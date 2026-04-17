Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

15:16 | 17/04/2026
(TBTCO) - Trong bức tranh biến động của thị trường, Hải Phòng bất ngờ lộ diện là mảnh ghép còn thiếu cho một danh mục đầu tư bền vững. Nếu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã chạm tới những ngưỡng giá đắt đỏ, thì nội đô Hải Phòng lại mang đến cơ hội sở hữu tài sản truyền đời với mức đầu tư tối ưu, phản ánh một khoảng cách giá trị cực lớn đang chờ được lấp đầy.
Dư địa từ vị thế kinh tế mới

Hải Phòng đang khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới với quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước và hệ thống cảng nước sâu hiện đại. Dòng vốn FDI cùng sự hình thành các khu thương mại tự do đang thúc đẩy nhu cầu sống cao cấp cho giới chuyên gia và tầng lớp thu nhập cao.

Theo JLL, thị trường bất động sản Hải Phòng đến năm 2030 rất khả quan nhờ hạ tầng đồng bộ và sự góp mặt của các chủ đầu tư lớn. Dù nguồn cung nhà liền thổ tăng mạnh và tỷ lệ hấp thụ tốt, mặt bằng giá tại đây vẫn thấp hơn nhiều so với mức 450 - 550 triệu đồng/m² tại Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm tại hai đô thị lớn cạn kiệt, Hải Phòng trở thành điểm đến lý tưởng cho dòng tiền đầu tư. Tương tự mô hình các thành phố cảng như Singapore, Thượng Hải hay Busan, khi hạ tầng logistics hoàn thiện, bất động sản lõi đô thị Hải Phòng dự kiến sẽ bước vào chu kỳ tái định giá mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa nhu cầu thực và tính khan hiếm hệ thống.

Khi sự khan hiếm kiến tạo định mức giá mới

Hải Phòng đang hình thành tầng lớp doanh chủ giàu có với nhu cầu sống khắt khe: đề cao trải nghiệm, sự riêng tư nhưng phải kết nối liền mạch với lõi trung tâm. Do mô hình nhà phố truyền thống chưa đáp ứng đủ, dòng tiền từ Hà Nội, Quảng Ninh và giới thượng lưu bản địa đang đổ dồn vào các dự án trung tâm trong bối cảnh quỹ đất lõi đô thị gần như cạn kiệt.

Sự khan hiếm hệ thống cùng quy hoạch khắt khe đã biến các dự án mới tại trung tâm thành "viên ngọc quý". Khi quỹ đất không thể mở rộng, những sản phẩm có pháp lý minh bạch trở thành nền tảng thiết lập mặt bằng giá mới. Đặc biệt, khu vực phườngNgô Quyền đang ở giai đoạn chuẩn bị bứt phá hạ tầng, mở ra cơ hội cuối cùng để sở hữu bất động sản trước khi giá trị được định hình lại ở mức cao hơn.

Trong bối cảnh đó, ANmaison nổi lên như một điểm sáng tại lõi Ngô Quyền. Đây là một trong số ít sản phẩm đáp ứng trọn vẹn hai tiêu chí cốt lõi: vị trí trung tâm không thể thay thế và tính pháp lý rõ ràng, bảo chứng cho tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

ANmaison nằm giữa lõi trung tâm Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, nơi vị trí độc tôn và pháp lý minh bạch hội tụ, mở ra chuẩn mực đầu tư an toàn và bền vững.

Vì vậy, việc sở hữu một tài sản tại thời điểm hiện tại không đơn thuần là một quyết định mua ở, mà là lựa chọn đón đầu chu kỳ tăng trưởng. Thực tế cho thấy, giá trị bền vững không được xác lập bởi số đông, mà thuộc về những nhà đầu tư nhận diện đúng thời điểm - trước khi thị trường kịp định giá lại toàn bộ "cuộc chơi".

ANmaison - Tác phẩm kiến trúc giới hạn cho trải nghiệm sống độc bản

ANmaison, sự hợp tác giữa Frasers Property và Hạ tầng Gelex, đang trở thành một "di sản mới" giữa lòng Hải Phòng. Đây là nơi giá trị an cư hòa quyện cùng tầm vóc tài sản bền vững, dành riêng cho cộng đồng chủ nhân tinh hoa.

ANmaison xứng tầm gia bảo mang dấu ấn Indochine đầy kiêu hãnh.

Dự án tạo dấu ấn khác biệt khi hóa giải sự đối nghịch giữa nhịp sống giao thương sôi động và khoảng lặng riêng tư. Với số lượng giới hạn chỉ 280 sản phẩm, ANmaison sở hữu vị trí "cận lộ" độc bản, kết nối trực tiếp với công viên ven sông 120 ha. Không gian xanh khổng lồ này chính là bảo chứng cho giá trị tài sản và khả năng sinh lời vượt trội, bất chấp biến động thị trường.

Điểm chạm đắt giá nhất làm nên linh hồn của ANmaison chính là kiến trúc Indochine độc bản. Để tái hiện phong cách này, dự án đòi hỏi sự tâm huyết của những chuyên gia bậc thầy cùng hệ thống vật liệu tuyển chọn khắt khe. Mỗi đường nét không chỉ là gạch đá, mà là một tác phẩm chế tác thủ công, tôn vinh vẻ đẹp di sản hòa quyện cùng hơi thở đương đại. Sự đầu tư cầu kỳ này khẳng định đẳng cấp của những chủ sở hữu trân trọng giá trị nghệ thuật vượt thời gian.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, ANmaison khẳng định vị thế của một không gian sống đa thế hệ đầy nhân văn. Đây là nơi sự riêng tư của mỗi cá nhân được tôn trọng tuyệt đối trong một quy hoạch bài bản, đồng thời hơi ấm của sự sum vầy vẫn luôn hiện hữu, tạo nên một cộng đồng tinh hoa gắn kết giữa những giá trị truyền thống và tầm vóc hiện đại./.

Ánh Hồng
