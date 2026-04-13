TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí đường bộ để “giữ nhịp” vận tải hành khách

Lạc Nguyên

10:51 | 13/04/2026
(TBTCO) - Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh kiến nghị miễn, giảm nhiều loại phí đường bộ và dịch vụ liên quan, đồng thời đề xuất nới một số quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động và bình ổn giá cước.
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất một loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách trong bối cảnh giá xăng dầu biến động mạnh.

Theo tổng hợp từ các đơn vị kinh doanh vận tải, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 30 - 40% tổng chi phí hoạt động. Việc giá xăng dầu liên tục biến động thời gian qua đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, buộc phải cắt giảm từ 20% đến 70% số chuyến, hoạt động cầm chừng, thậm chí chấp nhận bù lỗ để duy trì tuyến.

Trước thực tế này, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí sử dụng đường bộ và phí dịch vụ qua các trạm thu phí nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định hoạt động. Đồng thời, cơ quan này cũng kiến nghị nghiên cứu cơ chế giãn, giảm một số nghĩa vụ tài chính trong giai đoạn khó khăn.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất miễn, giảm giá dịch vụ xe ra, vào bến đối với các đơn vị vận tải tuyến cố định. Do loại hình này có hai đầu tuyến đều là bến xe, Sở Xây dựng cho rằng cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương để chính sách phát huy hiệu quả, tránh tình trạng áp dụng không thống nhất.

Bên cạnh các giải pháp về chi phí, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng kiến nghị đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý giá cước vận tải, kết nối giữa Trung ương và địa phương. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch thông tin và hỗ trợ điều hành giá linh hoạt hơn.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động, Sở đề xuất tạm thời chưa thu hồi thông báo khai thác tuyến đối với các đơn vị thực hiện từ 50% số chuyến/tháng, thay vì ngưỡng 70% như quy định hiện hành. Theo cơ quan này, điều chỉnh linh hoạt sẽ góp phần giữ ổn định hoạt động tuyến cố định trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Những kiến nghị trên được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp vận tải vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân không bị gián đoạn./.

Giá bạc hôm nay (13/4), giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện đang niêm yết ở mức 2.789.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.875.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết trước đó.
(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là những bất ổn tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn tất tiếp nhận 2 chuyến tàu LNG đầu tháng 4/2026 với tổng sản lượng khoảng 60.000 tấn (tương đương khoảng 80 triệu Sm3 khí tự nhiên), lũy kế hơn 123.000 tấn LNG tính từ đầu năm 2026, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn khí cho sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Giá heo hơi hôm nay (13/4) tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục biến động trái chiều. Trong khi đó, tại miền Nam, thị trường duy trì đi ngang. Hiện giá trên cả nước dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (13/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng khi giá các mặt hàng ít biến động, giao dịch mua bán chậm ở nhiều địa phương. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu duy trì ổn định ở nhiều phân khúc, chưa ghi nhận biến động đáng kể.
Giá bạc hôm nay (12/4/) tăng nhẹ nhờ kỳ vọng hạ lãi suất và tín hiệu địa chính trị tích cực, cải thiện tâm lý thị trường. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.451.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.480.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,7 USD/ounce, tăng 0,24 USD.
Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á hôm nay (12/4) đồng loạt giảm, khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ khi lo ngại lạm phát toàn cầu và nguy cơ tăng lãi suất làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Trong khi đó, thị trường trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có điều chỉnh mới.
(TBTCO) - Bức tranh xuất, nhập khẩu quý I/2026 tăng trưởng tích cực, với kim ngạch đạt xấp xỉ 250 tỷ USD, nhưng đi sâu vào cơ cấu xuất, nhập khẩu, có thể thấy rõ sự mất cân đối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước tiếp tục nới rộng, áp lực cân bằng cán cân thương mại cũng gia tăng.
(TBTCO) - Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu bưởi Việt Nam trên hệ thống BICON, hoàn tất khung pháp lý và mở đường cho xuất khẩu. Lô hàng đầu tiên dự kiến xuất đi ngày 13/4/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa bưởi Việt vào thị trường tiềm năng này.
