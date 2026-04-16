Thị trường

Ngày 16/4: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà tăng

06:28 | 16/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (16/4) đi ngang tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam xuất hiện một số điểm tăng nhẹ. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục duy trì tại 69.000 đồng/kg.
aa
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng tại một số địa phương. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lai Châu tiếp tục giữ mức thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg. Heo hơi tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La duy trì mức 64.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục neo tại mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không có biến động so với ngày trước. Cụ thể, giá heo tại Hà Tĩnh duy trì mức 63.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg. Heo hơi tại Cà Mau tăng 1.000 đồng/kg, đạt 68.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. An Giang và Cần Thơ duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng đi ngang tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam tăng nhẹ cục bộ tại một số địa phương. Mặt bằng giá cao nhất trên cả nước vẫn giữ ở mức 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế, về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục phân hóa mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/4 khi lực mua quay trở lại nhóm kim loại, điểm nhấn là đồng COMEX, với phiên tăng giá thứ ba liên tiếp và vươn lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2.
(TBTCO) - Làn sóng chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội, song cũng khiến doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro ngày càng lớn. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư phù hợp cho an ninh mạng, xây dựng chiến lược quản trị rủi ro số và nâng cao năng lực an toàn số.
(TBTCO) - Sáng 15/4, Triển lãm quốc tế Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 2026 (HCMC FOODEX 2026) khai mạc, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở ra không gian kết nối giao thương thực chất. Sự kiện được kỳ vọng tạo động lực giúp ngành lương thực - thực phẩm Việt Nam nói chung gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Giá bạc trong nước hôm nay (15/4) ghi nhận đà tăng mạnh, đặc biệt tại hệ thống lớn như Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Hiện giá bạc giao ngay giao dịch quanh ngưỡng 80,470 USD/ounce, tăng 1,11% so với hôm qua.
Giá lúa gạo hôm nay (15/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với tuần trước. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 20 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn.
Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á hôm nay (15/4) tiếp tục giảm khi nguồn cung được dự báo tăng trở lại cùng với giá nguyên liệu suy yếu. Đáng chú ý, Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đã giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Trong nước, giá cao su vẫn duy trì trạng thái cân bằng, trong khi chịu tác động gián tiếp từ những biến động của thị trường thế giới.
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
