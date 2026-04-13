TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí đường bộ để “giữ nhịp” vận tải hành khách

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất một loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách trong bối cảnh giá xăng dầu biến động mạnh.

Theo tổng hợp từ các đơn vị kinh doanh vận tải, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 30 - 40% tổng chi phí hoạt động. Việc giá xăng dầu liên tục biến động thời gian qua đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, buộc phải cắt giảm từ 20% đến 70% số chuyến, hoạt động cầm chừng, thậm chí chấp nhận bù lỗ để duy trì tuyến.

Trước thực tế này, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí sử dụng đường bộ và phí dịch vụ qua các trạm thu phí nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định hoạt động. Đồng thời, cơ quan này cũng kiến nghị nghiên cứu cơ chế giãn, giảm một số nghĩa vụ tài chính trong giai đoạn khó khăn.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất miễn, giảm giá dịch vụ xe ra, vào bến đối với các đơn vị vận tải tuyến cố định. Do loại hình này có hai đầu tuyến đều là bến xe, Sở Xây dựng cho rằng cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương để chính sách phát huy hiệu quả, tránh tình trạng áp dụng không thống nhất.

Bên cạnh các giải pháp về chi phí, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng kiến nghị đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý giá cước vận tải, kết nối giữa Trung ương và địa phương. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch thông tin và hỗ trợ điều hành giá linh hoạt hơn.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động, Sở đề xuất tạm thời chưa thu hồi thông báo khai thác tuyến đối với các đơn vị thực hiện từ 50% số chuyến/tháng, thay vì ngưỡng 70% như quy định hiện hành. Theo cơ quan này, điều chỉnh linh hoạt sẽ góp phần giữ ổn định hoạt động tuyến cố định trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Những kiến nghị trên được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp vận tải vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân không bị gián đoạn./.