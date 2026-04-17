Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dự án do KOICA tài trợ, GGGI thực hiện, Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản và Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính) là chủ dự án.

“Đòn bẩy” tài chính cho công nghệ khí hậu

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Việt Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành cho biết, Việt Nam đã xác lập mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Đây không chỉ là cam kết quốc tế quan trọng, mà còn là một định hướng phát triển dài hạn, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế và chủ động thích ứng với những thách thức toàn cầu.

Trong tiến trình đó, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã và đang trở thành yêu cầu mang tính tất yếu đối với cả Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội. Trong đó, yêu cầu về huy động và phân bổ hiệu quả nguồn lực tài chính cho chuyển đổi xanh giữ vai trò đặc biệt then chốt.

Theo ông Lê Việt Anh, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng với các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) đổi mới sáng tạo, có vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình chuyển đổi xanh. Đây là khu vực năng động, giàu ý tưởng, có khả năng thử nghiệm và phát triển các giải pháp công nghệ mới, trong đó có công nghệ khí hậu.

Tuy nhiên, đây là nhóm doanh nghiệp thường gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt là các nguồn vốn trung và dài hạn, phù hợp với đặc thù của đổi mới sáng tạo và công nghệ xanh. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực tiếp cận tài chính, tăng cường kết nối với các nhà đầu tư, đồng thời từng bước hoàn thiện môi trường chính sách là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài.

“Dự án được khởi động hôm nay được định vị đúng với yêu cầu đó, với trọng tâm xuyên suốt là nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực đầu tư cho công nghệ khí hậu của doanh nghiệp, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái và môi trường tài chính cho chuyển đổi xanh tại Việt Nam” - ông Lê Việt Anh nhấn mạnh.

Về phía KOICA, bà Lee YooKyung - Phó Giám đốc Quốc gia KOICA tại Việt Nam cho biết: “KOICA đã có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các startup khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mặt khác, GGGI vừa triển khai thành công chương trình tăng tốc dành cho các startup về hiệu quả năng lượng tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu. Bằng việc phát huy thế mạnh chuyên môn của mỗi tổ chức, chúng tôi sẽ cùng mang đến hỗ trợ sâu sát để tăng cường chính sách về trung hòa carbon cũng như thúc đẩy môi trường đầu tư tại Việt Nam”.

Ông Kim Juhern - Trưởng đại diện Quốc gia GGGI tại Việt Nam nhấn mạnh, dự án được thiết kế với vai trò là một nền tảng hợp tác kết nối Hàn Quốc, Việt Nam và các thị trường quốc tế nhằm thúc đẩy mở rộng các công nghệ khí hậu. Ông cho biết, đây là cơ hội kịp thời và có ý nghĩa chiến lược đối với các startup Hàn Quốc và quốc tế để tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác và triển khai các giải pháp công nghệ khí hậu tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy, mở ra thị trường cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Bộ Tài chính cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình triển khai dự án

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung chính sách, phát triển nền tảng công nghiệp hiện đại và cải thiện môi trường đầu tư, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng xanh và hành động khí hậu. Các doanh nghiệp công nghệ khí hậu vì vậy đang có thêm dư địa phát triển, dù quá trình thương mại hóa giải pháp, mở rộng thị trường và tiếp cận tài chính vẫn đặt ra không ít thách thức đối với nhiều doanh nghiệp.

Ông Lê Việt Anh cho biết, dự án sẽ được triển khai từ nay đến hết năm 2027, hướng tới mục tiêu nâng cao mức độ sẵn sàng cho phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam thông qua tăng cường khả năng tiếp cận đầu tư công nghệ khí hậu cho startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời thúc đẩy môi trường thuận lợi cho huy động tài chính khí hậu. Đây là một mục tiêu rõ ràng, có giá trị đối với định hướng phát triển xanh, tăng trưởng xanh và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện Vụ Tài chính - Kinh tế ngành nhấn mạnh, điểm nổi bật của dự án là cách tiếp cận đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và hoàn thiện các điều kiện nền tảng của thị trường.

Cụ thể, dự án sẽ tập trung triển khai các nhóm hoạt động trọng tâm, bao gồm: xây dựng danh mục các dự án đầu tư tiềm năng; thiết kế và triển khai các chương trình tăng tốc cho doanh nghiệp công nghệ khí hậu; hỗ trợ đào tạo, tư vấn và kết nối với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong và ngoài nước; đồng thời phát triển các công cụ hỗ trợ xác định, phân loại dự án xanh, xây dựng và thúc đẩy các khuyến nghị chính sách, lồng ghép nội dung chuyển đổi xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Cách tiếp cận này không chỉ giải quyết các nhu cầu trước mắt của doanh nghiệp, mà còn góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn mang tính cấu trúc của thị trường tài chính khí hậu.

Theo thiết kế, dự án sẽ tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng chuyển đổi lớn như nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, quản lý chất thải, giao thông vận tải và năng lượng. Đây là những lĩnh vực trọng tâm trong lộ trình giảm phát thải của Việt Nam, đồng thời cũng là những lĩnh vực có khả năng tạo ra động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo ông Lê Việt Anh, để bảo đảm dự án được triển khai hiệu quả, vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan cần được phát huy một cách đầy đủ, rõ ràng và gắn với trách nhiệm giải trình.

“Về phía Bộ Tài chính, trực tiếp là Vụ Tài chính - Kinh tế ngành với vai trò chủ dự án, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tổ chức triển khai, điều phối và giám sát thực hiện dự án. Chúng tôi cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình triển khai dự án, từ hoàn thiện các thủ tục, cơ chế phối hợp, đến chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa các hoạt động của dự án với các chiến lược, chương trình và khuôn khổ pháp lý hiện hành” - ông Lê Việt Anh nhấn mạnh./.