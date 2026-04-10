Bảo hiểm BIC hé lộ kế hoạch trước thềm đại hội, mục tiêu vượt 6.000 tỷ đồng doanh thu phí

Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC - mã Ck: BIC) vừa thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Theo đó, Hội đồng quản trị Bảo hiểm BIC dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kế hoạch tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.230 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất đạt 780 tỷ đồng. Đồng thời, ĐHĐCĐ sẽ xem xét việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026, đồng thời chủ động theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch (nếu cần) trên cơ sở kết quả thực tế.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Thông tin từ Hội nghị tổng kết năm 2025 và phát động kinh doanh năm 2026 do BIC tổ chức tháng 3/2026 cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm Công ty mẹ BIC năm qua đạt gần 5.350 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 5.250 tỷ đồng, giúp BIC giữ vững vị trí thứ 5 về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Bên cạnh đó, BIC hiện sở hữu 2 công ty con kinh doanh tại thị trường nước ngoài, gồm Công ty TNHH Liên doanh Bảo hiểm Lào - Việt (LVI) với tỷ lệ sở hữu 65%, có trụ sở tại thủ đô Viêng Chăn (Lào); cùng với Công ty bảo hiểm Campuchia - Việt Nam (CVI) với tỷ lệ sở hữu 51%, đặt tại Phnom Penh (Campuchia).

Các chỉ tiêu hiệu quả của BIC trong năm 2025 ghi nhận những kết quả ấn tượng, trong bối cảnh thị trường phải đối mặt với áp lực bồi thường tăng cao. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 680 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Trong đó, lợi nhuận riêng trước thuế đạt hơn 650 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ so với năm trước. Đặc biệt, BIC tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Hướng tới năm 2026, BIC theo đuổi chiến lược tăng trưởng có chọn lọc, gắn mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trọng tâm là củng cố các nghiệp vụ chủ lực, phát triển các phân khúc thị trường tiềm năng, đa dạng hóa kênh phân phối và thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời tăng cường kỷ luật tài chính và chuẩn hóa quản trị rủi ro để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Với định hướng đó, BIC đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững vị thế trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, duy trì vị trí top 3 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường.

Cũng từ năm 2026, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình 20 năm phát triển của BIC.

Bảo hiểm BIC dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 7/5 tại Hà Nội. Nội dung họp bao gồm: báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; tờ trình phương thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính và báo cáo tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm; tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026...

Đáng chú ý, tại đại hội, BIC cũng đề xuất mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của BIC sang bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.