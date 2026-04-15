Ngày 15/4: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng mạnh

Cập nhật lúc 8h30h sáng 15/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện niêm yết ở mức 3.018.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.111.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.852.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.940.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng tăng so với trước. Cụ thể, bạc 999 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.018.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.111.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.018.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.551.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 80.479.000 đồng/lượng (mua vào) và 82.959.793 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.554.000 đồng/lượng (mua vào) và 3018.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 15/4/2026:

Trên thị trường thế giới, giá bạc phục hồi mạnh vượt mốc 80 USD/ounce. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán, hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn trước khi lệnh đình chiến hai tuần hiện tại hết hiệu lực. Cập nhật lúc 8h45h sáng 15/4, giá bạc thế giới tăng mạnh. Giá bạc giao ngay hiện đang ở mức 80,470 USD/ounce, tăng 1,11% so với hôm qua.

Đà tăng của bạc trong những phiên gần nhất được đánh giá là tín hiệu tích cực sau giai đoạn điều chỉnh. Thị trường đã nhanh chóng phục hồi, cho thấy lực cầu vẫn đang đóng vai trò chủ đạo, đặc biệt khi giá giảm về vùng hấp dẫn.

Một trong những điểm đáng chú ý trong diễn biến giá bạc hôm nay là sự quay trở lại mạnh mẽ của dòng tiền bắt đáy. Khi giá giảm về vùng thấp trong các phiên trước, nhiều nhà đầu tư đã tận dụng cơ hội để gia tăng vị thế mua.

Điều này giúp thị trường nhanh chóng lấy lại đà tăng và duy trì trạng thái ổn định, thay vì rơi vào xu hướng giảm sâu. Thực tế cho thấy bạc vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh nhiều biến động kinh tế toàn cầu./.