Hạ tầng và chính sách định hình chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản

Tạo lực đẩy dài hạn

Ngày 15/4, nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn tổ chức sự kiện trực tuyến Toàn cảnh thị trường bất động sản quý I/2026. Tại sự kiện, ông Đồng Quang Cảnh - Quản lý Kinh doanh cấp cao Batdongsan.com.vn cho biết, quý đầu năm 2026 ghi nhận khởi đầu tích cực của kinh tế Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam đạt quy mô GDP khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 7,83% - mức cao nhất trong các quý I suốt 11 năm trở lại đây. Động lực tăng trưởng đến từ cả hai trụ cột lớn là dịch vụ (44%) và công nghiệp - xây dựng (36%), trong khi tiêu dùng nội địa và du lịch tiếp tục phục hồi mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,9%, lượng khách quốc tế đạt 6,8 triệu lượt - mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Tuy nhiên, theo ông Đồng Quang Cảnh, bức tranh này không hoàn toàn “màu hồng”. Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sau khi đạt đỉnh 51,2 điểm đã nhanh chóng điều chỉnh về sát ngưỡng 50, phản ánh đà mở rộng sản xuất đang chậm lại. Áp lực chi phí đầu vào gia tăng, đặc biệt từ giá năng lượng, cũng khiến Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tăng lên 4,7%.

Đáng chú ý, Việt Nam lần đầu ghi nhận nhập siêu trong quý I sau nhiều năm. “Điểm tích cực là nhập siêu đến từ tư liệu sản xuất, cho thấy doanh nghiệp đang chủ động chuẩn bị cho chu kỳ dài hạn, thay vì co cụm” - ông Cảnh phân tích.

Tâm lý thị trường đang phản ánh rõ sự chuyển dịch. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, 60% người tham gia khảo sát cho biết đang thận trọng trước các biến động vĩ mô, nhưng vẫn có 40% sẵn sàng xuống tiền nếu tìm được sản phẩm phù hợp. Sự khác biệt nằm ở tiêu chí lựa chọn. Những người có dự định mua ưu tiên các sản phẩm có thể ở ngay hoặc khai thác dòng tiền, chiếm 64%, trong khi 25% quan tâm đến tài sản có mức giá hợp lý hơn.

Trên nền tảng vĩ mô đó, thị trường bất động sản đang nhận được lực đẩy mạnh mẽ từ quy hoạch và đầu tư công. Theo ông Đồng Quang Cảnh, hạ tầng đang được triển khai đồng bộ và quyết liệt tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại vào tháng 6/2026, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến khởi công vào quý IV/2026 là những thông tin tích cực cho thị trường bất động sản.

Song song với hạ tầng, các chính sách pháp lý mới cũng đang góp phần “khơi thông” thị trường. Việc áp dụng bảng giá đất hàng năm, tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án hay giảm chi phí chuyển đổi đất được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung và nâng cao tính minh bạch.

“Các chính sách hiện nay không chỉ nhằm phục hồi thị trường, mà đang định hình lại cấu trúc ngành bất động sản theo hướng bền vững hơn, ưu tiên nhu cầu ở thực” - ông Cảnh nhận định. Bên cạnh các yếu tố tích cực về kinh tế và đầu tư công, tình hình tín dụng đang khiến người mua cân nhắc thận trọng hơn.

Chung cư dẫn dắt, đất nền “nhạy” với biến động

Ở góc độ sản phẩm, chung cư tiếp tục là loại hình dẫn dắt cả về mức độ quan tâm lẫn kỳ vọng tăng trưởng trong 6 tháng tới, nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực và vận hành dòng tiền. Theo đó, quý I/2026 đánh dấu giai đoạn "thanh lọc" và phân hóa của thị trường bất động sản. Ông Cảnh đánh giá, với nền tảng vĩ mô vững chắc, hạ tầng đồng bộ và pháp lý minh bạch, dòng tiền đang có xu hướng tìm về những giá trị thực, bền vững.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn phản ánh một trạng thái quen thuộc, nhưng rõ nét hơn: phân hóa theo từng loại hình. Chung cư dẫn dắt đà hồi phục, đất nền chưa điều chỉnh sâu về giá, trong khi nhà riêng diễn biến trái ngược giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh - Quản lý Kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn chia sẻ, trong khi mức độ quan tâm toàn thị trường đã phục hồi sau Tết, dòng tiền và hành vi người mua không phân bổ đồng đều, mà tập trung vào những phân khúc có giá trị sử dụng thực và khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động vĩ mô.

Theo bà Ngọc Ánh, tốc độ phục hồi của thị trường TP. Hồ Chí Minh đang tốt hơn Hà Nội. Cụ thể, nhu cầu tìm mua bất động sản tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ tăng 4% và TP. Hồ Chí Minh mới tăng 1%, trong khi Hà Nội vẫn đang đối mặt với thách thức khi mức độ quan tâm chưa quay về mốc ghi nhận vào tháng 12/2025.

Trong bức tranh phân hóa, chung cư là phân khúc nổi bật với tăng trưởng về mức độ quan tâm, đóng vai trò dẫn dắt đà phục hồi của thị trường toàn quốc. Dữ liệu cho thấy, mức độ quan tâm tới chung cư tại nhiều khu vực trong tháng 3/2026 tăng 4 - 7% so với tháng 12/2025. Đây là mức tăng cao hơn đáng kể so với các loại hình khác, phản ánh dòng tìm kiếm đang quay trở lại với phân khúc này.

Không chỉ về hành vi tìm kiếm, chung cư còn được đánh giá là loại hình có tiềm năng thanh khoản cao nhất trong 6 tháng tới, theo khảo sát với môi giới. Điểm đáng chú ý là, tỷ trọng người mua để ở chiếm đa số. Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn vào quý I/2026, khoảng 67% người mua chung cư hướng đến mục đích để ở, khoảng 30% mua để đầu tư cho thuê và chỉ 4% "lướt sóng". Bà Ngọc Ánh cho biết, trước đây có những thời điểm tỷ lệ người mua chung cư để đầu tư "lướt sóng" lên đến 30 - 40%. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ rệt từ đầu tư ngắn hạn sang nhu cầu sử dụng thực.

Trong bối cảnh lãi suất và các yếu tố vĩ mô còn nhiều biến động, giá bán chung cư vẫn duy trì ổn định, với mức tăng nhẹ khoảng 1,5 - 2,4% theo quý. Trong quý I/2026, giá chào bán trung bình chung cư tại Hà Nội đạt 87 triệu đồng/m2 và tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ là 69 triệu đồng/m2, cho thấy khả năng “giữ giá” của phân khúc, nhờ nền tảng nhu cầu bền vững hơn so với các loại hình mang tính đầu cơ./.