Thị trường

Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

Nguyên Phương

15:12 | 14/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
Sức mua duy trì đà tăng hai con số

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 3/2026 ước đạt 638,6 nghìn tỷ đồng, tăng tới 12,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù một số nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, may mặc và đồ dùng gia đình giảm nhẹ sau cao điểm Tết Nguyên đán, các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác vẫn ghi nhận mức tăng 0,78 - 3,31%.

Tính chung quý I/2026, tổng mức bán lẻ đạt khoảng 1,903 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Ngay cả khi loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực vẫn đạt khoảng 7%, cho thấy sức cầu nội địa không chỉ tăng về danh nghĩa, mà còn có nền tảng thực chất.

Tiêu dùng nội địa quý I đang phục hồi đồng đều. Ảnh tư liệu

Đáng chú ý, cơ cấu tiêu dùng đang có sự chuyển dịch tích cực. Bán lẻ hàng hóa vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 76%, đạt hơn 1,452 triệu tỷ đồng, tăng 10,9%. Trong đó, nhóm may mặc tăng 9,9%; lương thực - thực phẩm tăng 9,8%; đồ dùng và trang thiết bị gia đình tăng 8,2%. Ở lĩnh vực dịch vụ, lưu trú và ăn uống đạt 234,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%; du lịch lữ hành tăng hơn 12%, đạt 22,9 nghìn tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy, tiêu dùng nội địa đang phục hồi đồng đều, không chỉ ở hàng hóa thiết yếu, mà còn lan sang dịch vụ và trải nghiệm.

Một điểm sáng đáng chú ý trong quý I/2026 là sự bứt phá mạnh mẽ của ngành du lịch. Việt Nam đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ - mức cao nhất trong lịch sử các quý I. Ngược lại, lượng khách Việt Nam đi nước ngoài giảm mạnh, chỉ còn khoảng 1,2 triệu lượt, giảm 55%.

Sự dịch chuyển này giúp giữ lại dòng chi tiêu trong nước, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Các địa phương như Khánh Hòa, An Giang hay Quảng Ninh ghi nhận mức tăng trưởng du lịch lữ hành ấn tượng, lần lượt là 30,7%, 25,8% và 24,2%.

Song song với đó, ngành vận tải và viễn thông cũng tăng trưởng tích cực. Vận tải hành khách đạt gần 1,65 tỷ lượt, tăng 18,3%; vận tải hàng hóa đạt hơn 810 triệu tấn, tăng 14,5%. Doanh thu viễn thông đạt 102,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3%.

Tất cả tạo nên một hệ sinh thái tiêu dùng sôi động, nơi thương mại, du lịch, vận tải và công nghệ cùng hỗ trợ lẫn nhau, khuếch đại sức cầu trong nước.

Cơ hội lớn, nhưng chưa thực sự bền vững

Dù bức tranh tổng thể khá tích cực, nhiều chuyên gia cho rằng, sức mua hiện tại vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh, sức mua trong nước dù đang tăng, nhưng chưa thực sự bền vững do thu nhập và tâm lý tiêu dùng còn chịu tác động từ biến động kinh tế.

Thực tế cho thấy, người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn. Họ ưu tiên các mặt hàng thiết yếu và có xu hướng cắt giảm chi tiêu cho các sản phẩm không cần thiết. Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược, không thể tiếp tục tăng trưởng bằng cách mở rộng quy mô đơn thuần, mà phải tập trung vào hiệu quả và giá trị thực.

Chi phí vận hành tăng cao, áp lực cạnh tranh lớn và biên lợi nhuận thu hẹp đang đặt ra bài toán không dễ cho các doanh nghiệp bán lẻ. Nếu không có nền tảng đủ vững, tăng trưởng doanh thu có thể không đi kèm với hiệu quả.

Ngoài ra, nhiều ý kiến nhấn mạnh, để bán lẻ thực sự trở thành trục tăng trưởng, không thể chỉ dựa vào những con số ấn tượng. Điều cần thiết là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi logistics, công nghệ, tài chính và chính sách vận hành đồng bộ.

Bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, với tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I/2026 là 10,9%, cộng hưởng cùng hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư công, khách du lịch, thu nhập người lao động tăng và lạm phát được kiểm soát…, thị trường nội địa với quy mô hơn 103 triệu dân sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý II và năm 2026.

Ông Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, cũng cho rằng, tiêu dùng nội địa đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh xuất khẩu đối mặt với nhiều bất định. Theo ông Lực, nếu khai thác hiệu quả thị trường trong nước, đây sẽ là “bệ đỡ” giúp duy trì tăng trưởng ổn định trong dài hạn./.

Ngày 14/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định

Giá lúa hôm nay (14/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang; gạo nguyên liệu xuất khẩu biến động nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.900 đồng/kg…
Giá cao su tại các thị trường lớn hôm nay (14/4) đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng và tâm lý phòng thủ gia tăng. Trong nước, tiếp tục được doanh nghiệp giữ ổn định, mủ nước dao động quanh 420 - 463 đồng/TSC.
Giá cà phê hôm nay (14/4) tăng từ 200 - 300 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 85.500 - 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ổn định quanh 138.500 - 139.500 đồng/kg.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trải qua tuần giao dịch đầy biến động khi lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt tại nhóm năng lượng. Đáng chú ý, giá dầu thô lao dốc mạnh, trở thành lực kéo chính khiến cả nhóm chìm sâu trong sắc đỏ.
(TBTCO) - Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh kiến nghị miễn, giảm nhiều loại phí đường bộ và dịch vụ liên quan, đồng thời đề xuất nới một số quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động và bình ổn giá cước.
Giá bạc hôm nay (13/4), giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện đang niêm yết ở mức 2.789.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.875.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết trước đó.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là những bất ổn tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn tất tiếp nhận 2 chuyến tàu LNG đầu tháng 4/2026 với tổng sản lượng khoảng 60.000 tấn (tương đương khoảng 80 triệu Sm3 khí tự nhiên), lũy kế hơn 123.000 tấn LNG tính từ đầu năm 2026, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn khí cho sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Giá heo hơi hôm nay (13/4) tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục biến động trái chiều. Trong khi đó, tại miền Nam, thị trường duy trì đi ngang. Hiện giá trên cả nước dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg.
