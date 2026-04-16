Ngày 16/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) biến động không đồng nhất tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2026 giảm 4,60 Yên/kg (-1,20%), về mức 376.40 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 giảm 0,10 yên/kg (+0,02%), xuống mức 383.90 yên/kg.

Trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su tự nhiên tiếp tục lệch chiều giữa các hợp đồng giao hàng. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 45 Nhân dân tệ/tấn (+0,27%), hiện ở mức 16.670 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 6/2026 tăng 95 Nhân dân tệ /tấn (+0,57%), lên mức16.760 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giảm nhẹ 0,2% xuống còn 202,6 cent Mỹ/kg.

Thị trường cao su thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi các yếu tố cung -cầu và địa chính trị cùng lúc tạo áp lực đan xen. Giá cao su xuất khẩu tiêu chuẩn của Thái Lan tiếp tục đi xuống, với RSS3 giảm 2,05% và cao su khối mất 1,48%, cho thấy kỳ vọng nguồn cung sẽ gia tăng khi mùa khai thác tại Đông Nam Á chính thức quay trở lại.

Theo Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lượng toàn cầu có xu hướng phục hồi từ quý II hằng năm, khiến thị trường thường chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với những biến động trái chiều trên sàn quốc tế, giá cao su nguyên liệu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang để đảm bảo nguồn cung đầu vào.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Nhìn chung, dù chịu tác động gián tiếp từ xu hướng giảm của thế giới, thị trường cao su nội địa vẫn đang thể hiện sức chống chịu tốt với mức giá bình ổn. Trong ngắn hạn, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi chờ đợi những tín hiệu rõ nét hơn từ nhu cầu tiêu thụ công nghiệp toàn cầu./.