Vừa có tân Chủ tịch, Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng trong năm 2026

Tập đoàn Đất Xanh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Sáng ngày 17/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, mã Ck: DXG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Năm 2025, Đất Xanh Group ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 4.192 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 231 tỷ đồng. Trong năm 2026, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 16%.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng trong năm 2026 với tỷ lệ dự kiến khoảng 14%, đồng thời hoàn tất các đợt phát hành trước đó, đưa vốn điều lệ lên hơn 11.000 tỷ đồng.

Trước đó 1 ngày (ngày 16/4), Đất Xanh Group bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và ông Nguyễn Trường Sơn làm Tổng Giám đốc. Ông Lương Trí Thìn vẫn là Chủ tịch Hội đồng chiến lược Đất Xanh Group.

Phía Đất Xanh Group cho biết, ông Đức có sự am hiểu sâu về thị trường và nội tại tổ chức, đủ kinh nghiệm thực tiễn tại các tập đoàn nước ngoài. Ông Nguyễn Trường Sơn là nhân sự từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại Đất Xanh như Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư, Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services.

Sau tái cấu trúc, Đất Xanh Group tạo thành một hệ sinh thái khép kín gồm 4 trụ cột kinh doanh: đầu tư và hợp tác vốn, phát triển bất động sản, quản lý và vận hành tài sản, dịch vụ bất động sản.

Về các dự án bất động sản trong năm 2026, Đất Xanh Group sẽ triển khai bán hàng tại 2 dự án: The Privé và Gem Sky World.

Dự án The Privé đang triển khai bán hàng giai đoạn 2 và dự kiến mở bán giai đoạn 3 ngay trong quý II/2026. Về thi công, giai đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 50% phần xây thô và dự kiến bàn giao vào quý II/2027. Các giai đoạn tiếp theo đang được triển khai đồng bộ. Với lộ trình này, doanh thu và lợi nhuận từ The Privé sẽ bắt đầu được ghi nhận từ năm 2027, tạo nền tảng dòng tiền rõ ràng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Trong khi đó, dự án Gem Sky World đã hoàn tất đầu tư hạ tầng, sẵn sàng bước vào chu kỳ khai thác. Đất Xanh Group sẽ lựa chọn thời điểm mở bán phù hợp nhằm tối ưu giá bán và hiệu quả dòng tiền./.