Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc

08:08 | 15/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
Lễ trao biên bản hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Đây là sự kiện quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tham dự Lễ trao Bản ghi nhớ có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan của Việt Nam.

Lễ trao biên bản hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, đại diện doanh nghiệp hai nước đã trao đổi 10 bản ghi nhớ (MoU) hợp tác trong các lĩnh vực đường sắt và đường sắt đô thị tại Việt Nam; vận tải đường sắt liên vận quốc tế và đầu tư logistics kết nối với mạng lưới đường sắt liên vận; hợp tác trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam - Trung Quốc; hợp tác mở rộng mạng lưới bán hàng hóa tại các thị trường Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Ấn Độ; hợp tác trong lĩnh vực thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất ứng dụng công nghệ tiên tiến; hợp tác nâng cao năng lực bảo dưỡng hàng không và hợp tác sản xuất, mua bán ghế máy bay; hợp tác chiến lược về phát triển cây siêu sậy trên các vùng đất kém hiệu quả tại Việt Nam; phát triển chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam; hợp tác chiến lược phát triển thị trường chuyển đổi số, cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin hệ thống; Ý định thư về thu xếp tài chính để thuê tàu bay của Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc ("COMAC")…

Lễ trao biên bản hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian qua, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước tăng trưởng tích cực, là điểm sáng trong hợp tác song phương.

Về thương mại, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong năm 2025, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc với kim ngạch song phương đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%. Trong 2 tháng đầu năm nay, đà tăng trưởng tích cực này tiếp tục được duy trì khi đạt kim ngạch 42,9 tỷ USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 2 tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 5,96 tỷ USD, tăng 20,4%, dẫn đầu về số lượng dự án mới và trong 2 tháng đầu năm nay duy trì ở mức khá cao, đạt 807,5 triệu USD. Về du lịch, Trung Quốc là thị trường gửi khách du lịch lớn nhất tới Việt Nam năm 2025 với 5,28 triệu lượt, tăng 41% và trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 920.000 lượt./.

Chuẩn hóa thủ tục quản lý công sản trong lĩnh vực thủy lợi

Bộ Tài chính và LSE hợp tác để huy động vốn quốc tế linh hoạt, hiệu quả

Đảng bộ Bộ Tài chính quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Ngày 15/4: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước ít biến động

Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Quảng Ninh: Xử lý hơn 1.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục đoàn kết lẫn nhau, đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương, đất nước.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn thông qua chuyến thăm lần này xác lập tầm cao mới của hợp tác song phương với kết nối toàn diện, sâu rộng hơn.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đại học Thanh Hoa tiếp tục mở rộng hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam; tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học giả, liên kết đào tạo...
(TBTCO) - Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 14/4/2026, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.
(TBTCO) - Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều 14/4/2026, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa.
(TBTCO) - Ngay sau khi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).
(TBTCO) - Sáng nay (14/4), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4/2026.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4/2026. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết: “Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
