Ngày 13/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh trái chiều

Giá heo hơi hôm nay trên cả nước dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương , đưa giao dịch về trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên hiện giữ mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Điện Biên và Phú Thọ ở mức 64.000 đồng/kg; các tỉnh Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại Gia Lai và Đắk Lắk, lần lượt đạt 63.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đạt mức cao nhất 68.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Khánh Hoà ở mức 64.000 đồng/kg; Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai đồng giá 63.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì mức thấp nhất là 62.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì giá ổn định trên toàn khu vực trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy heo hơi tại các tỉnh thành trong khu vực này đang được mua bán với giá từ 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng giữ mức cao nhất là 69.000 đồng/kg,Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long ở mức 68.000 đồng/kg, Cà Mau đạt 67.000 đồng/kg, An Giang và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức thấp nhất là 66.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên vẫn tiếp tục biến động trong sáng đầu tuần. Trong khi đó, tại miền Nam, thị trường duy trì đi ngang. Theo ghi nhận, giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg./.