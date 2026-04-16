Tỷ giá USD hôm nay (16/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.102 đồng, USD mất đà khi căng thẳng dịu đi

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 16/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.102 VND/USD, giảm 1 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.847 - 26.357 VND/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.860 - 26.910 đồng, giữ nguyên so với phiên trước đó. Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại điều chỉnh nhẹ theo hướng giảm chiều bán ra 3 đồng, tương ứng mức giảm tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.108 - 26.358 VND/USD, giảm 3 đồng ở cả hai chiều. Tương tự, Agribank giao dịch ở 26.108 - 26.358 VND/USD, cũng giảm 3 đồng. BIDV ghi nhận diễn biến trái chiều khi tăng 9 đồng ở chiều mua, lên 26.150 - 26.358 VND/USD (bán ra giảm 3 đồng). Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn cuối ngày 15/4 gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Trái ngược, tỷ giá EUR có xu hướng tăng rõ rệt tại nhiều ngân hàng. BIDV tăng mạnh 44 đồng ở chiều mua, niêm yết 30.589 - 31.864 VND/EUR. HSBC tăng mạnh nhất, tới 68 đồng ở chiều mua và 72 đồng ở chiều bán, lên 30.361 - 31.519 VND/EUR. Tuy vậy, vẫn có một số ngân hàng điều chỉnh giảm như Eximbank với mức 30.524 - 31.693 VND/EUR (giảm 19 đồng ở chiều mua)...

Đáng chú ý nhất là GBP khi ghi nhận đà tăng mạnh và đồng loạt. Vietcombank tăng tới 142 đồng ở chiều mua và 147 đồng ở chiều bán, lên 34.822 - 36.300 VND/GBP; BIDV tăng 98 đồng ở chiều mua, chiều bán tăng 87 đồng, giao dịch ở mức 35.153 - 36.226 VND/GBP. Các ngân hàng khác như Techcombank và Eximbank cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện giảm nhẹ 0,04% xuống 98,02 điểm, cho thấy USD tiếp tục suy yếu biên độ hẹp. Diễn biến này phản ánh khá rõ qua các cặp tỷ giá chính khi USD đồng loạt mất giá so với các đồng tiền chủ chốt.

Cụ thể, USD giảm 0,06% so với EUR, đưa tỷ giá USD/EUR về 0,8471. Tương tự, USD suy yếu 0,08% so với GBP, với tỷ giá USD/GBP xuống 0,7368. Đáng chú ý, USD giảm mạnh hơn so với JPY 0,16%, kéo tỷ giá USD/JPY xuống 158,75, cho thấy đồng yên có dấu hiệu hồi phục. Còn tỷ giá USD/CNY đi ngang ở mức 6,8183.