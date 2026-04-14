Tài chính

Chuẩn hóa thủ tục quản lý công sản trong lĩnh vực thủy lợi

Vân Hà

07:16 | 14/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 872/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và thủ tục bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Các quy định mới tập trung vào quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả thực thi.
Quyết định số 872/QĐ-BTC được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính; quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và đặc biệt là Nghị định số 74/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Theo đó, 3 thủ tục hành chính nội bộ mới được công bố gồm: giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; lập đề án cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Ảnh minh họa

Với thủ tục “giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi”, quy trình được thiết kế cụ thể theo từng cấp quản lý. Cơ quan chuyên môn về thủy lợi có trách nhiệm chủ trì lập hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tùy theo phạm vi quản lý, thẩm quyền giao tài sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp tỉnh hoặc cấp xã. Thời hạn giải quyết tối đa 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không thu phí, lệ phí.

Đối với thủ tục “lập đề án cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi”, cơ quan, đơn vị quản lý tài sản chịu trách nhiệm xây dựng hồ sơ đề án, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp phê duyệt. Thời hạn giải quyết cũng không quá 15 ngày.

Thủ tục “xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi” bao gồm các hình thức như thu hồi, điều chuyển tài sản. Thẩm quyền xử lý được phân cấp rõ ràng giữa trung ương và địa phương: Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được phân cấp quyết định đối với tài sản thuộc địa phương quản lý; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định đối với tài sản thuộc phạm vi quản lý của mình. Trình tự, hồ sơ và thời hạn giải quyết được quy định cụ thể, bảo đảm tính thống nhất và minh bạch trong tổ chức thực hiện.

Cùng với việc ban hành các thủ tục mới, Bộ Tài chính cũng bãi bỏ 1 thủ tục hành chính nội bộ là “khai thác quỹ đất, mặt nước để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi”, theo quy định tại Nghị định số 74/2026/NĐ-CP.

Đồng thời, Quyết định cũng chính thức bãi bỏ nội dung số thứ tự 23 Phần I tại Quyết định số 1534/QĐ-BTC ngày 29/4/2025 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ./.

