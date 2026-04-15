Chứng khoán phái sinh ngày 15/4: Giao dịch chậm lại trước ngày đáo hạn, dòng tiền dịch chuyển sang kỳ hạn mới

Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục duy trì đà tăng tích cực trong phiên 15/4 khi VN30-Index tăng 15,05 điểm (0,77%) lên 1.961,60 điểm, nối dài chuỗi hồi phục và chính thức vượt vùng kháng cự quan trọng 1.950 điểm. Ngay từ đầu phiên, chỉ số bật tăng hơn 15 điểm nhờ lực mua chủ động tại nhóm vốn hóa lớn, nổi bật là cổ phiếu nhóm Vingroup. Thanh khoản trên thị trường cơ sở duy trì ở mức cao, với tổng giá trị giao dịch quanh 16.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thị trường phái sinh, diễn biến có phần thận trọng hơn khi phiên giao dịch cuối cùng trước ngày đáo hạn khiến hoạt động lướt sóng chậm lại rõ rệt. Tổng cộng, chỉ có gần 181.000 hợp đồng tương lai được chuyển nhượng trong phiên, giảm mạnh 23,8% so với phiên trước. Giao dịch vẫn tập trung chính vẫn ở hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn ngày mai (41I1G4000). Tuy nhiên, giao dịch ở hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5/2026 cũng sôi động hơn đáng kể.

Nhà đầu tư chuyển dần sang giao dịch tại hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5/2026

Sắc xanh phủ toàn bộ trên sàn. Kết phiên, giá hợp đồng tương lai 41I1G4000 đóng cửa tại 1.961,0 điểm, tăng 0,76% so với phiên trước. Mức chênh lệch âm còn 0,6 điểm so với chỉ số cơ sở. Tại các hợp đồng kỳ hạn xa hơn, chênh lệch âm từ 2,7 đến 4,6 điểm. Giá một số hợp đồng như hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 6/2026 tăng hơn 2% đã kéo mạnh mức chênh lệch âm về còn dưới 5 điểm.

Nhà đầu tư nhìn chung vẫn giữ tâm lý thận trọng khi VN30-Index tiến sát vùng mục tiêu 1.970 - 2.000 điểm. Tổng khối lượng giao dịch giảm mạnh, đồng thời khối lượng mở OI của hợp đồng đáo hạn tháng 4 này tiếp tục giảm sâu. Nguyên nhân bởi dòng tiền đang chủ động chuyển sang kỳ hạn tháng 5/2026 trước phiên đáo hạn ngày mai. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư liên tục tăng vị thế nắm giữ hợp đồng kỳ tới trong các phiên gần đây với khối lượng mở hợp đồng 41I1G5000 đã tăng lên gần 11.050 hợp đồng. Sau khi vượt vùng 1.950 điểm, xu hướng ngắn hạn của các hợp đồng dựa trên chỉ số VN30-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.970 - 2.000 điểm, dù biến động có thể gia tăng mạnh trong phiên ATC./.