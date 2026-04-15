Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 1/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá, Bộ Y tế yêu cầu, đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành, thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc và thiết bị y tế theo đúng quy định; bảo đảm cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Thực hiện mua sắm thuốc, thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, cần đánh giá đầy đủ các yếu tố về chất lượng, giá cả, nguồn gốc xuất xứ và phù hợp với nhu cầu chuyên môn.

Rà soát, đánh giá tình hình sử dụng, tồn kho và khả năng cung ứng; chủ động phối hợp với các nhà thầu để bảo đảm nguồn cung trong trường hợp xảy ra gián đoạn do nguyên nhân khách quan.

Các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên đơn vị thực hiện nghiêm quy định về thặng số bán lẻ và giá bán lẻ thuốc.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế và các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp bình ổn giá thuốc trên địa bàn; tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến giá thuốc và tình hình cung ứng; chủ động phương án mua sắm, dự trữ và điều tiết nhằm tránh tình trạng thiếu thuốc cục bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về dược và giá thuốc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ và biến động giá; tăng cường theo dõi diễn biến giá thiết bị y tế kê khai trên địa bàn; trường hợp phát hiện biến động bất thường, tổng hợp và báo cáo về Bộ Tài chính và Bộ Y tế để kịp thời xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý giá; niêm yết giá và bán không cao hơn giá niêm yết; thực hiện đúng quy định về công bố, công bố lại giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Bộ Y tế nhấn mạnh, nghiêm cấm các hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Các cơ sở chủ động tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; trong trường hợp chi phí đầu vào tăng, cần rà soát tối ưu chi phí để giữ ổn định giá bán, góp phần bình ổn thị trường; xây dựng kế hoạch dự trữ, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu và thuốc thành phẩm, bảo đảm cung ứng liên tục, đặc biệt đối với thuốc thiết yếu và thuốc cấp cứu.../.