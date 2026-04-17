Chứng khoán phái sinh ngày 17/4: Dòng tiền sôi động khi VN30 tiến sát mốc 2.000 điểm

Nối tiếp đà tăng tích cực, sắc xanh thắng thế trên thị trường chứng khoán cơ sở trong phiên 17/4. VN30-Index tăng mạnh gần 25 điểm ngay từ đầu phiên nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu bán lẻ và ngân hàng. Đà tăng được duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch, ghi nhận sự bứt phá của MWG với mức tăng kịch biên độ, cùng MSN và VPB tăng trên 3%. Dòng tiền cũng lan tỏa sang nhóm công nghệ thông tin và năng lượng.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời tại nhóm Vingroup, đặc biệt ở VHM, VRE và VPL, cùng diễn biến đảo chiều của VIC về cuối phiên đã khiến chỉ số thu hẹp đáng kể mức tăng. Kết phiên, VN30-Index tăng 8,92 điểm (+0,45%) lên 1.988,11 điểm.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, tâm lý cũng có phần thận trọng hơn khi chỉ số cơ sở tiến sát vùng kháng cự mạnh 2.000 điểm. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 5/2026 tiếp tục duy trì chênh lệch âm nhẹ so với VN30-Index. Đây cũng là kỳ hạn gần nhất và đang tập trung dòng tiền tham gia giao dịch lớn nhất.

Giao dịch tại hợp đồng phái sinh đáo hạn tháng 5/2026 tăng mạnh. Nguồn: Tổng hợp dữ liệu từ HNX.

Đáng chú ý, tại các hợp đồng kỳ hạn dài, đặc biệt là tháng 12/2026, ghi nhận diễn biến kém tích cực. Giá hợp đồng tương lai đáo hạn cuối năm giảm 1,23%, ngược chiều so với chỉ số VN30. Dòng tiền chưa sẵn sàng đặt cược vào xu hướng tăng dài hạn ở vùng giá cao. Thanh khoản tại các kỳ hạn này duy trì ở mức thấp. Thậm chí, không có giao dịch tại hợp đồng tương lai dựa trên VN100-Index kỳ hạn này.

Thị trường phái sinh đang phát tín hiệu dè dặt hơn với chênh lệch âm nhẹ và sự phân hóa rõ rệt giữa các kỳ hạn. Nhà đầu tư đang ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro, đồng thời chờ đợi thêm tín hiệu xác nhận trước khi gia tăng vị thế trong bối cảnh chỉ số đang tiệm cận vùng kháng cự quan trọng./.