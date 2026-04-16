Tài chính

Hà Nội đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa 2026: Gỡ “điểm nghẽn”, tiếp thêm xung lực tăng trưởng

Nam Khánh

10:12 | 16/04/2026
(TBTCO) - Sáng 16/4, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2026 nhằm lắng nghe vướng mắc, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tiếp cận vốn, đất đai và thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị.
aa

Tham dự hội nghị có ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử, gắn với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc khởi đầu của “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, cùng với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Những sự kiện này tiếp tục khẳng định niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của cử tri, nhân dân.

Hội nghị không chỉ nhằm cung cấp thông tin về tình hình, chủ trương, chính sách, mà quan trọng hơn là tạo diễn đàn để Thành phố lắng nghe trực tiếp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” để có giải pháp tháo gỡ một cách thực chất, hiệu quả.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, trong đó có Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Đề cập bối cảnh năm 2026, ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị kéo dài đã tác động trực tiếp đến giá năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu và môi trường đầu tư kinh doanh, tạo áp lực lớn đối với doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong quý I/2026. Tăng trưởng GRDP ước đạt 7,87%, ở mức cao so với nhiều năm gần đây. Thu ngân sách đạt hơn 260.700 tỷ đồng, bằng 40,1% dự toán; chi ngân sách địa phương đạt hơn 52.200 tỷ đồng.

Cùng với đó, thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 480 triệu USD. Thành phố đã cấp đăng ký cho hơn 9.000 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký tăng mạnh so với cùng kỳ. Khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 11%.

“Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa - lực lượng năng động, linh hoạt, đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế Thủ đô” - ông Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám vượt khó của đội ngũ doanh nhân.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận, kết quả đạt được mới là bước đầu, chưa đáp ứng yêu cầu bứt phá. Một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng; doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất; chi phí đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, ở một số lĩnh vực, thủ tục hành chính còn chậm, việc tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trên tinh thần đó, Thành phố xác định chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ”, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình phát triển, coi hiệu quả phục vụ doanh nghiệp là thước đo năng lực điều hành của chính quyền. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; khơi thông nguồn lực; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội khóa XVI thông qua trong Kỳ họp thứ Nhất, tạo cơ chế, phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội trong quản lý, điều hành. Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý để các chính sách khi ban hành thực sự sát thực tiễn, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực tín dụng, tài chính, đất đai, thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, trực tiếp lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh; không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần cho một thủ tục hành chính. Trách nhiệm người đứng đầu sẽ được đánh giá trên cơ sở kết quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo Thành phố mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; tuân thủ pháp luật, minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tích cực tham gia góp ý, xây dựng chính sách, đồng hành cùng Thành phố trong quá trình phát triển.

“Thành phố cũng mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến thẳng thắn, thực chất từ cộng đồng doanh nghiệp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả điều hành” - ông Nguyễn Xuân Lưu nói./.

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội sẽ trực tiếp lắng nghe kiến nghị từ đại diện các doanh nghiệp, nhận diện các “điểm nghẽn” thực tiễn để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô phát triển bền vững. Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra các thách thức, khó khăn, rào cản đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân, như áp lực lạm phát từ giá năng lượng thế giới và các khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực về vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất và công nghệ.
Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo “cú hích” tăng trưởng

Tỷ giá USD hôm nay (16/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.102 đồng, USD mất đà khi căng thẳng dịu đi

Hải quan triển khai áp dụng mức thuế mới với xăng dầu từ ngày 16/4

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 16/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, mua bán cầm chừng

Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công hơn 8.800 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước

(TBTCO) - Tính đến hết ngày 10/4, TP. Hải Phòng đã giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 8.856 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch vốn giao, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hướng dẫn quản lý sử dụng phí cho vay lại tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 15/2026/QĐ-TTg về quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030.
Huy động vốn trái phiếu chính phủ đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Trong quý I/2026, thị trường trái phiếu chính phủ chịu tác động không nhỏ từ những biến động phức tạp của kinh tế - tài chính toàn cầu và trong nước. Dù vậy, công tác huy động vốn vẫn được Kho bạc Nhà nước triển khai linh hoạt, đạt kết quả tích cực, góp phần bảo đảm nguồn cho ngân sách nhà nước.
AI là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng trong “cơn gió ngược”

(TBTCO) - Theo ông Aaditya Mattoo - Giám đốc Nghiên cứu, Nhóm Nghiên cứu Phát triển của Nhóm Ngân hàng Thế giới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 2026 nhiều bất định và “cơn gió ngược” gia tăng, cơ hội từ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng.
Khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Văn bản số 401/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam quý I/2026 qua các con số

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), quý I/2026, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, GDP ước tăng 7,83%; thu ngân sách tăng 11,4%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,51%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 23%... là những con số nổi bật trong quý I/2026.
Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

(TBTCO) - Mới đây, Cục Dự trữ Nhà nước ban hành Quyết định số 145/QĐ-CDT điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia về nhập lương thực năm 2026, và Công văn số 609/CDT-TCQLH tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026.
Chuẩn hóa thủ tục quản lý công sản trong lĩnh vực thủy lợi

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 872/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Các quy định mới tập trung vào quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả thực thi.
Ưu tiên cao nhất ngân sách trung ương cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn

Chứng khoán VPS đặt mục tiêu mở rộng quy mô, tăng trưởng lợi nhuận 28,6%

70% người Việt dự kiến tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu

Infographics: Khoảng 12.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong quý I/2026

Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA

Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Ngày 16/4: Giá bạc trong nước tiếp đà tăng, thế giới bứt lên mốc 80 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

