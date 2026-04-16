Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

08:22 | 16/04/2026
(TBTCO) - Tại Thủ đô Bắc Kinh, tối 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã có buổi gặp gỡ thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Bày tỏ xúc động gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, cùng thân nhân các đồng chí lão thành Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc, trong đó có đồng chí Đại tướng Trần Canh, đồng chí Thượng tướng Vi Quốc Thanh, đã đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam; chiến đấu kiên cường bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà cách mạng tiền bối của Việt Nam, cùng giành được những thắng lợi mang tính quyết định của cuộc kháng chiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc các đồng chí Trung Quốc đã giúp Việt Nam rất nhiều cả sức người, sức của, là hậu phương lớn của Cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu, nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Vui mừng thông báo về những kết quả nổi bật quan hệ thực chất và hiệu quả giữa 2 nước Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, cùng với việc duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi mật thiết giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, thì hợp tác an ninh - quốc phòng ngày càng thực chất hơn, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông có nhiều đột phá mới.

Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên toàn cầu. Bên cạnh đó, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân sôi động và có thể nói, quan hệ hai Đảng, hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp, sâu sắc, thực chất, toàn diện nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN.

Một lần nữa nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là nước láng giềng, bạn bè truyền thống, là Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đang chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, cùng đi trên con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu, nhất quán trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm ơn và cho biết luôn trân trọng, coi các đồng chí và các bạn như người thân trong gia đình của nhân dân Việt Nam, là nhân chứng lịch sử, đã chứng kiến lịch sử hữu nghị giữa hai nước; khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và tri ân sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn, thời gian tới, thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục "giữ lửa", kế thừa, nuôi dưỡng và không ngừng phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận viết tiếp những trang sử hữu nghị của quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc./.

Theo TTXVN
(TBTCO) - Chiều 15/4, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.
(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
(TBTCO) - Trong 2 ngày 15 - 16/4/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.
Sáng 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, nâng tầm, kết nối đa phương trong phòng chống buôn lậu, ma túy và tội phạm môi trường xuyên quốc gia.
(TBTCO) - Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
(TBTCO) - Sáng 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.
(TBTCO) - Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.
(TBTCO) - Bước vào giai đoạn phát triển mới, thông điệp cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh liên tục trong những ngày đầu nhiệm kỳ cho thấy đây là một yêu cầu cấp bách để phát triển.
