Ngày 13/4: Giá bạc trong nước và thế giới giảm

Giá bạc hôm nay ổn định. Ảnh minh họa

Cập nhật sáng 13/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện đang niêm yết ở mức 2.789.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.875.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết trước đó.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý tăng so với trước. Cụ thể, Bạc 999 trên 1500 lượng (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.430.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.793.000 đồng/lượng. Bạc 999 dưới 1500 lượng (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.363.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.793.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật vào 9h sáng 13/4, giá bạc thế giới cũng đang cho thấy mức giảm mạnh. Giá bạc giao ngay hiện đang ở mức 74,3 USD/ounce, giảm khá mạnh so với trước./.