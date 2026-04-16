Ngày 16/4: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà tăng

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định tại nhiều địa phương. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lai Châu tiếp tục giữ mức thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg. Heo hơi tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La duy trì mức 64.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục neo tại mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 63.000 đồng/kg đến 65.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay không có biến động so với ngày trước. Cụ thể, giá heo tại Hà Tĩnh duy trì mức 63.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng giữ mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục neo tại mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, giá heo tại Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg. Heo hơi tại Cà Mau tăng 1.000 đồng/kg, đạt 68.000 đồng/kg.

Ở chiều đi ngang, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. An Giang và Cần Thơ duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng đi ngang tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam tăng nhẹ cục bộ tại một số địa phương. Mặt bằng giá cao nhất trên cả nước vẫn giữ ở mức 69.000 đồng/kg./.