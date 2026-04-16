"Lộ diện" 6 dự án Bất động sản Phát Đạt sẽ triển khai bán hàng trong năm 2026

Kỳ Phương

14:28 | 16/04/2026
(TBTCO) - Trong năm 2026, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt, mã Ck: PDR) sẽ triển khai và bán hàng tại 6 dự án trọng điểm, gồm: Dự án chung cư cao tầng tại trung tâm đô thị, Thuận An 1, Phước Hải, Poulo Condor, Quy Nhơn Iconic, Han River.
Ngày 16/4, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã Ck: PDR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Tại Đại hội, lãnh đạo PDR cho biết, năm 2026 được xác định là năm bản lề trong hành trình triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030. Sau một giai đoạn tập trung tái cấu trúc và củng cố nền tảng, Phát Đạt bước vào năm đầu tiên của chu kỳ tăng trưởng mới với mục tiêu không chỉ khôi phục tốc độ, mà thiết lập lại chất lượng tăng trưởng theo định hướng có kiểm soát và bền vững.

Trong năm 2026, PDR đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 8.830 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.788 tỷ đồng, lợi nhuận sau trích lập dự phòng và thuế là 868 tỷ đồng trong năm 2026. Đây là các chỉ tiêu được thiết lập trên cơ sở cân bằng giữa yêu cầu tăng trưởng và khả năng thực thi trong điều kiện thị trường còn nhiều biến động, đồng thời phản ánh định hướng ưu tiên hiệu quả và tính bền vững trong vận hành.

Trọng tâm của kế hoạch năm 2026 là triển khai đồng bộ danh mục các dự án đã được chuẩn bị trong giai đoạn trước. Theo nghị quyết của HĐQT, Ban Điều hành được giao nhiệm vụ triển khai xây dựng và đảm bảo bán hàng đối với 6 dự án trọng điểm trong năm. Danh mục này bao gồm các dự án đa dạng về loại hình, từ khu nhà ở cao tầng, khu dân cư, tổ hợp thương mại – dịch vụ đến các dự án du lịch và tái phát triển đô thị.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông 2026 của PDR.

Các dự án tiêu biểu có thể kể đến như: khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, tổ hợp thương mại - dịch vụ và du lịch tại Phước Hải, dự án khu phức hợp du lịch - nghỉ dưỡng Poulo Condor tại Côn Đảo, cùng với dự án chung cư cao tầng 239 Cách Mạng Tháng Tám (TP. Hồ Chí Minh), khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn Iconic – Gia Lai) và Tổ hợp căn hộ du lịch, văn phòng và dịch vụ Han River (Đà Nẵng). Danh mục này phản ánh rõ định hướng phát triển sản phẩm của PDR đa dạng phân khúc, bám sát nhu cầu thực và gắn với đặc điểm phát triển của từng địa phương.

Việc triển khai các dự án trong năm 2026 không chỉ nhằm tạo doanh thu trong ngắn hạn, mà còn đóng vai trò kích hoạt toàn bộ chu kỳ tăng trưởng của giai đoạn 2026 - 2030. Đây là năm đặt nền móng cho việc chuyển đổi từ trạng thái chuẩn bị sang trạng thái triển khai ở quy mô lớn hơn.

Theo lãnh đạo Phát Đạt, song song với hoạt động phát triển dự án, PDR tiếp tục củng cố nền tảng tài chính và quản trị nhằm bảo đảm sự ổn định trong vận hành. Việc kiểm soát chi phí, tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để Công ty duy trì tính chủ động trước các tình huống của thị trường.

Tổng thể, kế hoạch năm 2026 của PDR không chỉ là một kế hoạch kinh doanh, mà là bước triển khai đầu tiên của một chiến lược phát triển dài hạn. Việc tập trung vào các dự án trọng điểm, nâng cao năng lực thực thi và duy trì kỷ luật vận hành sẽ là những yếu tố quyết định để công ty chuyển hóa các định hướng chiến lược thành kết quả cụ thể./.

“Năm 2026 không đơn thuần là năm tăng trưởng, mà là năm kiểm chứng năng lực, chuyển hóa những chuẩn bị trong giai đoạn trước thành hiệu quả thực tế. Năm 2026 cũng là nền tảng để PDR bước vào một chu kỳ phát triển mới với vị thế vững chắc hơn” - phía PDR cho hay.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

(TBTCO) - Chiều 15/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp quan trọng với các Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước một chu kỳ mới - nơi mà giá trị thực, tính minh bạch và sự bền vững sẽ là những yếu tố quyết định thành công. Nhà đầu tư biết nắm bắt xu hướng, lựa chọn đúng phân khúc và kiên định với chiến lược dài hạn sẽ là người chiến thắng trong giai đoạn tới.
Quảng Ninh thúc đẩy hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển

Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị và xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Bằng các công trình hạ tầng trọng điểm và chiến lược phát triển đồng bộ, Quảng Ninh đang mở rộng không gian phát triển và tạo ra cơ hội mới cho khu vực.
Thị trường bất động sản phía Nam tiếp tục đối mặt với áp lực thanh khoản

Thị trường bất động sản nhà ở tại TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận trong quý II/2026 được dự báo tiếp tục đối mặt với thách thức về thanh khoản, trong bối cảnh nguồn cung được duy trì và có dấu hiệu tăng nhẹ ở một số phân khúc.
Hạ tầng và chính sách định hình chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản

(TBTCO) - Thị trường bất động sản bước vào năm 2026 với nền tảng vĩ mô tích cực, nhưng cũng đi kèm không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư hạ tầng đồng bộ và các chính sách pháp lý mới đang trở thành lực đẩy quan trọng, góp phần tái cấu trúc thị trường theo hướng bền vững.
Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

(TBTCO) - Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen, được kỳ vọng tạo động lực phát triển khu vực Măng Đen, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng quốc gia và khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
TP. Hồ Chí Minh chủ động quỹ đất tái định cư cho Vành đai 4

(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định phân bổ 284 nền đất thuộc tài sản công để phục vụ tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 trên địa bàn phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức.
Novaland sẽ được cấp tổng hạn mức tín dụng gần 30.500 tỷ đồng

(TBTCO) - Novaland cho biết, tính đến hết năm 2025, Tập đoàn đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ so với cuối năm 2022. Tổng hạn mức tín dụng đã được cấp cũng như dự kiến cấp thêm cho các dự án là gần 30.500 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ thi công.
