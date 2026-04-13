Bộ Tài chính và LSE hợp tác để huy động vốn quốc tế linh hoạt, hiệu quả

Đức Minh

14:02 | 13/04/2026
(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, trước sự chứng kiến của ông Iain Frew - Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam, bà Dame Julia hoggett - Tổng Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và ông Trần Quốc Phương - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Tại lễ ký, ông Nguyễn Quốc Phương - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại và bà Dame Julia Hoggett - Tổng Giám đốc điều hành LSE đã cùng trao đổi, làm rõ các nội dung mà cả hai bên cùng quan tâm; bàn các giải pháp nhằm tăng cường phối hợp, kết nối để nghiên cứu các cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Lễ ký Bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của ông Iain Frew Đại sứ Liên hiệp - Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Theo ông Nguyễn Quốc Phương, với mạng lưới kết nối toàn cầu và bề dày kinh nghiệm của Sở Giao dịch Chứng khoán London, sự hợp tác này sẽ giúp Việt Nam huy động vốn linh hoạt và hiệu quả hơn, góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, Bộ Tài chính Việt Nam mong muốn LSE hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp cận các thị trường vốn quốc tế, đa dạng hóa kênh huy động vốn với chi phí hợp lý, cụ thể:

LSE phối hợp và hỗ trợ Cục Quản lý nợ kinh tế và đối ngoại thực hiện các thủ tục niêm yết trái phiếu Chính phủ Việt Nam tại Sở Giao dịch chứng khoán London. Hoạt động này nhằm tối ưu hóa sự hiện diện của Việt Nam trên thị trường vốn quốc tế và thu hút nguồn lực tài chính toàn cầu.

Bà Dame Julia hoggett - Tổng giám đốc điều hành LSE và ông Trần Quốc Phương - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Đức Minh

Phát triển thị trường vốn và hỗ trợ phát hành: LSE đồng hành cùng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại trong việc phát triển thị trường vốn và triển khai các đợt phát hành trái phiếu Chính phủ ra nước ngoài. Các hình thức hỗ trợ cụ thể bao gồm: Cung cấp thông tin chi tiết về quy trình niêm yết; hướng dẫn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ đăng ký niêm yết; kết nối với các đơn vị tư vấn uy tín khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các chương trình quảng bá và kết nối các nhà đầu tư (Roadshows): hai phối hợp tổ chức các chương trình quảng bá không gắn liền với đợt phát hành cụ thể (Non-Deal Roadshows - NDR) để kết nối với các nhà đầu tư chiến lược toàn cầu.

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) trao đổi các nội dung hợp tác với Sở Giao dịch chứng khoán London. Ảnh: Đức Minh

Đào tạo và cập nhật thị trường: thông qua các báo cáo cập nhật thông tin thị trường, chương trình đào tạo và hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hỗ trợ thị thi hiệu quả các mục tiêu niêm yết trái phiếu đã đề ra.

LSE, Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại thúc đẩy sử hiện diện của các tổ chức phát hành Việt Nam: thúc đẩy đối thoại nhằm tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường vốn quốc tế cho các doanh nghiệp và tổ chức trong nước.

Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính sẽ đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ LSE tiếp cận với các tổ chức phát hành công cụ nợ và cổ phiếu tại Việt Nam thông qua: Tổ chức các buổi giới thiệu và kết nối trực tiếp; Thúc đẩy đối thoại nhằm tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường vốn quốc tế cho các doanh nghiệp và tổ chức trong nước./.

