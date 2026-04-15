Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm vừa được bầu làm Chủ tịch nước; bày tỏ trân trọng và chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Trung Quốc trên cương vị Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt - Trung; tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ, dẫn dắt và định hướng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược phát triển lâu dài.

Nhấn mạnh kết quả hội đàm và những nhận thức chung đặc biệt quan trọng đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc kiên trì chính sách hữu nghị với Việt Nam, luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Đảng, Chính phủ Trung Quốc nhất quán ủng hộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng lần thứ XIV đề ra, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, chân tình, thắm tình đồng chí, anh em; khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn coi việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, trong tổng thể đường lối đối ngoại. Việt Nam chân thành mong muốn và quyết tâm cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, lên tầm cao mới, trong đó hợp tác thực chất, cùng có lợi trên các lĩnh vực phải xứng tầm là nền tảng vật chất, động lực quan trọng, mạnh mẽ cho sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn mới.

Trong không khí hữu nghị, cởi mở và tin cậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường cùng điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua; bày tỏ vui mừng và nhất trí đánh giá quan hệ hai Đảng, hai nước đã duy trì đà phát triển rất tốt đẹp, nhất là hợp tác thực chất trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối đường sắt tăng trưởng mạnh mẽ và có nhiều đột phá mới về chất, hình thành cục diện giao lưu, hợp tác sôi động chưa từng có giữa các ngành, các cấp và địa phương hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường nhất trí cho rằng, hai Đảng, hai nước có điểm đồng lợi ích rộng rãi, hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; hai bên sẽ tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nỗ lực thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị và tin cậy kinh tế, xây dựng hiệu quả "Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược", đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới theo định hướng "6 hơn".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phấn đấu xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; tăng cường hợp tác thương mại cân bằng, bền vững hơn; thúc đẩy liên kết kinh tế bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, đẩy mạnh kết nối với các nước Trung Á và châu Âu; đề nghị Trung Quốc cung cấp vốn vay, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ để Việt Nam làm chủ công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại hình đường sắt điện khí hóa; nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai đồng bộ khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại địa phương biên giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động "Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc", mở cửa cho các hàng nông - thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn; nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc; thúc đẩy hợp tác đầu tư chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, tài chính, nông nghiệp, môi trường, chuyển giao công nghệ trong các ngành công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, khu thương mại tự do, đô thị thông minh, chế tạo thông minh; xử lý ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn; cùng đẩy nhanh triển khai các dự án do Trung Quốc viện trợ.

Bày tỏ nhất trí, đánh giá cao các ý kiến định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, Trung Quốc coi trọng hợp tác thực chất, cùng có lợi với Việt Nam; đề nghị hai bên tập trung ưu tiên triển khai hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác về công nghệ, đào tạo nhân lực, huy động vốn trong lĩnh vực đường sắt; triển khai tốt các dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, thúc đẩy kết nối logistics đa phương thức. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy nâng tầm hợp tác thương mại cân bằng hơn, sẽ nhập khẩu nhiều hơn các nông sản chất lượng cao của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động "Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc" và cùng hợp tác xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định, Trung Quốc khuyến khích mở rộng đầu tư song phương, xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất an toàn, ổn định ở khu vực; ủng hộ ngày càng nhiều doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.

Đồng chí Lý Cường đề nghị hai bên cùng nhau nghiên cứu, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiên tiến mới, trọng tâm là khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo trở thành điểm sáng mới. Hai bên duy trì giao lưu nhân dân sôi động; Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai Năm hợp tác du lịch 2026 - 2027; đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, nhất là nhân tài chất lượng cao.

Thủ tướng Lý Cường bày tỏ mong muốn sớm gặp gỡ trực tiếp Thủ tướng Lê Minh Hưng, cùng xây dựng quan hệ công tác tốt đẹp giữa hai Thủ tướng, phối hợp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đạt kết quả thực chất.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đa phương chặt chẽ hơn; nhất trí cùng kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao, đặt mình vào vị trí của nhau, thực sự tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau và giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; xử lý ổn thỏa vấn đề tàu cá, ngư dân; sớm hoàn tất đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982./.​