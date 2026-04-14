Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

Đây là hoạt động thuộc sáng kiến Landing Pad của Chính phủ Australia, nhằm kết nối các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ tài chính, công nghệ quản lý, tuân thủ và các lĩnh vực liên quan của Australia với các ngân hàng và tổ chức tài chính tại Việt Nam. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển các dịch vụ tài chính an toàn, bao trùm và hiện đại, phù hợp với định hướng chuyển đổi số của Việt Nam.

Chương trình này đồng thời cũng là một hợp phần quan trọng trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Austrade và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam được ký kết vào tháng 6/2025, qua đó thể hiện sự quan tâm và cam kết lâu dài của Australia trong việc hỗ trợ sự phát triển của ngành ngân hàng và tài chính Việt Nam.

Chương trình kéo dài 3 ngày, từ 14 - 16/4, tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hội thảo chuyên đề khởi động chương trình diễn ra ngày 14/4, với sự phối hợp tổ chức của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Hội thảo tập trung vào việc thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi ngành ngân hàng Việt Nam và xác định các cơ hội hợp tác quốc tế tại trung tâm kinh tế - tài chính trọng điểm của cả nước.

Đại diện của phái đoàn 9 doanh nghiệp Australia và Việt Nam tại hội thảo chuyên đề khởi động chương trình diễn ra ngày 14/4. Ảnh: Austrade

Theo Austrade, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho phát triển fintech. Đây là một trong những thị trường ngân hàng số năng động nhất khu vực, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của thanh toán số, tốc độ phổ cập nhanh của dịch vụ tài chính di động, cùng sự quan tâm ngày càng lớn đối với trí tuệ nhân tạo và ngân hàng dựa trên dữ liệu.

Dân số trẻ, năng động, môi trường ổn định và tăng trưởng GDP tích cực tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm số tiềm năng trong khu vực. Các sáng kiến của Chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đà phát triển này, bao gồm việc thành lập hai Trung tâm tài chính quốc tế và triển khai các cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho các lĩnh vực như chấm điểm tín dụng, chia sẻ dữ liệu thông qua API mở, cho vay ngang hàng (P2P) và tài sản số.

Để tận dụng tối đa những lợi thế này và hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, việc tăng cường hợp tác, đổi mới sáng tạo và chuẩn bị chiến lược sẽ đóng vai trò then chốt.

Australia có nhiều lợi thế để đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình này. Hệ sinh thái fintech của Australia được xếp hạng trong nhóm dẫn đầu toàn cầu về chất lượng và đổi mới sáng tạo, hiện đứng thứ 6 thế giới và thứ 2 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với gần 900 doanh nghiệp fintech đang hoạt động.

Australia cũng phát triển năng lực mạnh mẽ trong các lĩnh vực như công nghệ quản lý (regtech), an ninh mạng, quản trị dữ liệu, hạ tầng thanh toán và tài sản số. Những năng lực này được xây dựng trong một hệ thống tài chính có mức độ quản lý chặt chẽ và độ tin cậy cao, được hỗ trợ bởi hạ tầng hiện đại cho phép xử lý giao dịch theo thời gian thực với quy mô lớn.

Các doanh nghiệp Australia tham gia chương trình mang đến chuyên môn trải rộng trên các lĩnh vực cốt lõi của hệ thống tài chính hiện đại, từ giải pháp tài sản số mới nổi đến các công nghệ phòng chống gian lận, phát hiện lừa đảo và an ninh mạng. Những năng lực này bổ trợ hiệu quả cho nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường quản trị dữ liệu và xây dựng hệ sinh thái tài chính bền vững./.