Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá cà phê dao động quanh 87.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục nhích lên nhưng với biên độ nhỏ. Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá thu mua tăng khoảng 600 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 86.600 - 87.200 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất khu vực, đạt 87.200 đồng/kg sau khi tăng 600 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng lên mức 87.100 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất, đạt 86.600 đồng/kg.

Việc giá trong nước tăng chậm hơn so với thế giới phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp và nông dân, trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh và chưa hình thành xu hướng rõ ràng trong dài hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê ghi nhận đà tăng rõ nét, đặc biệt là ở phân khúc Robusta.

Theo cập nhật mới nhất, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng mạnh 3,19%, tương đương 107 USD/tấn, lên mức 3.458 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7 cũng tăng gần 3%, đạt 3.351 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng nhẹ hơn. Hợp đồng tháng 5/2026 tăng 0,6% lên 302,65 US cent/pound, còn hợp đồng tháng 7 tăng 0,46%, đạt 297,6 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục tăng

Giá tiêu hôm nay diễn biến tích cực khi giá tiếp tục nhích lên tại nhiều vùng trồng trọng điểm. Dù mức tăng không lớn, xu hướng đi lên trong những ngày gần đây cho thấy lực cầu vẫn đang duy trì ổn định giúp giá tiêu tiến sát ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Khảo sát tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cho thấy, giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 139.000 - 140.000 đồng/kg, tăng thêm khoảng 500 đồng/kg tại một số địa phương.

Cụ thể, Gia Lai ghi nhận mức tăng 500 đồng/kg, lên 139.500 đồng/kg. Tương tự, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai cũng điều chỉnh tăng lên mức 139.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục duy trì mức giá cao nhất thị trường, ổn định ở ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giảm nhẹ 5 USD/tấn, xuống còn 7.065 USD/tấn.

Giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn khác nhìn chung không có nhiều biến động. Tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn giữ mức 6.150 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia ổn định ở 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giảm 7 USD/tấn, xuống còn 9.308 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia vẫn duy trì ổn định ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường tiêu thế giới đang có xu hướng điều chỉnh nhẹ, trong khi giá trong nước vẫn giữ được đà tăng nhờ yếu tố cung - cầu nội địa./.