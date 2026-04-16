Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 16/4, thị trường vàng trong nước cập nhật gần nhất đang có diễn biến điều chỉnh trái chiều tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, SJC và PNJ đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lên vùng 170 - 173,5 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng điều chỉnh ở chiều bán ra, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá mua vào so với trước đó, trong khi tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết tại mức 170 - 173,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 16/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp lại ghi nhận xu hướng giảm ở cả hai chiều giao dịch. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng miếng về mức 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng. Tương tự, DOJI cũng giảm giá, trong đó mức giảm ở chiều mua vào lên tới 700.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 200.000 đồng/lượng, qua đó kéo mặt bằng giao dịch về cùng vùng giá 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.

Diễn biến phân hóa cũng được ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 169,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 173,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tương ứng giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước. DOJI điều chỉnh giảm nhẹ hơn khi hạ 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch về 169,8 - 172,8 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm doanh nghiệp còn lại, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế. PNJ ghi nhận mức tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, qua đó đưa giá vàng nhẫn lên vùng 170 - 173 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch quanh ngưỡng 170 - 173 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng, đưa mặt bằng giá vàng nhẫn phổ biến dao động trong khoảng 170 - 173 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch với mức giá 4.829 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 153,6 triệu đồng/lượng, hiện vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến giá vàng những ngày gần đây cho thấy xu hướng biến động mạnh khi liên tục dao động trong biên độ rộng, với mức tăng giảm lên tới hàng chục USD/ounce. Sau khi vượt mốc 4.800 USD/ounce, kim loại quý nhanh chóng chịu áp lực chốt lời và lùi trở lại dưới vùng giá này, cho thấy tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng.

Theo nhận định của các chuyên gia, dù giá vàng đang nhận được lực hỗ trợ nhất định từ việc đồng USD suy yếu và lùi về vùng thấp nhất trong khoảng 6 tuần, xu hướng bứt phá vẫn chưa thực sự rõ ràng. Nguyên nhân là vàng đang trong giai đoạn tích lũy, khi vai trò trú ẩn an toàn đan xen với áp lực từ môi trường lãi suất cao và sức mạnh của đồng bạc xanh.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, các rủi ro địa chính trị tiếp tục là lực đỡ quan trọng đối với giá vàng. Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn của kim loại quý vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến chính sách tiền tệ cũng như mức độ căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Iran.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch liền trước, giá vàng tương lai đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4, bật tăng gần 100 USD/ounce khi thị trường điều chỉnh kỳ vọng trước những diễn biến mới liên quan đến căng thẳng tại khu vực eo biển Hormuz./.