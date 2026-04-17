Chứng khoán SHS: Tái cấu trúc toàn diện, mục tiêu vào top 5 thị phần môi giới

Xây dựng nền tảng tăng trưởng mới

Chiều ngày 17/4, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã Ck: SHS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Hà Nội. Tại đại hội, ban lãnh đạo doanh nghiệp dành nhiều thời gian chia sẻ về kết quả kinh doanh năm 2025 cũng như chiến lược phát triển đến năm 2030, kế hoạch tăng vốn và mục tiêu đưa SHS trở lại vị thế cao hơn trên thị trường môi giới.

Khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Đỗ Quang Vinh gửi lời cảm ơn tới cổ đông đã đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2025. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, SHS khép lại năm vừa qua với lợi nhuận đạt 1.649 tỷ đồng, tương đương 121% kế hoạch đề ra. Bước sang năm 2026, SHS xác định đây không chỉ là năm bản lề với doanh nghiệp, mà còn là thời điểm đặc biệt khi gắn với cột mốc 40 năm đổi mới và phát triển của Việt Nam. Trên nền đó, SHS định vị mục tiêu đồng hành sâu hơn với sự phát triển của nền kinh tế và thị trường vốn.

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh phát biểu tại đại hội

Ngay từ đầu năm, SHS đã xác lập 5 trụ cột chiến lược cho giai đoạn mới, gồm lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao năng lực nội tại, thúc đẩy đầu tư công nghệ, củng cố quản trị hệ thống và theo đuổi phát triển bền vững. Đây được xem là khung định hướng cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp trong chặng phát triển tiếp theo.

Một nội dung đáng chú ý tại đại hội là việc SHS giới thiệu tân Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Linh. Chủ tịch Đỗ Quang Vinh chia sẻ, tân Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Linh có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán, đặc biệt là trong ngành tài chính và có thể giúp SHS đưa ra chiến lược khác biệt cũng như phát triển đột phá trong thời gian tới.

Giai đoạn 2026 - 2030, công ty đặt mục tiêu lấy lại vị thế trong mảng môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức, với kế hoạch trở lại Top 10 thị phần ngay trong năm 2026 và tiến vào Top 5 trong 5 năm tới. Mảng IB được định hướng tăng trưởng khoảng 50%, đóng góp 10 - 15% vào lợi nhuận.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh năm 2025, CEO Nguyễn Duy Linh cho biết, SHS ghi nhận doanh thu gần 3.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 1.650 tỷ đồng. Trong 3 năm gần đây, doanh thu và lợi nhuận của công ty duy trì mức tăng trưởng trên 50%.

Ở mảng trái phiếu, SHS là công ty đứng đầu trong thị phần môi giới trái phiếu chính phủ và là một thành viên đấu thầu trái phiếu chính phủ lớn, đứng thứ ba thị trường.

Năm 2026, SHS đặt mục tiêu doanh thu 3.739 tỷ đồng (tương đương 102% so với thực hiện năm 2025), lợi nhuận sau thuế đạt 1.718 tỷ đồng (tương đương 104% thực hiện năm 2025).

Về định hướng giai đoạn 2026 - 2030, SHS xây dựng 4 trụ cột chính. Thứ nhất, củng cố lại mảng môi giới thông qua phân khúc khách hàng, hoàn thiện hệ sản phẩm và nâng cao năng lực tư vấn. Thứ hai, phát triển mảng quản lý tài sản, cung cấp danh mục sản phẩm đầu tư đa dạng theo mức độ rủi ro.

Thứ ba, mở rộng hoạt động ngân hàng đầu tư, không chỉ dừng ở tư vấn, mà hướng tới vai trò đối tác vốn với doanh nghiệp, đồng thời kết nối nhà đầu tư với hệ sinh thái sản phẩm. Cuối cùng, đẩy mạnh hoạt động đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, nguồn vốn và thị trường tài chính) theo hướng bền vững hơn, giảm phụ thuộc vào chu kỳ thị trường.

Trong năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục duy trì mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, đồng thời cơ cấu lại nguồn thu theo hướng tăng tỷ trọng cho vay ký quỹ (dự kiến đóng góp khoảng 46%), đẩy mạnh mảng ngân hàng đầu tư (IB) và giảm tỷ trọng danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) nhằm kiểm soát rủi ro.

Ưu tiên tăng trưởng bền vững

Trao đổi với cổ đông tại phiên thảo luận, ông Đỗ Quang Vinh cho biết, định hướng phát triển mảng IB của SHS sẽ bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ chuyên gia chất lượng cao. Hiện công ty đã thu hút nhân sự từ các tổ chức tư vấn lớn và sẽ tiếp tục bổ sung nguồn lực nhằm chủ động triển khai các thương vụ quy mô lớn. Trong năm 2026, SHS tập trung kiện toàn nhân sự tại các vị trí chủ chốt, đồng thời tìm kiếm các chuyên gia giàu kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đội ngũ.

Về công nghệ, công ty dự kiến tái cấu trúc hệ thống dữ liệu, tận dụng hệ sinh thái hiện có để ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích nhu cầu khách hàng, hướng tới tích hợp toàn bộ dịch vụ trên một nền tảng duy nhất, phát triển theo mô hình "super app". Bên cạnh đó, SHS cũng có kế hoạch hợp tác với các đơn vị kiểm toán thuộc nhóm "big 4" nhằm nâng cao tính minh bạch và vị thế trên thị trường.

SHS đặt mục tiêu quay lại top 10 môi giới trong năm 2026 và hướng tới top 5 vào năm 2030

Chủ tịch Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh, kế hoạch năm 2026 được xây dựng trên trong bối cảnh công ty đang trong giai đoạn chuyển đổi mô hình kinh doanh. Những biến động về thương mại và địa chính trị toàn cầu có thể tác động xuyên suốt năm, do đó SHS lựa chọn chiến lược "đi chắc" để tạo nền tảng cho giai đoạn tăng tốc từ năm 2027.

Liên quan đến điều hành, lãnh đạo SHS cho biết, Ban điều hành đứng trước áp lực vừa duy trì quy mô hiện tại, vừa mở ra các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, công ty định hướng phát triển đồng đều các mảng, đặc biệt chú trọng dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản, dự kiến được triển khai rõ nét từ quý II/2026.

Đối với hoạt động tự doanh, SHS có xu hướng giảm dần tỷ trọng nhằm kiểm soát rủi ro, đồng thời dịch chuyển sang các mảng kinh doanh có tính ổn định và bền vững hơn. Về thị phần, công ty đặt mục tiêu quay lại top 10 môi giới trong năm 2026 và hướng tới top 5 vào năm 2030, song song với duy trì tăng trưởng lợi nhuận và cải thiện chất lượng hoạt động.

CEO Nguyễn Duy Linh cho biết, năm 2026, mảng môi giới và dịch vụ tài chính dự kiến tăng trưởng khoảng 80%; mảng sản phẩm tài chính, giao dịch giấy tờ có giá và nguồn vốn tăng khoảng 128%; trong khi hoạt động đầu tư sẽ được điều chỉnh giảm tỷ trọng.

"Định hướng của SHS là giữ vững các mảng thế mạnh, đồng thời bổ sung các trụ cột kinh doanh mới để tái cơ cấu nguồn thu, giảm dần phụ thuộc vào hoạt động đầu tư, ưu tiên chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động" - ông Linh nhấn mạnh.

Ông Linh chia sẻ, thêm lợi thế cạnh tranh cốt lõi của SHS hiện nay nằm ở hệ sinh thái, cho phép doanh nghiệp phát triển tệp khách hàng đa phân khúc, từ nhà đầu tư cá nhân, khách hàng số đến nhóm khách hàng giàu có và doanh nghiệp.

Liên quan đến cạnh tranh phí, lãnh đạo SHS khẳng định, công ty không theo đuổi chiến lược "zero fee" trên diện rộng. Thay vào đó, doanh nghiệp áp dụng chính sách linh hoạt theo từng phân khúc khách hàng. Với nhóm giao dịch thuần công nghệ, mức phí cạnh tranh vẫn được duy trì; với khách hàng có nhu cầu tư vấn chuyên sâu, SHS tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và giá trị sản phẩm.

Về chiến lược vốn và đầu tư, SHS đặt ra 3 nguyên tắc: gắn với định hướng kinh doanh, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và ưu tiên lợi ích cổ đông. Với nền tảng tài chính hiện tại, công ty vẫn đủ năng lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, song cũng chủ động tìm kiếm thêm các nhà đầu tư tổ chức để đồng hành dài hạn.

Phương án huy động vốn ưu tiên là phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đối với cổ đông hiện hữu, SHS không loại trừ khả năng tăng vốn, song sẽ xem xét linh hoạt theo điều kiện thị trường và trình cổ đông khi cần thiết.

Kết thúc đại hội, các tờ trình đều được thông qua./.