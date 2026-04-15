Bất động sản

Hạ tầng và chính sách định hình chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản

Mai Tấn

[email protected]
16:55 | 15/04/2026
(TBTCO) - Thị trường bất động sản bước vào năm 2026 với nền tảng vĩ mô tích cực, nhưng cũng đi kèm không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư hạ tầng đồng bộ và các chính sách pháp lý mới đang trở thành lực đẩy quan trọng, góp phần tái cấu trúc thị trường theo hướng bền vững.
"Luật chơi" bất động sản nghỉ dưỡng năm 2026 đã hoàn toàn thay đổi Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Tạo lực đẩy dài hạn

Ngày 15/4, nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn tổ chức sự kiện trực tuyến Toàn cảnh thị trường bất động sản quý I/2026. Tại sự kiện, ông Đồng Quang Cảnh - Quản lý Kinh doanh cấp cao Batdongsan.com.vn cho biết, quý đầu năm 2026 ghi nhận khởi đầu tích cực của kinh tế Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam đạt quy mô GDP khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 7,83% - mức cao nhất trong các quý I suốt 11 năm trở lại đây. Động lực tăng trưởng đến từ cả hai trụ cột lớn là dịch vụ (44%) và công nghiệp - xây dựng (36%), trong khi tiêu dùng nội địa và du lịch tiếp tục phục hồi mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,9%, lượng khách quốc tế đạt 6,8 triệu lượt - mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Tuy nhiên, theo ông Đồng Quang Cảnh, bức tranh này không hoàn toàn “màu hồng”. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sau khi đạt đỉnh 51,2 điểm đã nhanh chóng điều chỉnh về sát ngưỡng 50, phản ánh đà mở rộng sản xuất đang chậm lại. Áp lực chi phí đầu vào gia tăng, đặc biệt từ giá năng lượng, cũng khiến Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tăng lên 4,7%.

Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu ghi nhận nhập siêu trong quý I sau nhiều năm. “Điểm tích cực là nhập siêu đến từ tư liệu sản xuất, cho thấy doanh nghiệp đang chủ động chuẩn bị cho chu kỳ dài hạn, thay vì co cụm” - ông Cảnh phân tích.

Tâm lý thị trường đang phản ánh rõ sự chuyển dịch. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, 60% người tham gia khảo sát cho biết đang thận trọng trước các biến động vĩ mô, nhưng vẫn có 40% sẵn sàng xuống tiền nếu tìm được sản phẩm phù hợp.

Sự khác biệt nằm ở tiêu chí lựa chọn. Những người có dự định mua ưu tiên các sản phẩm có thể ở ngay hoặc khai thác dòng tiền, chiếm 64%, trong khi 25% quan tâm đến tài sản có mức giá hợp lý hơn.

Trên nền tảng vĩ mô đó, thị trường bất động sản đang nhận được lực đẩy mạnh mẽ từ quy hoạch và đầu tư công. Theo ông Đồng Quang Cảnh, hạ tầng đang được triển khai đồng bộ và quyết liệt tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại vào tháng 6/2026, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến khởi công vào quý IV/2026 là những thông tin tích cực cho thị trường bất động sản.

Song song với hạ tầng, các chính sách pháp lý mới cũng đang góp phần “khơi thông” thị trường. Việc áp dụng bảng giá đất hàng năm, tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án hay giảm chi phí chuyển đổi đất được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung và nâng cao tính minh bạch.

“Các chính sách hiện nay không chỉ nhằm phục hồi thị trường, mà đang định hình lại cấu trúc ngành bất động sản theo hướng bền vững hơn, ưu tiên nhu cầu ở thực” - ông Cảnh nhận định. Bên cạnh các yếu tố tích cực về kinh tế và đầu tư công, tình hình tín dụng đang khiến người mua cân nhắc thận trọng hơn.

Chung cư dẫn dắt, đất nền “nhạy” với biến động

Ở góc độ sản phẩm, chung cư tiếp tục là loại hình dẫn dắt cả về mức độ quan tâm lẫn kỳ vọng tăng trưởng trong 6 tháng tới, nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực và vận hành dòng tiền. Theo đó, quý I/2026 đánh dấu giai đoạn "thanh lọc" và phân hóa của thị trường bất động sản. Ông Cảnh đánh giá, với nền tảng vĩ mô vững chắc, hạ tầng đồng bộ và pháp lý minh bạch, dòng tiền đang có xu hướng tìm về những giá trị thực, bền vững.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn phản ánh một trạng thái quen thuộc, nhưng rõ nét hơn: phân hóa theo từng loại hình. Chung cư dẫn dắt đà hồi phục, đất nền chưa điều chỉnh sâu về giá, trong khi nhà riêng diễn biến trái ngược giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh - Quản lý Kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn chia sẻ, trong khi mức độ quan tâm toàn thị trường đã phục hồi sau Tết, dòng tiền và hành vi người mua không phân bổ đồng đều, mà tập trung vào những phân khúc có giá trị sử dụng thực và khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động vĩ mô.

Quý I/2026 đánh dấu giai đoạn "thanh lọc" và phân hóa của thị trường bất động sản

Theo bà Ngọc Ánh, tốc độ phục hồi của thị trường TP. Hồ Chí Minh đang tốt hơn Hà Nội. Cụ thể, nhu cầu tìm mua bất động sản tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ tăng 4% và TP. Hồ Chí Minh mới tăng 1%, trong khi Hà Nội vẫn đang đối mặt với thách thức khi mức độ quan tâm chưa quay về mốc ghi nhận vào tháng 12/2025.

Trong bức tranh phân hóa, chung cư là phân khúc nổi bật với tăng trưởng về mức độ quan tâm, đóng vai trò dẫn dắt đà phục hồi của thị trường toàn quốc. Dữ liệu cho thấy, mức độ quan tâm tới chung cư tại nhiều khu vực trong tháng 3/2026 tăng 4 - 7% so với tháng 12/2025. Đây là mức tăng cao hơn đáng kể so với các loại hình khác, phản ánh dòng tìm kiếm đang quay trở lại với phân khúc này.

Không chỉ về hành vi tìm kiếm, chung cư còn được đánh giá là loại hình có tiềm năng thanh khoản cao nhất trong 6 tháng tới, theo khảo sát với môi giới. Điểm đáng chú ý là, tỷ trọng người mua để ở chiếm đa số. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn vào quý I/2026, khoảng 67% người mua chung cư hướng đến mục đích để ở, khoảng 30% mua để đầu tư cho thuê và chỉ 4% "lướt sóng". Bà Ngọc Ánh cho biết, trước đây có những thời điểm tỷ lệ người mua chung cư để đầu tư "lướt sóng" lên đến 30 - 40%. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt từ đầu tư ngắn hạn sang nhu cầu sử dụng thực.

Trong bối cảnh lãi suất và các yếu tố vĩ mô còn nhiều biến động, giá bán chung cư vẫn duy trì ổn định, với mức tăng nhẹ khoảng 1,5 - 2,4% theo quý. Trong quý I/2026, giá chào bán trung bình chung cư tại Hà Nội đạt 87 triệu đồng/m2 và tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ là 69 triệu đồng/m2, cho thấy khả năng “giữ giá” của phân khúc, nhờ nền tảng nhu cầu bền vững hơn so với các loại hình mang tính đầu cơ./.

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Chất lượng trải nghiệm sống: Chuẩn tham chiếu mới của bất động sản cao cấp

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

(TBTCO) - Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen, được kỳ vọng tạo động lực phát triển khu vực Măng Đen, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng quốc gia và khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định phân bổ 284 nền đất thuộc tài sản công để phục vụ tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 trên địa bàn phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức.
(TBTCO) - Novaland cho biết, tính đến hết năm 2025, Tập đoàn đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ so với cuối năm 2022. Tổng hạn mức tín dụng đã được cấp cũng như dự kiến cấp thêm cho các dự án là gần 30.500 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ thi công.
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký Thông báo số 396/TB-UBND về việc rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.
Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh trong những tháng đầu năm, tạo áp lực đáng kể lên cả chủ đầu tư và người mua nhà. Đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết nhằm tái cấu trúc thị trường, sản phẩm theo hướng minh bạch và bền vững hơn.
(TBTCO) - Nhu cầu vốn cho hạ tầng ngày càng gia tăng trong khi kênh huy động vẫn phụ thuộc chủ yếu vào đầu tư công và tín dụng ngân hàng, đặt ra yêu cầu phát triển các công cụ tài chính phù hợp để mở rộng nguồn vốn dài hạn.
(TBTCO) - Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Đây chính là bệ phóng vững chắc cho bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thị trường không còn phát triển theo kiểu "sốt nóng", cào bằng, mà diễn ra sự phân hóa sâu sắc dựa trên giá trị thực.
(TBTCO) - Sự phân hóa trên thị trường căn hộ tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng rõ nét, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc. Dòng tiền ngày càng hướng tới các dự án có pháp lý minh bạch, vị trí tốt và khả năng khai thác bền vững.
