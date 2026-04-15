Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027

Hà My

Hà My

16:46 | 15/04/2026
(TBTCO) - Trong 2 ngày 15 - 16/4/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.
Phát biểu khai mạc hội thảo ngày 15/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Trưởng Ban Thư ký APEC 2027 nhấn mạnh, qua gần bốn thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Trưởng Ban Thư ký APEC 2027 phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: BNG

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều biến động sâu sắc, APEC tiếp tục phát huy vai trò là nền tảng quan trọng thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng đồng thuận giữa các nền kinh tế thành viên, thể hiện năng lực thích ứng cao trước những xu thế phát triển mới và những chuyển biến của tình hình.

Bà khẳng định, Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển chiến lược mới, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Việt Nam đang đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới với đường đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Trong quá trình đó, APEC và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ ba, sau các năm 2006 và 2017, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công Năm APEC 2027, đóng góp tích cực vào định hình hợp tác của diễn đàn trong giai đoạn mới.

Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027
Đại biện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội John W. McIntyre phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BNG

Phát biểu tại hội thảo, ông John W. McIntyre - Đại biện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời là quốc gia có vai trò và vị thế ngày càng gia tăng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Ông John W. McIntyre đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại APEC - diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương; nhấn mạnh hai lần đăng cai thành công Năm APEC vào 2006 và 2017 đã khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và dẫn dắt của Việt Nam. Đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò đó trong công tác chuẩn bị và đăng cai Năm APEC 2027.

Ông John W. McIntyre khẳng định, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong tiến trình chuẩn bị cho Năm APEC 2027 thông qua các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm từ các chủ nhà APEC trước, cũng như kết nối với các chuyên gia, đối tác quốc tế./.

Trong ngày 2 ngày của hội thảo, các đại biểu sẽ cùng các chuyên gia, diễn giả quốc tế trao đổi, đánh giá, tổng kết tiến trình hợp tác cũng như các ưu tiên của Diễn đàn APEC trong thời gian qua, định hướng hợp tác trong thời gian tới; chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn các kỹ năng chủ chốt như chủ trì, đồng chủ trì các hội nghị, xây dựng chương trình nghị sự, đàm phán văn kiện, thúc đẩy đồng thuận chung.

Nội dung trao đổi tại hội thảo sẽ đóng góp tích cực cho việc xây dựng các ưu tiên, sáng kiến và hành động cụ thể mà Việt Nam có thể thúc đẩy trong Năm APEC 2027, hướng tới tạo dấu ấn thực chất và giá trị lâu dài cho khu vực.
Hà My
