Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Giá cao su trong nước hôm nay vẫn duy trì trạng thái cân bằng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan đi ngang mức 80,1 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0,1% (0,5 Yên) về mức 381 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 1,74% (295 Nhân dân tệ) về mức 16,625 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giảm 0,2%, giao dịch ở mức 202,6 cent Mỹ/kg,

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đã giảm phiên thứ 4 liên tiếp, khi thị trường kỳ vọng nguồn cung sẽ gia tăng trở lại cùng với việc giá cao su thiên nhiên suy yếu gây áp lực lên mặt bằng giá.

Trên Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 9/2026 giảm 0,7 Yên, tương đương 0,18% xuống còn 390,3 Yên/kg (tương đương 2,44 USD/kg).

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 9 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 245 Nhân dân tệ, tương đương 1,44% xuống 16.795 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.458,10 USD/tấn). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 5, loại giao dịch sôi động nhất trên SHFE, giảm mạnh 440 Nhân dân tệ, tương đương 2,68% xuống 15.970 Nhân dân tệ/tấn.

Trên thị trường vật lý, giá cao su xuất khẩu tiêu chuẩn của Thái Lan tiếp tục suy yếu, với cao su hun khói RSS3 giảm 2,05% và cao su khối giảm 1,48%.

Áp lực giảm giá đến từ kỳ vọng nguồn cung tăng khi mùa khai thác cao su bước vào giai đoạn trở lại. Điều này làm gia tăng nguồn cung tự nhiên, khiến giá cao su duy trì quanh mức cao nhất trong khoảng 1,5 năm gần đây.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với xu hướng giảm trên thị trường quốc tế, giá cao su trong nước hôm nay không ghi nhận biến động mới khi các doanh nghiệp tiếp tục duy trì mức thu mua ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn đang duy trì trạng thái cân bằng, trong khi chịu tác động gián tiếp từ những biến động của thị trường thế giới./.