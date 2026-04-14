Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục duy trì đà hồi phục tích cực trong phiên 14/4. Với phiên bứt phá hôm nay, VN30-Index đóng cửa tăng mạnh 20,89 điểm, tương đương 1,08%, lên 1.946,55 điểm.

Ngay từ thời điểm mở cửa, VN30-Index tăng gần 20 điểm nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, nổi bật là bộ đôi cổ phiếu "họ Vingroup" gồm VIC và VHM, cùng một số mã ngân hàng, thép như VPB và HPG.

Dòng tiền có sự phân hóa rõ nét khi một số cổ phiếu ngân hàng như SHB, BID, SSB cùng nhóm năng lượng GAS, PLX chịu áp lực chốt lời, khiến đà tăng của chỉ số phần nào thu hẹp. Tuy nhiên, lực cầu vẫn được duy trì tốt ở nhóm dẫn dắt, giúp VN30 giữ sắc xanh xuyên suốt cả phiên. Sang buổi chiều, HPG và VIC tiếp tục là tâm điểm khi tăng hơn 3%, trong khi DGC và VHM nối dài đà tăng, đưa chỉ số tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.950 điểm. Thanh khoản thị trường cơ sở tăng nhẹ.

Cổ phiếu "nhà Vingroup" đóng góp điểm tăng đáng kể trong phiên 14/4.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán phái sinh, giao dịch thận trọng hơn. Giá hợp đồng VN30F2604 (41I1G4000) đóng cửa tại 1.946,3 điểm, tăng 0,73% so với phiên trước. Mức tăng có phần "khiêm tốn hơn" đã kéo mức chênh lệch chuyển sang âm 0,25 điểm so với VN30-Index, thay vì duy trì trạng thái dương như chuỗi 6 phiên gần đây. Việc chênh lệch đảo chiều phần nào cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng. Nhà đầu tư bắt đầu nghiêng về kịch bản phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh VN30 áp sát vùng kháng cự 1.950 điểm.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì chênh lệch âm. Trong đó, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 5/2026 thấp hơn chỉ số cơ sở 1,65 điểm, còn ở kỳ hạn tháng 6 và tháng 9 ghi nhận mức âm sâu hơn.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm nhẹ so với phiên trước. Đặc biệt, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G4000 giảm xuống còn 23.830 hợp đồng. Chỉ còn hai phiên nữa hợp đồng trên sẽ đáo hạn. Dòng tiền vì vậy đang có xu hướng dịch chuyển dần sang hợp đồng tháng 5/2026, với số lượng vị thế nắm giữ qua đêm đã tăng lên 5.653 hợp đồng ở kỳ hạn này./.