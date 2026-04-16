"Lộ diện" 6 dự án Bất động sản Phát Đạt sẽ triển khai bán hàng trong năm 2026

Ngày 16/4, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã Ck: PDR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Tại Đại hội, lãnh đạo PDR cho biết, năm 2026 được xác định là năm bản lề trong hành trình triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030. Sau một giai đoạn tập trung tái cấu trúc và củng cố nền tảng, Phát Đạt bước vào năm đầu tiên của chu kỳ tăng trưởng mới với mục tiêu không chỉ khôi phục tốc độ, mà thiết lập lại chất lượng tăng trưởng theo định hướng có kiểm soát và bền vững.

Trong năm 2026, PDR đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 8.830 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.788 tỷ đồng, lợi nhuận sau trích lập dự phòng và thuế là 868 tỷ đồng trong năm 2026. Đây là các chỉ tiêu được thiết lập trên cơ sở cân bằng giữa yêu cầu tăng trưởng và khả năng thực thi trong điều kiện thị trường còn nhiều biến động, đồng thời phản ánh định hướng ưu tiên hiệu quả và tính bền vững trong vận hành.

Trọng tâm của kế hoạch năm 2026 là triển khai đồng bộ danh mục các dự án đã được chuẩn bị trong giai đoạn trước. Theo nghị quyết của HĐQT, Ban Điều hành được giao nhiệm vụ triển khai xây dựng và đảm bảo bán hàng đối với 6 dự án trọng điểm trong năm. Danh mục này bao gồm các dự án đa dạng về loại hình, từ khu nhà ở cao tầng, khu dân cư, tổ hợp thương mại – dịch vụ đến các dự án du lịch và tái phát triển đô thị.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông 2026 của PDR.

Các dự án tiêu biểu có thể kể đến như: khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, tổ hợp thương mại - dịch vụ và du lịch tại Phước Hải, dự án khu phức hợp du lịch - nghỉ dưỡng Poulo Condor tại Côn Đảo, cùng với dự án chung cư cao tầng 239 Cách Mạng Tháng Tám (TP. Hồ Chí Minh), khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (Quy Nhơn Iconic – Gia Lai) và Tổ hợp căn hộ du lịch, văn phòng và dịch vụ Han River (Đà Nẵng). Danh mục này phản ánh rõ định hướng phát triển sản phẩm của PDR đa dạng phân khúc, bám sát nhu cầu thực và gắn với đặc điểm phát triển của từng địa phương.

Việc triển khai các dự án trong năm 2026 không chỉ nhằm tạo doanh thu trong ngắn hạn, mà còn đóng vai trò kích hoạt toàn bộ chu kỳ tăng trưởng của giai đoạn 2026 - 2030. Đây là năm đặt nền móng cho việc chuyển đổi từ trạng thái chuẩn bị sang trạng thái triển khai ở quy mô lớn hơn.

Theo lãnh đạo Phát Đạt, song song với hoạt động phát triển dự án, PDR tiếp tục củng cố nền tảng tài chính và quản trị nhằm bảo đảm sự ổn định trong vận hành. Việc kiểm soát chi phí, tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để Công ty duy trì tính chủ động trước các tình huống của thị trường.

Tổng thể, kế hoạch năm 2026 của PDR không chỉ là một kế hoạch kinh doanh, mà là bước triển khai đầu tiên của một chiến lược phát triển dài hạn. Việc tập trung vào các dự án trọng điểm, nâng cao năng lực thực thi và duy trì kỷ luật vận hành sẽ là những yếu tố quyết định để công ty chuyển hóa các định hướng chiến lược thành kết quả cụ thể./.