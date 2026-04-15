Thuế - Hải quan

Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Văn Tuấn

18:21 | 15/04/2026
(TBTCO) - Chiều 15/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp tác cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) và cơ quan thuế tại 14 tỉnh, thành phố nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong quản lý doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế.
Sự kiện được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, kết nối đồng thời với các điểm cầu của Sacombank tại 14 địa phương gồm: Đồng Nai, Lâm Đồng, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Thanh Hóa.

Đại diện Cục Thuế và Sacombank trao biên bản hợp tác. Ảnh: TN

Đại diện hai đơn vị cho biết, việc ký kết đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành phố trong bối cảnh Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã có hiệu lực không chỉ thể hiện quyết tâm triển khai đồng bộ, thống nhất, mà còn cho thấy nỗ lực lan tỏa diện rộng các giải pháp hỗ trợ đến hộ kinh doanh trên phạm vi cả nước.

Tại lễ ký kết hợp tác, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Tổng Giám đốc Sacombank chia sẻ, trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, Sacombank nhận thấy, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh là nhóm khách hàng rất đa dạng về quy mô và hình thức hoạt động. Vì vậy, Sacombank đã đi sâu phân tích đặc thù từng nhóm và xây dựng các bộ giải pháp chuyên biệt trên nguyên tắc: quy trình dễ hiểu - thiết bị dễ sử dụng - thao tác dễ làm và tối ưu chi phí.

Song song đó, Sacombank luôn bám sát định hướng của cơ quan thuế để phát triển các giải pháp phù hợp, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong việc tuân thủ quy định và từng bước chuyển đổi số một cách thuận lợi.

Điển hình, ngân hàng đã chủ động phối hợp với cơ quan thuế tại nhiều địa phương gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk... nhằm triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế; đồng thời hướng dẫn đăng ký, kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Đại diện Thuế các tỉnh, thành phố cùng chi nhánh Sacombank ký kết hợp tác tại các điểm cầu. Ảnh: TN

Ngoài ra, Sacombank tích cực phối hợp cùng các đối tác công nghệ để kết nối hoạt động thanh toán với phần mềm bán hàng, kế toán và hóa đơn. Hệ sinh thái mở này cho phép người kinh doanh lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với mô hình của mình, thay vì bị bó buộc trong một nền tảng khép kín.

Quan trọng hơn, phía sau quy trình và công nghệ là đội ngũ cán bộ nhân viên Sacombank - những người trực tiếp đến từng cửa hàng, từng khu phố để tư vấn, hướng dẫn và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong suốt quá trình chuyển đổi. Sự hiện diện này giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính sách, công nghệ và đời sống kinh doanh thực tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, trong quá trình hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý thuế, cơ quan thuế luôn đặt mục tiêu xuyên suốt là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, nhất là khu vực hộ kinh doanh.

Đại diện Thuế các tỉnh, thành phố cùng chi nhánh Sacombank ký kết hợp tác tại các điểm cầu. Ảnh: TN

Theo đó, ngay trong năm 2025, cơ quan thuế đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thực tiễn để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng các quy định mới, nổi bật là chiến dịch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình hộ, cá nhân kinh doanh khoán sang kê khai" được triển khai theo Quyết định số 3352/QĐ-CT ngày 31/10/2025 của Cục trưởng Cục Thuế.

"Cơ quan thuế cũng đã và đang chủ động mở rộng hợp tác với nhiều đối tác trong lĩnh vực công nghệ, tư vấn tài chính, kế toán, đến hệ thống ngân hàng thương mại nhằm xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, giúp cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh thích ứng thuận lợi với các yêu cầu mới" - ông Mai Sơn chia sẻ.

Đại diện Sacombank cho biết, sẽ đẩy mạnh phối hợp với cơ quan thuế trong công tác truyền thông, đào tạo, hướng dẫn thực tế, giúp hộ kinh doanh từng bước thích ứng với các yêu cầu mới một cách thuận lợi, giảm thiểu áp lực chuyển đổi.

Lãnh đạo Cục Thuế ghi nhận và cho rằng, Sacombank như một hình mẫu hợp tác hiệu quả giữa ngân hàng thương mại và cơ quan quản lý nhà nước. Không chỉ đóng vai trò đầu mối trong phối hợp thu ngân sách, Sacombank còn chủ động đầu tư phát triển hạ tầng thanh toán số, đưa các giải pháp kê khai và nộp thuế trực tuyến đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp. Qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu minh bạch hóa tài chính mà ngành thuế đang hướng tới.

Sự kiện hợp tác giữa Sacombank và Cục Thuế được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại các giải pháp thiết thực, giúp hộ kinh doanh tuân thủ quy định về kê khai, nộp thuế theo phương thức mới, đồng thời hình thành thói quen thanh toán không tiền mặt, quản lý tài chính bài bản, minh bạch, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định trong bối cảnh kinh tế số.

Không dừng lại ở đó, Sacombank cho biết, sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp dành riêng cho hộ kinh doanh, từ các công cụ quản lý dòng tiền, hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử, đến tích hợp thanh toán đa kênh và các sản phẩm tín dụng linh hoạt phù hợp với từng mô hình hoạt động.

Về dài hạn, sự đồng hành này không chỉ góp phần nâng cao mức độ tuân thủ và minh bạch trong cộng đồng hộ kinh doanh, mà còn mở ra cơ hội để khu vực kinh tế này tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ tài chính chính thức, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững. Đây cũng là cách Sacombank khẳng định vai trò chủ động trong việc kết nối chính sách với thực tiễn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./.

Văn Tuấn
(TBTCO) - Chiều ngày 15/4, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị đã và đang tích cực triển khai Quyết định 595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, đưa Nền tảng Cửa khẩu số vào thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tạo bước chuyển mạnh trong cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.
Sáng 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, nâng tầm, kết nối đa phương trong phòng chống buôn lậu, ma túy và tội phạm môi trường xuyên quốc gia.
(TBTCO) - Với việc ban hành Công văn 1086/UBND-TH, UBND tỉnh Cao Bằng chính thức triển khai thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng từ 0h ngày 15/4/2026. Đây không chỉ là bước đi kỹ thuật, mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng minh bạch, hiện đại.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Tại dự thảo thông tư, Bộ Tài chính đề xuất, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá ba triệu đồng (3.000.000 đồng). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
(TBTCO) - Thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 có ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất áp dụng nộp thuế môn bài (thuế ấn định) đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên theo các chuyên gia, ý kiến này không phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế hiện nay là minh bạch và công bằng.
(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ, Hải quan khu vực IV ghi nhận kết quả tích cực trong quý I/2026 với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu ngân sách bứt tốc hơn 60%, cho thấy chuyển biến rõ nét trong môi trường thông quan, tạo lực đẩy cho tăng trưởng trong các quý tiếp theo.
(TBTCO) - PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) khẳng định, Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu vừa được Quốc hội thông qua là một quyết sách rất đúng, rất trúng trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Nghị quyết sẽ góp phần quan trọng giảm thiểu nguy cơ lạm phát chi phí đẩy, khi xung đột địa chính trị ở khu vực Trung Đông vẫn rất phức tạp và khó lường.
(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực IV tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng.
