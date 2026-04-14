Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Tùng Linh

18:15 | 14/04/2026
(TBTCO) - Trong phiên 14/4, mức tăng có phần thận trọng hơn trên thị trường chứng khoán phái sinh, kéo chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở trở về trạng thái âm sau chuỗi 6 phiên liên tục có mức chênh lệch dương.
Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục duy trì đà hồi phục tích cực trong phiên 14/4. Với phiên bứt phá hôm nay, VN30-Index đóng cửa tăng mạnh 20,89 điểm, tương đương 1,08%, lên 1.946,55 điểm.

Ngay từ thời điểm mở cửa, VN30-Index tăng gần 20 điểm nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn, nổi bật là bộ đôi cổ phiếu "họ Vingroup" gồm VIC và VHM, cùng một số mã ngân hàng, thép như VPB và HPG.

Dòng tiền có sự phân hóa rõ nét khi một số cổ phiếu ngân hàng như SHB, BID, SSB cùng nhóm năng lượng GAS, PLX chịu áp lực chốt lời, khiến đà tăng của chỉ số phần nào thu hẹp. Tuy nhiên, lực cầu vẫn được duy trì tốt ở nhóm dẫn dắt, giúp VN30 giữ sắc xanh xuyên suốt cả phiên. Sang buổi chiều, HPG và VIC tiếp tục là tâm điểm khi tăng hơn 3%, trong khi DGC và VHM nối dài đà tăng, đưa chỉ số tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.950 điểm. Thanh khoản thị trường cơ sở tăng nhẹ.

Cổ phiếu "nhà Vingroup" đóng góp điểm tăng đáng kể trong phiên 14/4.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán phái sinh, giao dịch thận trọng hơn. Giá hợp đồng VN30F2604 (41I1G4000) đóng cửa tại 1.946,3 điểm, tăng 0,73% so với phiên trước. Mức tăng có phần "khiêm tốn hơn" đã kéo mức chênh lệch chuyển sang âm 0,25 điểm so với VN30-Index, thay vì duy trì trạng thái dương như chuỗi 6 phiên gần đây. Việc chênh lệch đảo chiều phần nào cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng. Nhà đầu tư bắt đầu nghiêng về kịch bản phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh VN30 áp sát vùng kháng cự 1.950 điểm.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì chênh lệch âm. Trong đó, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 5/2026 thấp hơn chỉ số cơ sở 1,65 điểm, còn ở kỳ hạn tháng 6 và tháng 9 ghi nhận mức âm sâu hơn.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm nhẹ so với phiên trước. Đặc biệt, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G4000 giảm xuống còn 23.830 hợp đồng. Chỉ còn hai phiên nữa hợp đồng trên sẽ đáo hạn. Dòng tiền vì vậy đang có xu hướng dịch chuyển dần sang hợp đồng tháng 5/2026, với số lượng vị thế nắm giữ qua đêm đã tăng lên 5.653 hợp đồng ở kỳ hạn này./.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh Đáo hạn tháng Chênh lệch âm phái sinh

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Chứng khoán phái sinh ngày 10/4: Chênh lệch dương thu hẹp, sắc xanh áp đảo

Chứng khoán phái sinh ngày 10/4: Chênh lệch dương thu hẹp, sắc xanh áp đảo

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Chứng khoán phái sinh ngày 9/4: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, đặt cược vào xu hướng tăng

Dành cho bạn

Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng

Đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

Đòn bẩy cho kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp bền vững

Đòn bẩy cho kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp bền vững

Đồng loạt 26 ngân hàng giảm lãi suất, tín dụng tăng 3,18% sau quý I/2026

Đồng loạt 26 ngân hàng giảm lãi suất, tín dụng tăng 3,18% sau quý I/2026

Hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đến hạn trong tháng 4

Hơn 16.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đến hạn trong tháng 4

Đọc thêm

Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

(TBTCO) - Chứng khoán Capital dự kiến tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu, trước khi triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2026.
Cổ phiếu KDH có thể bị xem xét loại khỏi rổ VNDiamond

Cổ phiếu KDH có thể bị xem xét loại khỏi rổ VNDiamond

(TBTCO) - Kỳ rà soát quý II/2026 của VNDiamond dự kiến không có cổ phiếu mới, trong khi KDH được dự báo bị đưa vào diện xem xét loại do không còn đáp ứng tiêu chí sở hữu nước ngoài.
Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh

Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Thị trường các-bon trong nước dự kiến chính thức vận hành vào tháng 5/2026. Một “sân chơi” mới gắn với định giá phát thải đang hình thành, mở ra cơ chế thị trường cho quá trình giảm phát thải và thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam.
BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Công ty; HOSE: BAF) bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, bao gồm báo cáo và các tờ trình liên quan đến tài chính và nhân sự. Đại hội dự kiến tổ chức vào lúc 13h30 ngày 23/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

(TBTCO) - Các chuyên gia dự báo lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, trong bối cảnh thanh khoản thị trường ở mức thấp và nhu cầu đầu tư chưa cải thiện rõ rệt.
Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm việc với Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên liên quan đến khả năng phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR), các cơ chế bù trừ, thanh toán hỗ trợ hoạt động phát hành GDR…
Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

(TBTCO) - Giá trị bán ròng của khối ngoại trong phiên 13/4 đạt hơn 123 tỷ đồng, trong đó riêng FPT bị bán ròng gần 92 tỷ đồng.
Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (13/4) ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của VN-Index, song đà tăng có phần thận trọng khi thanh khoản suy giảm và độ lan tỏa chưa thực sự tích cực.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Chứng khoán phái sinh ngày 14/4: VN30 tiến sát 1.950 điểm, chênh lệch âm trở lại khi ngày đáo hạn gần kề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Chủ động năng lượng trong hành trình xanh hóa

Chủ động năng lượng trong hành trình xanh hóa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu mới Hùng An của Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu mới Hùng An của Trung Quốc

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng, người dân nâng cao ý thức phòng bệnh

Ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng, người dân nâng cao ý thức phòng bệnh

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +69.35
14/04 | +69.35 (6,886.24 +69.35 (+1.02%))
DJI +301.68
14/04 | +301.68 (48,218.25 +301.68 (+0.63%))
IXIC +280.84
14/04 | +280.84 (23,183.74 +280.84 (+1.23%))
NYA +206.47
14/04 | +206.47 (22,940.98 +206.47 (+0.91%))
XAX +83.84
14/04 | +83.84 (8,959.23 +83.84 (+0.94%))
BUK100P +1.30
14/04 | +1.30 (1,056.65 +1.30 (+0.12%))
RUT +39.90
14/04 | +39.90 (2,670.49 +39.90 (+1.52%))
VIX -0.81
14/04 | -0.81 (18.31 -0.81 (-4.24%))
FTSE +6.44
14/04 | +6.44 (10,589.40 +6.44 (+0.06%))
GDAXI +231.08
14/04 | +231.08 (23,973.52 +231.08 (+0.97%))
FCHI +53.80
14/04 | +53.80 (8,289.78 +53.80 (+0.65%))
STOXX50E +57.43
14/04 | +57.43 (5,962.45 +57.43 (+0.97%))
N100 +12.57
14/04 | +12.57 (1,842.66 +12.57 (+0.69%))
BFX +40.27
14/04 | +40.27 (5,467.12 +40.27 (+0.74%))
MOEX.ME -0.11
14/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +211.47
14/04 | +211.47 (25,872.32 +211.47 (+0.82%))
STI +23.40
14/04 | +23.40 (5,007.57 +23.40 (+0.47%))
AXJO +44.80
14/04 | +44.80 (8,970.80 +44.80 (+0.50%))
AORD +51.70
14/04 | +51.70 (9,165.10 +51.70 (+0.57%))
BSESN -702.68
14/04 | -702.68 (76,847.57 -702.68 (-0.91%))
JKSE +175.76
14/04 | +175.76 (7,675.95 +175.76 (+2.34%))
KLSE +7.60
14/04 | +7.60 (1,688.12 +7.60 (+0.45%))
NZ50 -2.92
14/04 | -2.92 (13,017.26 -2.92 (-0.02%))
KS11 +159.13
14/04 | +159.13 (5,967.75 +159.13 (+2.74%))
TWII +838.83
14/04 | +838.83 (36,296.12 +838.83 (+2.37%))
GSPTSE +183.48
14/04 | +183.48 (33,879.24 +183.48 (+0.54%))
BVSP +676.83
14/04 | +676.83 (198,000.70 +676.83 (+0.34%))
MXX -428.26
14/04 | -428.26 (69,595.13 -428.26 (-0.61%))
IPSA +56.19
14/04 | +56.19 (11,132.84 +56.19 (+0.51%))
MERV -6,988.50
14/04 | -6,988.50 (2,991,781.50 -6,988.50 (-0.23%))
TA125.TA +46.06
14/04 | +46.06 (4,319.10 +46.06 (+1.08%))
CASE30 +780.20
14/04 | +780.20 (49,858.80 +780.20 (+1.59%))
JN0U.JO +113.60
14/04 | +113.60 (7,320.41 +113.60 (+1.58%))
DX-Y.NYB -0.31
14/04 | -0.31 (98.05 -0.31 (-0.32%))
125904-USD-STRD +37.78
14/04 | +37.78 (2,769.12 +37.78 (+1.38%))
XDB +0.42
14/04 | +0.42 (135.01 +0.42 (+0.31%))
XDE +0.32
14/04 | +0.32 (117.57 +0.32 (+0.27%))
000001.SS +38.07
14/04 | +38.07 (4,026.63 +38.07 (+0.95%))
N225 +1,374.62
14/04 | +1,374.62 (57,877.39 +1,374.62 (+2.43%))
XDN -0.07
14/04 | -0.07 (62.72 -0.07 (-0.11%))
XDA +0.25
14/04 | +0.25 (70.93 +0.25 (+0.35%))