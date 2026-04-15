Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Văn Nam

Văn Nam

16:29 | 15/04/2026
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế, về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh.
aa
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát, bảo đảm quyền lợi người bệnh

Thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 1/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá, Bộ Y tế yêu cầu, đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành, thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc và thiết bị y tế theo đúng quy định; bảo đảm cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Thực hiện mua sắm thuốc, thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, cần đánh giá đầy đủ các yếu tố về chất lượng, giá cả, nguồn gốc xuất xứ và phù hợp với nhu cầu chuyên môn.

Rà soát, đánh giá tình hình sử dụng, tồn kho và khả năng cung ứng; chủ động phối hợp với các nhà thầu để bảo đảm nguồn cung trong trường hợp xảy ra gián đoạn do nguyên nhân khách quan.

Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng
Bộ Y tế yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế. Ảnh: TL.

Các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên đơn vị thực hiện nghiêm quy định về thặng số bán lẻ và giá bán lẻ thuốc.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế và các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp bình ổn giá thuốc trên địa bàn; tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến giá thuốc và tình hình cung ứng; chủ động phương án mua sắm, dự trữ và điều tiết nhằm tránh tình trạng thiếu thuốc cục bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về dược và giá thuốc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ và biến động giá; tăng cường theo dõi diễn biến giá thiết bị y tế kê khai trên địa bàn; trường hợp phát hiện biến động bất thường, tổng hợp và báo cáo về Bộ Tài chính và Bộ Y tế để kịp thời xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý giá; niêm yết giá và bán không cao hơn giá niêm yết; thực hiện đúng quy định về công bố, công bố lại giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Bộ Y tế nhấn mạnh, nghiêm cấm các hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Các cơ sở chủ động tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; trong trường hợp chi phí đầu vào tăng, cần rà soát tối ưu chi phí để giữ ổn định giá bán, góp phần bình ổn thị trường; xây dựng kế hoạch dự trữ, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu và thuốc thành phẩm, bảo đảm cung ứng liên tục, đặc biệt đối với thuốc thiết yếu và thuốc cấp cứu.../.

Văn Nam
Hà Nội: Phát hiện gần 3 tấn nguyên liệu thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện gần 3 tấn nguyên liệu thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

TP.Hồ Chí Minh: Tăng cường kiểm soát kinh doanh xăng dầu

TP.Hồ Chí Minh: Tăng cường kiểm soát thu đổi ngoại tệ

Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

Lãnh đạo PJICO lý giải kế hoạch "đi chậm mà chắc", dành 70% lợi nhuận trả cổ tức tiền mặt

Ký Nghị định thư bưởi, chanh sang Trung Quốc

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bị xử phạt do nhiều vi phạm trên thị trường chứng khoán

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

(TBTCO) - Sáng 15/4, Triển lãm quốc tế Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 2026 (HCMC FOODEX 2026) khai mạc, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở ra không gian kết nối giao thương thực chất. Sự kiện được kỳ vọng tạo động lực giúp ngành lương thực - thực phẩm Việt Nam nói chung gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngày 15/4: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng mạnh

Ngày 15/4: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng mạnh

Giá bạc trong nước hôm nay (15/4) ghi nhận đà tăng mạnh, đặc biệt tại hệ thống lớn như Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Hiện giá bạc giao ngay giao dịch quanh ngưỡng 80,470 USD/ounce, tăng 1,11% so với hôm qua.
Ngày 15/4: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước ít biến động

Ngày 15/4: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (15/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với tuần trước. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 20 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn.
Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á hôm nay (15/4) tiếp tục giảm khi nguồn cung được dự báo tăng trở lại cùng với giá nguyên liệu suy yếu. Đáng chú ý, Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đã giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Trong nước, giá cao su vẫn duy trì trạng thái cân bằng, trong khi chịu tác động gián tiếp từ những biến động của thị trường thế giới.
Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (15/4) có xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương ở cả 3 miền. Trong đó, miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên có thêm nhiều điểm tăng, miền Nam cũng ghi nhận điều chỉnh cục bộ. Mức giá cao nhất cả nước tiếp tục duy trì tại 69.000 đồng/kg.
Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Từ trung tuần tháng 4, hàng loạt thương hiệu gas đã công bố mức giảm trực tiếp lên tới 20.000 đồng đối với loại bình 12 kg. Các điểm bán lẻ còn triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi và khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.
Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước hôm nay (14/4) tăng trở lại theo đà phục hồi của bạc thế giới, khi giá quốc tế bật lên gần 76 USD/ounce.
Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026

Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hợp tác Kayan for International Trade, đảm bảo an ninh nguyên liệu phân bón

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Chứng khoán Nhất Việt thông qua kế hoạch tăng vốn, hướng tới triển khai phái sinh

CAEX tiến gần cột mốc vốn 10.000 tỷ đồng, VPBankS góp thêm 1.097 tỷ đồng

Chứng khoán Eurocapital bị xử phạt do không lưu giữ tài liệu trái phiếu

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg