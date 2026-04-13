Tỷ giá USD hôm nay (13/4): Tỷ giá trung tâm nhích nhẹ đầu tuần, DXY suy yếu nhẹ

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 13/4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.106 VND/USD, tăng 1 đồng trong phiên đầu tuần. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.850,7 - 26.361,3 VND/USD. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.800 - 26.830 VND/USD, chưa thay đổi so với phiên cuối tuần.

Trong phiên gần nhất, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ và phân hóa giữa các nhà băng. Cụ thể, Agribank niêm yết 26.110 - 26.360 VND/USD, tăng 3 đồng hai chiều. Ngược lại, BIDV điều chỉnh giảm chiều mua, đưa tỷ giá về 26.130 - 26.360 VND/USD, giảm 7 đồng mua vào nhưng tăng 3 đồng bán ra.

Tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, Sacombank niêm yết 26.220 - 26.360 VND/USD, tăng 1 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán; Techcombank tăng mạnh hơn ở chiều mua, lên 26.136 - 26.360 VND/USD, tăng 9 đồng mua và 3 đồng bán. Nhìn chung, tỷ giá USD trong hệ thống ngân hàng biến động hẹp, chủ yếu tăng nhẹ ở chiều bán ra, phản ánh xu hướng ổn định của thị trường ngoại hối.

Tỷ giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn phiên cuối tuần qua gồm: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Sacombank, Agribank như sau:

Trong tuần qua, tỷ giá EUR và GBP tại các ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, lan tỏa trên toàn hệ thống. Với EUR, tại BIDV, tỷ giá ở mức 30.313 - 31.601 VND/EUR, tăng khoảng 60 đồng chiều mua và 75 đồng chiều bán; Vietcombank niêm yết 29.984 - 31.565 VND/EUR, tăng lần lượt 77 và 81 đồng. Sacombank tăng mạnh nhất, lên 30.381 - 32.133 VND/EUR, tăng khoảng 100 đồng hai chiều.

Tương tự, GBP tăng mạnh hơn với biên độ lớn. Tại Vietcombank, tỷ giá đạt 34.435 - 35.897 VND/GBP, tăng khoảng 82 đồng chiều mua và 86 đồng chiều bán; BIDV ở mức 34.783 - 35.875 VND/GBP, tăng 76 và 92 đồng. Sacombank ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên 34.881 - 36.702 VND/GBP, tăng 96 đồng chiều mua và 115 đồng chiều bán...

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, kết tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện giảm nhẹ 0,17% xuống 98,65 điểm, cho thấy đồng USD suy yếu tương đối trên thị trường quốc tế.

Trên thị trường ngoại hối, các cặp tỷ giá biến động trái chiều. Tỷ giá USD/EUR tăng 0,26% lên 0,8555; trong khi tỷ giá USD/GBP tăng mạnh hơn 0,42% lên 0,7459. Tương tự, tỷ giá USD/JPY tăng 0,26% lên 159,72, cho thấy đồng yên tiếp tục mất giá. Ngược lại, tỷ giá USD/CNY giảm nhẹ 0,06% xuống 6,828.

Sau khi vòng đàm phán hòa bình quan trọng giữa Mỹ và Iran tại Islamabad (Pakistan) kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, thị trường toàn cầu tiếp tục đối mặt với một nguồn bất ổn địa chính trị mới.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý thị trường. Những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ, bao gồm khả năng phong tỏa các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz - huyết mạch năng lượng toàn cầu - cùng với việc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận triển khai các hoạt động nhằm vào giao thông hàng hải liên quan tới Iran, đang làm gia tăng rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ.

Ở góc độ vĩ mô, đồng bạc xanh vẫn được củng cố bởi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn đáng kể so với tháng trước. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 2,4% của tháng 2 và phù hợp dự báo. Đáng chú ý, lạm phát theo tháng tăng mạnh 0,9% (so với 0,3% trước đó), cho thấy áp lực giá vẫn chưa hạ nhiệt rõ rệt.

Những số liệu này củng cố quan điểm lãi suất cao trong thời gian dài của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thống đốc Fed San Francisco Mary Daly cũng nhấn mạnh rằng nếu lạm phát tiếp tục neo ở mức cao, Fed sẽ chưa vội nới lỏng chính sách. Tuy nhiên, vẫn để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong kịch bản căng thẳng Iran hạ nhiệt nhanh và giá dầu giảm, qua đó, làm dịu áp lực lạm phát./.