Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

06:26 | 16/04/2026
Giá cà phê hôm nay (16/4) tăng khoảng 600 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 86.600 - 87.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ghi nhận diễn biến tích cực khi giá tiếp tục nhích lên tại nhiều vùng trồng trọng điểm.
Giá cà phê hôm nay tăng khoảng 600 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cà phê dao động quanh 87.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục nhích lên nhưng với biên độ nhỏ. Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy, giá thu mua tăng khoảng 600 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 86.600 - 87.200 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông ghi nhận mức giá cao nhất khu vực, đạt 87.200 đồng/kg sau khi tăng 600 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng lên mức 87.100 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất, đạt 86.600 đồng/kg.

Việc giá trong nước tăng chậm hơn so với thế giới phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp và nông dân, trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh và chưa hình thành xu hướng rõ ràng trong dài hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê ghi nhận đà tăng rõ nét, đặc biệt là ở phân khúc Robusta.

Theo cập nhật mới nhất, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng mạnh 3,19%, tương đương 107 USD/tấn, lên mức 3.458 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7 cũng tăng gần 3%, đạt 3.351 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tăng nhẹ hơn. Hợp đồng tháng 5/2026 tăng 0,6% lên 302,65 US cent/pound, còn hợp đồng tháng 7 tăng 0,46%, đạt 297,6 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục tăng

Giá tiêu trong nước hôm nay điều chỉnh tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay diễn biến tích cực khi giá tiếp tục nhích lên tại nhiều vùng trồng trọng điểm. Dù mức tăng không lớn, xu hướng đi lên trong những ngày gần đây cho thấy lực cầu vẫn đang duy trì ổn định giúp giá tiêu tiến sát ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Khảo sát tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ cho thấy, giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 139.000 - 140.000 đồng/kg, tăng thêm khoảng 500 đồng/kg tại một số địa phương.

Cụ thể, Gia Lai ghi nhận mức tăng 500 đồng/kg, lên 139.500 đồng/kg. Tương tự, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai cũng điều chỉnh tăng lên mức 139.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông tiếp tục duy trì mức giá cao nhất thị trường, ổn định ở ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giảm nhẹ 5 USD/tấn, xuống còn 7.065 USD/tấn.

Giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn khác nhìn chung không có nhiều biến động. Tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn giữ mức 6.150 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia ổn định ở 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok của Indonesia giảm 7 USD/tấn, xuống còn 9.308 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia vẫn duy trì ổn định ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường tiêu thế giới đang có xu hướng điều chỉnh nhẹ, trong khi giá trong nước vẫn giữ được đà tăng nhờ yếu tố cung - cầu nội địa./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Bài liên quan

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Nâng cao vai trò của thanh niên trong thực thi Nghị quyết số 68 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị

Nâng cao vai trò của thanh niên trong thực thi Nghị quyết số 68 và Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại gặp gỡ hữu nghị thế hệ trẻ Việt - Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Đọc thêm

Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

(TBTCO) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế, về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh.
Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Giá đồng COMEX lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục phân hóa mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/4 khi lực mua quay trở lại nhóm kim loại, điểm nhấn là đồng COMEX, với phiên tăng giá thứ ba liên tiếp và vươn lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2.
Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Làn sóng chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội, song cũng khiến doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro ngày càng lớn. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư phù hợp cho an ninh mạng, xây dựng chiến lược quản trị rủi ro số và nâng cao năng lực an toàn số.
Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

(TBTCO) - Sáng 15/4, Triển lãm quốc tế Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 2026 (HCMC FOODEX 2026) khai mạc, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở ra không gian kết nối giao thương thực chất. Sự kiện được kỳ vọng tạo động lực giúp ngành lương thực - thực phẩm Việt Nam nói chung gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngày 15/4: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng mạnh

Ngày 15/4: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng mạnh

Giá bạc trong nước hôm nay (15/4) ghi nhận đà tăng mạnh, đặc biệt tại hệ thống lớn như Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Hiện giá bạc giao ngay giao dịch quanh ngưỡng 80,470 USD/ounce, tăng 1,11% so với hôm qua.
Ngày 15/4: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước ít biến động

Ngày 15/4: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (15/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với tuần trước. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 20 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn.
Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Ngày 15/4: Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 4 liên tiếp

Giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á hôm nay (15/4) tiếp tục giảm khi nguồn cung được dự báo tăng trở lại cùng với giá nguyên liệu suy yếu. Đáng chú ý, Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đã giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Trong nước, giá cao su vẫn duy trì trạng thái cân bằng, trong khi chịu tác động gián tiếp từ những biến động của thị trường thế giới.
Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
Ngày 16/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, mua bán cầm chừng

Ngày 16/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, mua bán cầm chừng

Ngày 16/4: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 16/4: Giá heo hơi tại miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 16/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Ngày 16/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

FTSE Russell: Dư địa hợp tác giữa còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

FTSE Russell: Dư địa hợp tác giữa còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam

Tổng thống Trump đe dọa sa thải nếu ông Powell không từ chức Chủ tịch Fed

Tổng thống Trump đe dọa sa thải nếu ông Powell không từ chức Chủ tịch Fed

Nhật Bản cam kết 10 tỷ USD giúp các nước đối phó với giá dầu tăng cao

Nhật Bản cam kết 10 tỷ USD giúp các nước đối phó với giá dầu tăng cao

Nghĩa vụ trả lãi trái phiếu gia tăng trong quý II/2026

Nghĩa vụ trả lãi trái phiếu gia tăng trong quý II/2026

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Gia Lai khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 14/4: Giá cà phê tăng, hồ tiêu dao động quanh mốc 139.000 đồng/kg

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước