Ngân hàng - Bảo hiểm

Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

Mai Lâm

[email protected]
16:45 | 14/04/2026
(TBTCO) - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ quản lý, tuân thủ (regtech) của Australia đến Việt Nam, để tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng và giới thiệu năng lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.
Đây là hoạt động thuộc sáng kiến Landing Pad của Chính phủ Australia, nhằm kết nối các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ tài chính, công nghệ quản lý, tuân thủ và các lĩnh vực liên quan của Australia với các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Việt Nam. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển các dịch vụ tài chính an toàn, bao trùm và hiện đại, phù hợp với định hướng chuyển đổi số của Việt Nam.

Chương trình này đồng thời cũng là một hợp phần quan trọng trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Austrade và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được ký kết vào tháng 6/2025, qua đó thể hiện sự quan tâm và cam kết lâu dài của Australia trong việc hỗ trợ sự phát triển của ngành ngân hàng và tài chính Việt Nam.

Chương trình kéo dài 3 ngày, từ 14 - 16/4, tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hội thảo chuyên đề khởi động chương trình diễn ra ngày 14/4, với sự phối hợp tổ chức của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo tập trung vào việc thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi ngành ngân hàng Việt Nam và xác định các cơ hội hợp tác quốc tế tại trung tâm kinh tế - tài chính trọng điểm của cả nước.

Đại diện của phái đoàn 9 doanh nghiệp Australia và Việt Nam tại hội thảo chuyên đề khởi động chương trình diễn ra ngày 14/4. Ảnh: Austrade

Theo Austrade, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho phát triển fintech. Đây là một trong những thị trường ngân hàng số năng động nhất khu vực, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của thanh toán số, tốc độ phổ cập nhanh của dịch vụ tài chính di động, cùng sự quan tâm ngày càng lớn đối với trí tuệ nhân tạo và ngân hàng dựa trên dữ liệu.

Dân số trẻ, năng động, môi trường ổn định và tăng trưởng GDP tích cực tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm số tiềm năng trong khu vực. Các sáng kiến của Chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đà phát triển này, bao gồm việc thành lập hai Trung tâm tài chính quốc tế và triển khai các cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho các lĩnh vực như chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu thông qua API mở, cho vay ngang hàng (P2P) và tài sản số.

Để tận dụng tối đa những lợi thế này và hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, việc tăng cường hợp tác, đổi mới sáng tạo và chuẩn bị chiến lược sẽ đóng vai trò then chốt.

Australia có nhiều lợi thế để đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình này. Hệ sinh thái fintech của Australia được xếp hạng trong nhóm dẫn đầu toàn cầu về chất lượng và đổi mới sáng tạo, hiện đứng thứ 6 thế giới và thứ 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với gần 900 doanh nghiệp fintech đang hoạt động.

Australia cũng phát triển năng lực mạnh mẽ trong các lĩnh vực như công nghệ quản lý (regtech), an ninh mạng, quản trị dữ liệu, hạ tầng thanh toán và tài sản số. Những năng lực này được xây dựng trong một hệ thống tài chính có mức độ quản lý chặt chẽ và độ tin cậy cao, được hỗ trợ bởi hạ tầng hiện đại cho phép xử lý giao dịch theo thời gian thực với quy mô lớn.

Các doanh nghiệp Australia tham gia chương trình mang đến chuyên môn trải rộng trên các lĩnh vực cốt lõi của hệ thống tài chính hiện đại, từ giải pháp tài sản số mới nổi đến các công nghệ phòng chống gian lận, phát hiện lừa đảo và an ninh mạng. Những năng lực này bổ trợ hiệu quả cho nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường quản trị dữ liệu và xây dựng hệ sinh thái tài chính bền vững./.

Bà Emma McDonald - Tham tán Thương mại và Đầu tư Cấp cao Chính phủ Australia tại Việt Nam và Campuchia cho biết: “Chương trình giao lưu, kết nối trong lĩnh vực công nghệ tài chính và tuân thủ giữa Australia và Việt Nam hướng tới việc thúc đẩy các kết nối và trao đổi trực tiếp ngay tại thị trường. Chúng tôi tin tưởng rằng, những hoạt động kết nối này sẽ tạo ra thêm nhiều quan hệ hợp tác thương mại giữa Australia và Việt Nam, góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính vững mạnh, đáng tin cậy và có tính kết nối toàn cầu - kết hợp hài hòa giữa đặc trưng của Việt Nam và các giải pháp công nghệ từ Australia”.
Từ khóa:
chuyển đổi số ngân hàng Fintech Việt Nam Chương trình Landing Pad Ngân hàng số Việt Nam

Bài liên quan

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,050 ▲200K 17,300 ▲150K
Kim TT/AVPL 17,010 ▲150K 17,310 ▲150K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
Nguyên Liệu 99.99 15,600 ▼100K 15,800 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 15,550 ▼100K 15,750 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,410 ▼100K 16,810 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,360 ▼100K 16,760 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,290 ▼100K 16,740 ▼100K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Hà Nội - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Đà Nẵng - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Miền Tây - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Tây Nguyên - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 169,700 ▲1500K 172,700 ▲1500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 17,000 ▲150K 17,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,970 ▲120K 17,270 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,970 ▲120K 17,270 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,970 ▲120K 17,270 ▲120K
NL 99.90 15,630 ▲30K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,680 ▲30K
Trang sức 99.9 16,460 ▲120K 17,160 ▲120K
Trang sức 99.99 16,470 ▲120K 17,170 ▲120K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,705 ▲20K 17,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,705 ▲20K 17,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,702 ▲20K 1,727 ▲15K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,702 ▲20K 1,728 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,682 ▲20K 1,712 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 163,005 ▲146853K 169,505 ▲152703K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,663 ▲1125K 128,563 ▲1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 107,678 ▲1020K 116,578 ▲1020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,692 ▲915K 104,592 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 9,107 ▼81088K 9,997 ▼89098K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,648 ▲626K 71,548 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,705 ▲20K 173 ▼1542K
Cập nhật: 14/04/2026 17:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18176 18451 19026
CAD 18599 18876 19493
CHF 33085 33471 34120
CNY 0 3800 3870
EUR 30400 30675 31699
GBP 34848 35241 36171
HKD 0 3231 3433
JPY 158 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15207 15794
SGD 20159 20442 20969
THB 737 800 855
USD (1,2) 26069 0 0
USD (5,10,20) 26110 0 0
USD (50,100) 26138 26158 26361
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,141 26,141 26,361
USD(1-2-5) 25,096 - -
USD(10-20) 25,096 - -
EUR 30,545 30,569 31,830
JPY 161.35 161.64 170.32
GBP 35,055 35,150 36,139
AUD 18,367 18,433 19,012
CAD 18,805 18,865 19,442
CHF 33,302 33,406 34,176
SGD 20,311 20,374 21,052
CNY - 3,800 3,921
HKD 3,304 3,314 3,432
KRW 16.44 17.14 18.53
THB 784.42 794.11 846.57
NZD 15,179 15,320 15,679
SEK - 2,826 2,908
DKK - 4,087 4,206
NOK - 2,747 2,827
LAK - 0.92 1.26
MYR 6,238.84 - 6,999.91
TWD 753.77 - 907.53
SAR - 6,918.45 7,242.94
KWD - 83,916 88,736
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,111 26,141 26,361
EUR 30,417 30,539 31,723
GBP 34,960 35,100 36,109
HKD 3,294 3,307 3,422
CHF 33,039 33,172 34,112
JPY 161.54 162.19 169.49
AUD 18,319 18,393 18,985
SGD 20,317 20,399 20,983
THB 803 806 842
CAD 18,755 18,830 19,398
NZD 15,202 15,735
KRW 17.05 18.73
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26361
AUD 18292 18392 19317
CAD 18747 18847 19862
CHF 33207 33237 34820
CNY 3801.7 3826.7 3962
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30521 30551 32276
GBP 35062 35112 36880
HKD 0 3355 0
JPY 161.92 162.42 172.95
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15221 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20292 20422 21145
THB 0 766 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17000000 17000000 17300000
SBJ 15000000 15000000 17300000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,164 26,132 26,361
USD20 26,164 26,132 26,361
USD1 26,164 26,132 26,361
AUD 18,342 18,442 19,561
EUR 30,669 30,669 32,077
CAD 18,699 18,799 20,104
SGD 20,367 20,517 21,445
JPY 162.46 163.96 168.53
GBP 34,961 35,311 36,189
XAU 16,998,000 0 17,302,000
CNY 0 3,712 0
THB 0 801 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 14/04/2026 17:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80