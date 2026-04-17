Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất (mã Ck: TNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả kinh doanh suy giảm đáng kể, phản ánh những khó khăn gia tăng trong bối cảnh thị trường thép biến động. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 412 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức giảm mạnh hơn lại đến từ lợi nhuận gộp khi chỉ còn gần 5 tỷ đồng, tương ứng mức giảm tới 70%, kéo biên lợi nhuận gộp xuống còn 1,2% - mức rất thấp so với thông lệ ngành.

Diễn biến này cho thấy áp lực chi phí và giá bán đang tác động rõ rệt đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong kỳ, hoạt động tài chính không ghi nhận biến động đáng kể, trong khi chi phí bán hàng tăng so với cùng kỳ, làm gia tăng áp lực lên lợi nhuận. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm khoảng 15%, còn 3,2 tỷ đồng, song mức giảm này không đủ bù đắp cho sự suy giảm mạnh ở lợi nhuận gộp.

Nguồn: Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 của doanh nghiệp chỉ đạt 297 triệu đồng, giảm tới 97% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất kể từ sau quý II/2023. Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, thị trường thép trong những tháng đầu năm chịu tác động bởi các yếu tố bên ngoài, bao gồm căng thẳng thương mại và diễn biến địa chính trị, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh. Sản lượng sản xuất của công ty giảm 41%, trong khi sản lượng tiêu thụ giảm 43% so với cùng kỳ.

Bên cạnh yếu tố cầu suy yếu, chi phí đầu vào cũng gia tăng khi giá nguyên vật liệu biến động theo xu hướng bất lợi. Trong khi đó, áp lực cạnh tranh trên thị trường khiến doanh nghiệp không thể điều chỉnh giá bán tương ứng, dẫn đến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể. Lợi nhuận gộp trong kỳ giảm gần 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, chi phí bán hàng tăng khoảng 30% trong bối cảnh doanh thu suy giảm cũng góp phần làm giảm hiệu quả hoạt động. Mặc dù chi phí tài chính có xu hướng giảm, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu chi phí, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên lợi nhuận chung.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch tiêu thụ 100.000 tấn sản phẩm và lợi nhuận trước thuế đạt 1 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận trước thuế 374 triệu đồng ghi nhận trong quý I, công ty đã hoàn thành hơn 37% mục tiêu cả năm. Tuy vậy, kết quả này chủ yếu phản ánh nền lợi nhuận kế hoạch ở mức thấp, trong khi triển vọng các quý còn lại vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến thị trường thép và khả năng cải thiện biên lợi nhuận.

Xét về quy mô tài chính, Thép Tấm Lá Thống Nhất là doanh nghiệp niêm yết có quy mô tương đối nhỏ, không mang tính đại diện cho toàn ngành thép. Tại thời điểm cuối quý I/2026, tổng tài sản của công ty đạt gần 444 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó tài sản cố định và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn. Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 93 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với vốn góp của cổ đông (200 tỷ đồng) do doanh nghiệp đang ghi nhận lỗ lũy kế gần 108 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TNS duy trì ở vùng giá thấp. Kết phiên ngày 17/4, mã này giao dịch quanh mức 3.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 72 tỷ đồng./.