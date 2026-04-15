Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm

Song Linh

Song Linh

09:28 | 15/04/2026
(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực IV tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 2,1 tỷ đồng.
Trong những tháng đầu năm 2026, Hải quan khu vực IV đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt với máy móc đã qua sử dụng, vật liệu xây dựng và các mặt hàng tiềm ẩn rủi ro; đồng thời đẩy mạnh phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ và hàng giả.

Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm
Hải quan khu vực IV thu hơn 2,1 tỷ đồng từ chống buôn lậu và hậu kiểm. Ảnh: CTV

Kết quả, lực lượng hải quan đã xử lý 168 vụ vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,23 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến khai báo hải quan, thủ tục và chính sách quản lý hàng hóa.

Ở lĩnh vực kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm), Chi cục đã ban hành 5 quyết định kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp, qua đó phát hiện và xử lý nhiều trường hợp sai phạm. Tổng số tiền thuế ấn định và xử phạt vi phạm hành chính là hơn 546 triệu đồng.

Đáng chú ý, qua rà soát chuyên đề đối với mặt hàng sắt, thép phế liệu nhập khẩu, lực lượng hải quan đã thu bổ sung ngân sách hơn 355 triệu đồng.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả từ việc kết hợp giữa kiểm soát tại cửa khẩu và hậu kiểm, góp phần nâng cao kỷ cương pháp luật, chống thất thu và tăng thu bền vững cho ngân sách nhà nước./.

Song Linh
