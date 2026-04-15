Chứng khoán

Chứng khoán phái sinh ngày 15/4: Giao dịch chậm lại trước ngày đáo hạn, dòng tiền dịch chuyển sang kỳ hạn mới

Tùng Linh

17:53 | 15/04/2026
(TBTCO) - Sắc xanh tiếp tục lan tỏa trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh với chênh lệch âm đã thu hẹp đáng kể so với hôm qua. Tuy nhiên, giao dịch có phần thận trọng khi ngày đáo hạn cận kề.
Thị trường chứng khoán cơ sở tiếp tục duy trì đà tăng tích cực trong phiên 15/4 khi VN30-Index tăng 15,05 điểm (0,77%) lên 1.961,60 điểm, nối dài chuỗi hồi phục và chính thức vượt vùng kháng cự quan trọng 1.950 điểm. Ngay từ đầu phiên, chỉ số bật tăng hơn 15 điểm nhờ lực mua chủ động tại nhóm vốn hóa lớn, nổi bật là cổ phiếu nhóm Vingroup. Thanh khoản trên thị trường cơ sở duy trì ở mức cao, với tổng giá trị giao dịch quanh 16.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thị trường phái sinh, diễn biến có phần thận trọng hơn khi phiên giao dịch cuối cùng trước ngày đáo hạn khiến hoạt động lướt sóng chậm lại rõ rệt. Tổng cộng, chỉ có gần 181.000 hợp đồng tương lai được chuyển nhượng trong phiên, giảm mạnh 23,8% so với phiên trước. Giao dịch vẫn tập trung chính vẫn ở hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index đáo hạn ngày mai (41I1G4000). Tuy nhiên, giao dịch ở hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5/2026 cũng sôi động hơn đáng kể.

Nhà đầu tư chuyển dần sang giao dịch tại hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 5/2026

Sắc xanh phủ toàn bộ trên sàn. Kết phiên, giá hợp đồng tương lai 41I1G4000 đóng cửa tại 1.961,0 điểm, tăng 0,76% so với phiên trước. Mức chênh lệch âm còn 0,6 điểm so với chỉ số cơ sở. Tại các hợp đồng kỳ hạn xa hơn, chênh lệch âm từ 2,7 đến 4,6 điểm. Giá một số hợp đồng như hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 6/2026 tăng hơn 2% đã kéo mạnh mức chênh lệch âm về còn dưới 5 điểm.

Nhà đầu tư nhìn chung vẫn giữ tâm lý thận trọng khi VN30-Index tiến sát vùng mục tiêu 1.970 - 2.000 điểm. Tổng khối lượng giao dịch giảm mạnh, đồng thời khối lượng mở OI của hợp đồng đáo hạn tháng 4 này tiếp tục giảm sâu. Nguyên nhân bởi dòng tiền đang chủ động chuyển sang kỳ hạn tháng 5/2026 trước phiên đáo hạn ngày mai. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư liên tục tăng vị thế nắm giữ hợp đồng kỳ tới trong các phiên gần đây với khối lượng mở hợp đồng 41I1G5000 đã tăng lên gần 11.050 hợp đồng. Sau khi vượt vùng 1.950 điểm, xu hướng ngắn hạn của các hợp đồng dựa trên chỉ số VN30-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.970 - 2.000 điểm, dù biến động có thể gia tăng mạnh trong phiên ATC./.

Từ khóa:
chứng khoán phái sinh VN30Index tăng hợp đồng tương lai

Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hợp tác Kayan for International Trade, đảm bảo an ninh nguyên liệu phân bón

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Chứng khoán Nhất Việt thông qua kế hoạch tăng vốn, hướng tới triển khai phái sinh

CAEX tiến gần cột mốc vốn 10.000 tỷ đồng, VPBankS góp thêm 1.097 tỷ đồng

Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 186/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Eurocapital với tổng số tiền 210 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 191/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã Ck: NBB) với tổng số tiền 262,5 triệu đồng do nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Áp lực pha loãng phía sau làn sóng tăng vốn công ty chứng khoán

Giữ nhịp nâng hạng, thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước hấp thụ dòng vốn toàn cầu

(TBTCO) - Triển khai nâng hạng theo nhiều giai đoạn không chỉ phản ánh tiến trình cải cách, mà còn là cách giúp thị trường chứng khoán Việt Nam từng bước nâng khả năng hấp thụ nguồn vốn quốc tế quy mô lớn.
2.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành mới tuần qua

Khối ngoại trở lại mua ròng, nâng đỡ tâm lý thị trường

(TBTCO) - Toàn bộ các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng trong phiên hôm nay đều giao dịch khá tích cực, đóng cửa trong sắc xanh. Dẫn đầu là cổ phiếu Vingroup.
Chứng khoán ngày 15/4: Diễn biến "xanh vỏ, đỏ lòng" trở lại, VN-Index tăng lên vùng 1.800 điểm

VHM lên đỉnh 3 tháng, khối ngoại "chốt lời" mạnh

Chứng khoán phái sinh ngày 15/4: Giao dịch chậm lại trước ngày đáo hạn, dòng tiền dịch chuyển sang kỳ hạn mới

VIMC sẽ là nhà đầu tư siêu Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Hạ tầng và chính sách định hình chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản

Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

