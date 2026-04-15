TP. Hồ Chí Minh chủ động quỹ đất tái định cư cho Vành đai 4

Theo đó, 160 nền đất được phân bổ cho UBND phường Tân Thành, gồm 80 nền tại Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp - Đô thị Châu Đức (xã Ngãi Giao) và 80 nền tại Khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao (nay là xã Ngãi Giao).

UBND xã Châu Pha được phân bổ 110 nền đất tại Khu tái định cư phường Kim Dinh (cũ), phường Long Hương. Trong khi đó, UBND xã Châu Đức được phân bổ 14 nền đất tại Khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao (nay là xã Ngãi Giao).

Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo cụ thể vị trí 284 nền đất để làm cơ sở cho UBND phường Tân Thành, UBND xã Châu Pha, UBND xã Châu Đức, UBND phường Long Hương, UBND xã Ngãi Giao và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bà Rịa tổ chức thực hiện, lập hồ sơ và ban hành quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời thực hiện giao đất tái định cư cho người dân theo quy định.

UBND phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện, quản lý và sử dụng quỹ đất ở phục vụ tái định cư được phân bổ, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, phương án bồi thường và chính sách tái định cư; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND TP. Hồ Chí Minh về sự phù hợp của quỹ đất với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

UBND TP. Hồ Chí Minh lưu ý, các địa phương phải xem xét, ban hành quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng chính sách và đối tượng bố trí, không để phát sinh so bì, khiếu nại của các hộ gia đình, cá nhân trong dự án. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất và lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để trình UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét trước khi thực hiện.

UBND phường Long Hương và UBND xã Ngãi Giao được giao ban hành quyết định giao đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án theo phương án đã được phê duyệt, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn.

Trong bối cảnh dự án đường Vành đai 4 là tuyến giao thông chiến lược có vai trò kết nối vùng, yêu cầu về tiến độ giải phóng mặt bằng đặt ra rất cao, kéo theo nhu cầu bố trí tái định cư kịp thời và quy mô lớn. Việc phân bổ nền đất ở vì vậy không chỉ mang ý nghĩa về mặt quản lý, mà còn góp phần bảo đảm điều kiện triển khai dự án theo kế hoạch./.