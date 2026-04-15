TP. Hồ Chí Minh chủ động quỹ đất tái định cư cho Vành đai 4

Lạc Nguyên

09:24 | 15/04/2026
(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định phân bổ 284 nền đất thuộc tài sản công để phục vụ tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 trên địa bàn phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức.
Theo đó, 160 nền đất được phân bổ cho UBND phường Tân Thành, gồm 80 nền tại Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp - Đô thị Châu Đức (xã Ngãi Giao) và 80 nền tại Khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao (nay là xã Ngãi Giao).

UBND xã Châu Pha được phân bổ 110 nền đất tại Khu tái định cư phường Kim Dinh (cũ), phường Long Hương. Trong khi đó, UBND xã Châu Đức được phân bổ 14 nền đất tại Khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao (nay là xã Ngãi Giao).

Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo cụ thể vị trí 284 nền đất để làm cơ sở cho UBND phường Tân Thành, UBND xã Châu Pha, UBND xã Châu Đức, UBND phường Long Hương, UBND xã Ngãi Giao và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa tổ chức thực hiện, lập hồ sơ và ban hành quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời thực hiện giao đất tái định cư cho người dân theo quy định.

UBND phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện, quản lý và sử dụng quỹ đất ở phục vụ tái định cư được phân bổ, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, phương án bồi thường và chính sách tái định cư; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND TP. Hồ Chí Minh về sự phù hợp của quỹ đất với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

UBND TP. Hồ Chí Minh lưu ý, các địa phương phải xem xét, ban hành quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng chính sách và đối tượng bố trí, không để phát sinh so bì, khiếu nại của các hộ gia đình, cá nhân trong dự án. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất và lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để trình UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét trước khi thực hiện.

UBND phường Long Hương và UBND xã Ngãi Giao được giao ban hành quyết định giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn.

Trong bối cảnh dự án đường Vành đai 4 là tuyến giao thông chiến lược có vai trò kết nối vùng, yêu cầu về tiến độ giải phóng mặt bằng đặt ra rất cao, kéo theo nhu cầu bố trí tái định cư kịp thời và quy mô lớn. Việc phân bổ nền đất ở vì vậy không chỉ mang ý nghĩa về mặt quản lý, mà còn góp phần bảo đảm điều kiện triển khai dự án theo kế hoạch./.

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký Thông báo số 396/TB-UBND về việc rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.
Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh trong những tháng đầu năm, tạo áp lực đáng kể lên cả chủ đầu tư và người mua nhà. Đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết nhằm tái cấu trúc thị trường, sản phẩm theo hướng minh bạch và bền vững hơn.
(TBTCO) - Nhu cầu vốn cho hạ tầng ngày càng gia tăng trong khi kênh huy động vẫn phụ thuộc chủ yếu vào đầu tư công và tín dụng ngân hàng, đặt ra yêu cầu phát triển các công cụ tài chính phù hợp để mở rộng nguồn vốn dài hạn.
(TBTCO) - Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Đây chính là bệ phóng vững chắc cho bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thị trường không còn phát triển theo kiểu "sốt nóng", cào bằng, mà diễn ra sự phân hóa sâu sắc dựa trên giá trị thực.
(TBTCO) - Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc - Giám đốc cấp cao tại Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, nếu Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh) cho thấy sức mạnh của một quy hoạch có kỷ luật và khả năng tạo dựng niềm tin vững chắc cho thị trường, thì Ecopark (Hưng Yên) lại khẳng định giá trị của chất lượng sống, bản sắc và những trải nghiệm nhân văn hàng ngày.
(TBTCO) - Trong bối cảnh giá căn hộ tiếp tục neo cao và lãi suất có xu hướng gia tăng, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự điều chỉnh từ phía doanh nghiệp. Nhiều chủ đầu tư triển khai các chính sách ưu đãi tài chính nhằm hỗ trợ người mua ở thực, góp phần duy trì thanh khoản và ổn định thị trường.
(TBTCO) - Khi các tiêu chí lựa chọn nơi sống ngày càng thay đổi, bất động sản cao cấp không còn được nhìn nhận đơn thuần như một tài sản tích lũy, mà trở thành một môi trường sống gắn bó lâu dài. Trong bối cảnh đó, những yếu tố hữu hình như vị trí hay tiện ích không còn là thước đo duy nhất; thay vào đó, chất lượng trải nghiệm sống được cảm nhận mỗi ngày đang dần trở thành tiêu chí tham chiếu mới cho phân khúc này.
(TBTCO) - Kết thúc quý I/2026, mặt bằng giá căn hộ tại các đô thị lớn liên tục thiết lập những cột mốc mới, tuy nhiên tâm lý thận trọng lại đang bao trùm thị trường bất động sản khiến dòng tiền vận động chậm lại.
