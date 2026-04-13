Thị trường

Ngày 13/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh trái chiều

08:46 | 13/04/2026
Giá heo hơi hôm nay (13/4) tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục biến động trái chiều. Trong khi đó, tại miền Nam, thị trường duy trì đi ngang. Hiện giá trên cả nước dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg.
aa
Ngày 13/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh trái chiều
Giá heo hơi hôm nay trên cả nước dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg.
Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương , đưa giao dịch về trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên hiện giữ mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Điện Biên và Phú Thọ ở mức 64.000 đồng/kg; các tỉnh Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tăng tại Gia Lai và Đắk Lắk, lần lượt đạt 63.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đạt mức cao nhất 68.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Khánh Hoà ở mức 64.000 đồng/kg; Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai đồng giá 63.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì mức thấp nhất là 62.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì giá ổn định trên toàn khu vực trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy heo hơi tại các tỉnh thành trong khu vực này đang được mua bán với giá từ 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng giữ mức cao nhất là 69.000 đồng/kg,Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long ở mức 68.000 đồng/kg, Cà Mau đạt 67.000 đồng/kg, An Giang và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức thấp nhất là 66.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên vẫn tiếp tục biến động trong sáng đầu tuần. Trong khi đó, tại miền Nam, thị trường duy trì đi ngang. Theo ghi nhận, giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Các địa phương 'siết' quản lý chất thải y tế, bảo đảm an toàn môi trường

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

Ngày 12/4: Giá bạc biến động khó lường

Giá bạc hôm nay (12/4/) tăng nhẹ nhờ kỳ vọng hạ lãi suất và tín hiệu địa chính trị tích cực, cải thiện tâm lý thị trường. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.451.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.480.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,7 USD/ounce, tăng 0,24 USD.
Ngày 12/4: Giá cao su thế giới khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ

Giá cao su tại các thị trường lớn châu Á hôm nay (12/4) đồng loạt giảm, khép lại một tuần giao dịch trong sắc đỏ khi lo ngại lạm phát toàn cầu và nguy cơ tăng lãi suất làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư. Trong khi đó, thị trường trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có điều chỉnh mới.
Áp lực cân bằng cán cân thương mại

(TBTCO) - Bức tranh xuất, nhập khẩu quý I/2026 tăng trưởng tích cực, với kim ngạch đạt xấp xỉ 250 tỷ USD, nhưng đi sâu vào cơ cấu xuất, nhập khẩu, có thể thấy rõ sự mất cân đối giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước tiếp tục nới rộng, áp lực cân bằng cán cân thương mại cũng gia tăng.
Australia công bố điều kiện nhập khẩu bưởi tươi Việt Nam

(TBTCO) - Australia chính thức công bố điều kiện nhập khẩu bưởi Việt Nam trên hệ thống BICON, hoàn tất khung pháp lý và mở đường cho xuất khẩu. Lô hàng đầu tiên dự kiến xuất đi ngày 13/4/2026, đánh dấu bước tiến quan trọng đưa bưởi Việt vào thị trường tiềm năng này.
Ngày 11/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt bật tăng trở lại

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (11/4) đồng loạt bật tăng trở lại. Trong nước, giá bạc tăng, hiện được niêm yết ở mức 2.458.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.488.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,46 USD/ounce, tăng 1,45 USD.
Ngày 11/4: Giá cao su thế giới trái ngược giữa các sàn lớn, trong nước "đứng im"

Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á hôm nay (11/4) biến động trái chiều khi căng thẳng Trung Đông và rủi ro lạm phát tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục "đứng im".
Ngày 11/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá lúa gạo trong nước hôm nay (11/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam và nhiều nước tiếp tục nhích lên, ghi nhận tín hiệu cầu đang dần cải thiện trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

(TBTCO) - Diễn đàn Hợp tác xã quốc gia 2026 hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp, trong đó doanh nghiệp dẫn dắt thị trường, hợp tác xã tổ chức sản xuất và Nhà nước kiến tạo thể chế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, hàng loạt “điểm nghẽn” về pháp lý, tín dụng cần sớm được tháo gỡ.
Gia Lai thu hút dự án mới, tổng vốn đầu tư vượt 118.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay

PV GAS nhập khẩu bổ sung gần 60.000 tấn LNG từ Đông Nam Á, chủ động đảm bảo nguồn khí cho giai đoạn cao điểm mùa khô

Ngày 13/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh trái chiều

Ngày 13/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (13/4): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ đầu tuần, DXY suy yếu nhẹ

VITM 2026 thu hút gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế đến tham dự và làm việc

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Cơ quan thuế lên kế hoạch siết chặt kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền trốn thuế

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 11/4: Giá cà phê và hồ tiêu tăng - giảm trái chiều