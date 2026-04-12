Xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững

Theo Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, ông Đặng Văn Thanh cho biết, Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia.

Trong bối cảnh các luật chuyên ngành như Luật Dữ liệu, Luật Chuyển đổi số và các nghị định liên quan đã đi vào cuộc sống, việc thiếu một văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong lĩnh vực dự trữ quốc gia đang tạo ra một khoảng trống pháp lý cần được kiện toàn.

Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước, ông Đặng Văn Thanh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Đặc biệt, tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg và Quyết định số 382/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp giao Bộ Tài chính xây dựng Thông tư này. Điều này không chỉ là nhiệm vụ thực thi pháp luật mà còn là giải pháp cụ thể hóa Kết luận số 115-KL/TW của Bộ Chính trị, khẳng định vai trò của dự trữ quốc gia là trụ cột bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển bền vững.

Thực tiễn cho thấy hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực dự trữ quốc gia còn phân tán, thiếu đồng bộ; chưa hình thành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất. Dữ liệu chưa được chuẩn hóa; việc kết nối, chia sẻ còn hạn chế; công tác quản lý, giám sát, truy xuất nguồn gốc và điều hành chưa được thực hiện đầy đủ trên môi trường số.

Trong bối cảnh các quy định về dữ liệu và kết nối, chia sẻ dữ liệu đã có hiệu lực, bên cạnh đó, hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định thống nhất, toàn diện về các nội dung nêu trên trong lĩnh vực dự trữ quốc gia. Do đó, việc ban hành Thông tư là cần thiết và cấp bách, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất để triển khai trong toàn hệ thống.

Theo ông Thanh, việc ban hành Thông tư về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu cấp bách để thực thi Luật Dự trữ quốc gia 2025, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để ngành Dự trữ Nhà nước chủ động ứng phó với các thách thức mới.

Khi các quy trình nghiệp vụ được số hóa và dữ liệu được kết nối thông suốt, công tác điều hành của Chính phủ đối với nguồn lực dự trữ quốc gia sẽ trở nên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn, thực sự trở thành nguồn lực dự phòng vững chắc cho đất nước trong mọi tình huống.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Công nghệ thông tin, Cục Dự trữ Nhà nước, ông Phạm Toàn Thắng cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Dự trữ Nhà nước đã tiến hành rà soát toàn diện hệ thống văn bản và đánh giá thực trạng công nghệ toàn ngành Dự trữ Nhà nước. Dự thảo Thông tư gồm 5 Chương, 18 Điều, được xây dựng theo đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đáng chú ý, dự thảo đã được gửi lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử. Qua rà soát bước đầu, Thông tư không làm phát sinh thủ tục hành chính mới hay chi phí tuân thủ đáng kể cho người dân và doanh nghiệp. Thay vào đó, văn bản tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình nội bộ và nâng cao năng lực quản trị của cơ quan nhà nước.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung chính, gồm: Quy định hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nhập, xuất, bảo quản hàng dự trữ quốc gia; Thiết lập Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về dự trữ quốc gia; Quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ và quản lý dữ liệu; Quy định cơ chế phân quyền, quản lý tài khoản và kiểm soát dữ liệu; Quy định bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin; Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan…