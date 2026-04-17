Chứng khoán

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Thu Hương

15:43 | 17/04/2026
(TBTCO) - Trong kỳ quý I/2026, Thép Tấm Lá Thống Nhất ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 297 triệu đồng, giảm mạnh tới 97% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất (mã Ck: TNS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả kinh doanh suy giảm đáng kể, phản ánh những khó khăn gia tăng trong bối cảnh thị trường thép biến động. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 412 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức giảm mạnh hơn lại đến từ lợi nhuận gộp khi chỉ còn gần 5 tỷ đồng, tương ứng mức giảm tới 70%, kéo biên lợi nhuận gộp xuống còn 1,2% - mức rất thấp so với thông lệ ngành.

Diễn biến này cho thấy áp lực chi phí và giá bán đang tác động rõ rệt đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong kỳ, hoạt động tài chính không ghi nhận biến động đáng kể, trong khi chi phí bán hàng tăng so với cùng kỳ, làm gia tăng áp lực lên lợi nhuận. Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm khoảng 15%, còn 3,2 tỷ đồng, song mức giảm này không đủ bù đắp cho sự suy giảm mạnh ở lợi nhuận gộp.

Nguồn: Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 của doanh nghiệp chỉ đạt 297 triệu đồng, giảm tới 97% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất kể từ sau quý II/2023. Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, thị trường thép trong những tháng đầu năm chịu tác động bởi các yếu tố bên ngoài, bao gồm căng thẳng thương mại và diễn biến địa chính trị, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh. Sản lượng sản xuất của công ty giảm 41%, trong khi sản lượng tiêu thụ giảm 43% so với cùng kỳ.

Bên cạnh yếu tố cầu suy yếu, chi phí đầu vào cũng gia tăng khi giá nguyên vật liệu biến động theo xu hướng bất lợi. Trong khi đó, áp lực cạnh tranh trên thị trường khiến doanh nghiệp không thể điều chỉnh giá bán tương ứng, dẫn đến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể. Lợi nhuận gộp trong kỳ giảm gần 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, chi phí bán hàng tăng khoảng 30% trong bối cảnh doanh thu suy giảm cũng góp phần làm giảm hiệu quả hoạt động. Mặc dù chi phí tài chính có xu hướng giảm, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu chi phí, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên lợi nhuận chung.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch tiêu thụ 100.000 tấn sản phẩm và lợi nhuận trước thuế đạt 1 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận trước thuế 374 triệu đồng ghi nhận trong quý I, công ty đã hoàn thành hơn 37% mục tiêu cả năm. Tuy vậy, kết quả này chủ yếu phản ánh nền lợi nhuận kế hoạch ở mức thấp, trong khi triển vọng các quý còn lại vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến thị trường thép và khả năng cải thiện biên lợi nhuận.

Xét về quy mô tài chính, Thép Tấm Lá Thống Nhất là doanh nghiệp niêm yết có quy mô tương đối nhỏ, không mang tính đại diện cho toàn ngành thép. Tại thời điểm cuối quý I/2026, tổng tài sản của công ty đạt gần 444 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó tài sản cố định và hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn. Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 93 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với vốn góp của cổ đông (200 tỷ đồng) do doanh nghiệp đang ghi nhận lỗ lũy kế gần 108 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TNS duy trì ở vùng giá thấp. Kết phiên ngày 17/4, mã này giao dịch quanh mức 3.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 72 tỷ đồng./.

Bài liên quan

Áp lực ngắn hạn gia tăng, nhưng dư địa hút vốn cho thị trường trong trung hạn vẫn mở

Áp lực ngắn hạn gia tăng, nhưng dư địa hút vốn cho thị trường trong trung hạn vẫn mở

HSBC: Chất lượng tài sản cải thiện, dù lợi nhuận giảm nhẹ

HSBC: Chất lượng tài sản cải thiện, dù lợi nhuận giảm nhẹ

Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu vượt 14.000 tỷ đồng

Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu vượt 14.000 tỷ đồng

Dành cho bạn

Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cá nhân thuộc tổ chức thực hiện sáp nhập, giải thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý gì?

Cá nhân thuộc tổ chức thực hiện sáp nhập, giải thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý gì?

Việt Nam được vinh danh trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số vốn con người mở rộng năm 2026

Việt Nam được vinh danh trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu thế giới về Chỉ số vốn con người mở rộng năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Trung tâm trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Trung tâm trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN

MBAMC thông báo chào bán tài sản xử lý nợ

MBAMC thông báo chào bán tài sản xử lý nợ

Đọc thêm

Nâng hạng thị trường: Cơ hội lớn, yêu cầu cao hơn với công ty chứng khoán

Nâng hạng thị trường: Cơ hội lớn, yêu cầu cao hơn với công ty chứng khoán

(TBTCO) - Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026 không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, mà quan trọng hơn là đặt ra những yêu cầu cao hơn về chuẩn mực vận hành. Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán mắt xích trung tâm của thị trường buộc phải chuyển mình mạnh mẽ, từ mô hình môi giới truyền thống sang định chế tài chính đa dịch vụ, đáp ứng kỳ vọng của dòng vốn toàn cầu.
Dự kiến sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán

Dự kiến sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán (NHNCK), nhằm hoàn thiện khung pháp lý phục vụ công tác quản lý, cập nhật và tra cứu thông tin hành nghề trên môi trường số.
Cuộc tái cấu trúc tại Vinaseed: Thay đổi hơn 20% nhân sự, bình quân 2 ngày đổi một vị trí

Cuộc tái cấu trúc tại Vinaseed: Thay đổi hơn 20% nhân sự, bình quân 2 ngày đổi một vị trí

(TBTCO) - Đã có tới 155 vị trí, tương đương hơn 20% nhân sự tại Vinaseed được thay đổi trong chưa đầy 9 tháng. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Trà My cho rằng 2025 là một năm Vinaseed nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận thay đổi những gì cần thay đổi và bắt đầu xây lại hệ thống.
Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Năm 2026, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực với doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 780 tỷ đồng, tăng gần 16%. Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, BIC dự kiến mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh.
Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

(TBTCO) - Ngày 16/4/2026, Công ty cổ phần FPT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với số lượng cổ đông tham dự cao kỷ lục: 2.730 cá nhân và tổ chức. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 cùng loạt tờ trình về phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP), thay thế thành viên Hội đồng Quản trị...
Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 16/4: Sắc xanh chiến thắng trong phiên đáo hạn

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, đà tăng của giá hợp đồng tương lai đáo hạn phiên hôm nay có phần nhỉnh hơn. Dòng tiền giao dịch sôi động hơn ở kỳ hạn mới.
Khối ngoại gom mạnh VIC, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ thị trường

Khối ngoại gom mạnh VIC, nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ thị trường

(TBTCO) - Cổ phiếu Vingroup tiếp tục được khối ngoại tập trung giải ngân lớn. Ở chiều ngược lại, khối ngoại chốt lời cổ phiếu Vinhomes. Cả hai cổ phiếu "nhà Vingroup" đều đồng loạt tăng giá, đóng góp đáng kể vào xu hướng tăng của VN-Index.
Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

(TBTCO) - Hôm nay (16/4), VN-Index tiếp tục tăng mạnh, tiến sát mốc 1.820 điểm với động lực chính từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi phần lớn cổ phiếu giảm giá, thanh khoản đi ngang và dòng tiền chưa lan tỏa.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

An toàn số - “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững

An toàn số - “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững

Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Mở "cánh cửa toàn cầu" cho doanh nghiệp Việt

Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Mở "cánh cửa toàn cầu" cho doanh nghiệp Việt

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

