

Bước tiến mới của siêu dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Vừa có tân Chủ tịch, Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng trong năm 2026

Định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số

Ông Bùi Cao Nhật Quân trở thành Chủ tịch Nova Group

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII: Mở rộng lan tỏa, thúc đẩy hội nhập trong giai đoạn mới

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

