Hà Nội đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa 2026: Gỡ “điểm nghẽn”, tiếp thêm xung lực tăng trưởng

Tham dự hội nghị có ông Bùi Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa lịch sử, gắn với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - dấu mốc khởi đầu của “kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, cùng với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Những sự kiện này tiếp tục khẳng định niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của cử tri, nhân dân.

Hội nghị không chỉ nhằm cung cấp thông tin về tình hình, chủ trương, chính sách, mà quan trọng hơn là tạo diễn đàn để Thành phố lắng nghe trực tiếp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” để có giải pháp tháo gỡ một cách thực chất, hiệu quả.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, trong đó có Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Đề cập bối cảnh năm 2026, ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị kéo dài đã tác động trực tiếp đến giá năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu và môi trường đầu tư kinh doanh, tạo áp lực lớn đối với doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong quý I/2026. Tăng trưởng GRDP ước đạt 7,87%, ở mức cao so với nhiều năm gần đây. Thu ngân sách đạt hơn 260.700 tỷ đồng, bằng 40,1% dự toán; chi ngân sách địa phương đạt hơn 52.200 tỷ đồng.

Cùng với đó, thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 480 triệu USD. Thành phố đã cấp đăng ký cho hơn 9.000 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký tăng mạnh so với cùng kỳ. Khu vực thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 11%.

“Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa - lực lượng năng động, linh hoạt, đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế Thủ đô” - ông Nguyễn Xuân Lưu ghi nhận, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám vượt khó của đội ngũ doanh nhân.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận, kết quả đạt được mới là bước đầu, chưa đáp ứng yêu cầu bứt phá. Một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng; doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất; chi phí đầu vào tăng cao. Bên cạnh đó, ở một số lĩnh vực, thủ tục hành chính còn chậm, việc tổ chức thực hiện chưa quyết liệt, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trên tinh thần đó, Thành phố xác định chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ”, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình phát triển, coi hiệu quả phục vụ doanh nghiệp là thước đo năng lực điều hành của chính quyền. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; khơi thông nguồn lực; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội khóa XVI thông qua trong Kỳ họp thứ Nhất, tạo cơ chế, phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội trong quản lý, điều hành. Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý để các chính sách khi ban hành thực sự sát thực tiễn, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực tín dụng, tài chính, đất đai, thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, trực tiếp lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời kiến nghị của doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh; không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần cho một thủ tục hành chính. Trách nhiệm người đứng đầu sẽ được đánh giá trên cơ sở kết quả giải quyết công việc và mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo Thành phố mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; tuân thủ pháp luật, minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời tích cực tham gia góp ý, xây dựng chính sách, đồng hành cùng Thành phố trong quá trình phát triển.

“Thành phố cũng mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến thẳng thắn, thực chất từ cộng đồng doanh nghiệp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả điều hành” - ông Nguyễn Xuân Lưu nói./.