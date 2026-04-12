Tài chính

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
22:17 | 12/04/2026
(TBTCO) - Mới đây, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức hội thảo khoa học xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia.
Theo Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, ông Đặng Văn Thanh cho biết, Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia.

Trong bối cảnh các luật chuyên ngành như Luật Dữ liệu, Luật Chuyển đổi số và các nghị định liên quan đã đi vào cuộc sống, việc thiếu một văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong lĩnh vực dự trữ quốc gia đang tạo ra một khoảng trống pháp lý cần được kiện toàn.

Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, ông Đặng Văn Thanh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg và Quyết định số 382/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp giao Bộ Tài chính xây dựng Thông tư này. Điều này không chỉ là nhiệm vụ thực thi pháp luật mà còn là giải pháp cụ thể hóa Kết luận số 115-KL/TW của Bộ Chính trị, khẳng định vai trò của dự trữ quốc gia là trụ cột bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển bền vững.

Thực tiễn cho thấy hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực dự trữ quốc gia còn phân tán, thiếu đồng bộ; chưa hình thành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất. Dữ liệu chưa được chuẩn hóa; việc kết nối, chia sẻ còn hạn chế; công tác quản lý, giám sát, truy xuất nguồn gốc và điều hành chưa được thực hiện đầy đủ trên môi trường số.

Trong bối cảnh các quy định về dữ liệu và kết nối, chia sẻ dữ liệu đã có hiệu lực, bên cạnh đó, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định thống nhất, toàn diện về các nội dung nêu trên trong lĩnh vực dự trữ quốc gia. Do đó, việc ban hành Thông tư là cần thiết và cấp bách, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để triển khai trong toàn hệ thống.

Theo ông Thanh, việc ban hành Thông tư về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu cấp bách để thực thi Luật Dự trữ quốc gia 2025, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để ngành Dự trữ Nhà nước chủ động ứng phó với các thách thức mới.

Khi các quy trình nghiệp vụ được số hóa và dữ liệu được kết nối thông suốt, công tác điều hành của Chính phủ đối với nguồn lực dự trữ quốc gia sẽ trở nên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn, thực sự trở thành nguồn lực dự phòng vững chắc cho đất nước trong mọi tình huống.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Công nghệ thông tin, Cục Dự trữ Nhà nước, ông Phạm Toàn Thắng cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Dự trữ Nhà nước đã tiến hành rà soát toàn diện hệ thống văn bản và đánh giá thực trạng công nghệ toàn ngành Dự trữ Nhà nước. Dự thảo Thông tư gồm 5 Chương, 18 Điều, được xây dựng theo đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đáng chú ý, dự thảo đã được gửi lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử. Qua rà soát bước đầu, Thông tư không làm phát sinh thủ tục hành chính mới hay chi phí tuân thủ đáng kể cho người dân và doanh nghiệp. Thay vào đó, văn bản tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình nội bộ và nâng cao năng lực quản trị của cơ quan nhà nước.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung chính, gồm: Quy định hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia; Thiết lập Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia; Quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ và quản lý dữ liệu; Quy định cơ chế phân quyền, quản lý tài khoản và kiểm soát dữ liệu; Quy định bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan…

Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026

Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026

Hộ kinh doanh cần chủ động tuân thủ quy định thuế trong giai đoạn chuyển đổi

Hộ kinh doanh cần chủ động tuân thủ quy định thuế trong giai đoạn chuyển đổi

Việt Nam còn nhiều dư địa để tăng trưởng

Việt Nam còn nhiều dư địa để tăng trưởng

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

“Quốc hội của Thủ đô” cần năng lực và cơ chế kiểm soát quyền lực tương xứng

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính quý I năm 2026

Infographics: Tổng quan thị trường tài chính quý I năm 2026

Sắp trình Quốc hội việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương

Sắp trình Quốc hội việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương

Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

Cải cách mạnh thủ tục đại lý hải quan, giảm thời gian, tăng minh bạch

Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký

Cuộc thi tìm kiếm nguồn nhân lực You Can 14 chính thức mở đơn đăng ký

Thông qua Nghị quyết về giảm thuế với xăng dầu đến 30/6/2026

(TBTCO) - Sáng 12/4, với 100% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
(TBTCO) - Sau giai đoạn kiểm đếm, tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước bước vào khâu then chốt là chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng dữ liệu. Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang tăng cường đôn đốc, kiểm tra và siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, sai lệch thông tin, nhằm bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu phục vụ quản lý tài sản công.
(TBTCO) - Ngày 10/4/2026, Philippines-nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 đã tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) lần thứ 30, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) lần thứ 13 và các Hội nghị liên quan.
(TBTCO) - Thảo luận về việc tiếp tục giảm thuế xăng dầu, các đại biểu đều đồng thuận về tính cấp thiết của việc miễn giảm thuế để khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số đại biểu đóng góp một số ý kiến về thời hạn áp dụng, tác động tới ngân sách cũng như chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4501/BTC-QLCS yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa số liệu và báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, đồng thời điều chỉnh thời hạn tổng hợp báo cáo đến trước ngày 5/5/2026.
(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao trong điều hành kinh tế vĩ mô. GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, chính sách tài khóa cần được vận hành linh hoạt, có trọng tâm, trở thành động cơ dẫn dắt tăng trưởng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Tài chính đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, xử lý và khai thác hiệu quả tài sản công, góp phần bảo đảm minh bạch, chống thất thoát và hỗ trợ vận hành thông suốt bộ máy mới.
(TBTCO) - Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 – 2030, Chính phủ dự kiến giảm tối thiểu 30% số dự án so với giai đoạn trước, đồng thời nâng cao hiệu quả, kỷ cương, kéo giảm chỉ số ICOR.
Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cần thêm giải pháp đột phá để đảm bảo tiến độ

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Các địa phương 'siết' quản lý chất thải y tế, bảo đảm an toàn môi trường

Các địa phương 'siết' quản lý chất thải y tế, bảo đảm an toàn môi trường

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Phát triển đô thị đúng đắn từ bài học của Phú Mỹ Hưng và Ecopark

Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Tỷ giá USD hôm nay (11/4): Tỷ giá USD tự do rớt xa mốc 27.000 đồng, cùng đà giảm của DXY

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/4: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 3,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Tỷ giá USD hôm nay (10/4): USD tự do mất mốc 27.000 đồng, DXY hưởng lợi từ lo ngại ngừng bắn mong manh

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm

Ngày 11/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung có xu hướng giảm