Ngày 16/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước đi ngang

06:25 | 16/04/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (16/4) biến động lệch chiều trên các sàn lớn. Trên sàn TOCOM kỳ hạn tháng 5 giảm 1,20%, xuống 376,40 Yên/kg, tháng 6 gần như đi ngang. Ngược lại, trên sàn SHFE các hợp đồng tháng 5 và 6 tăng nhẹ. Trong nước, duy trì trạng thái cân bằng nhờ lực cầu ổn định từ các doanh nghiệp thu mua.
aa
Giá cao su thế giới hôm nay biến động lệch chiều trên các sàn lớn. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) biến động không đồng nhất tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 5/2026 giảm 4,60 Yên/kg (-1,20%), về mức 376.40 Yên/kg; hợp đồng tháng 6/2026 giảm 0,10 yên/kg (+0,02%), xuống mức 383.90 yên/kg.

Trên sàn SHFE (Thượng Hải), giá cao su tự nhiên tiếp tục lệch chiều giữa các hợp đồng giao hàng. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 45 Nhân dân tệ/tấn (+0,27%), hiện ở mức 16.670 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 6/2026 tăng 95 Nhân dân tệ /tấn (+0,57%), lên mức16.760 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SICOM Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5 giảm nhẹ 0,2% xuống còn 202,6 cent Mỹ/kg.

Thị trường cao su thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi các yếu tố cung -cầu và địa chính trị cùng lúc tạo áp lực đan xen. Giá cao su xuất khẩu tiêu chuẩn của Thái Lan tiếp tục đi xuống, với RSS3 giảm 2,05% và cao su khối mất 1,48%, cho thấy kỳ vọng nguồn cung sẽ gia tăng khi mùa khai thác tại Đông Nam Á chính thức quay trở lại.

Theo Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), sản lượng toàn cầu có xu hướng phục hồi từ quý II hằng năm, khiến thị trường thường chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với những biến động trái chiều trên sàn quốc tế, giá cao su nguyên liệu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang để đảm bảo nguồn cung đầu vào.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Nhìn chung, dù chịu tác động gián tiếp từ xu hướng giảm của thế giới, thị trường cao su nội địa vẫn đang thể hiện sức chống chịu tốt với mức giá bình ổn. Trong ngắn hạn, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp khi chờ đợi những tín hiệu rõ nét hơn từ nhu cầu tiêu thụ công nghiệp toàn cầu./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; các bệnh viện, viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế, về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục phân hóa mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/4 khi lực mua quay trở lại nhóm kim loại, điểm nhấn là đồng COMEX, với phiên tăng giá thứ ba liên tiếp và vươn lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 2.
(TBTCO) - Làn sóng chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội, song cũng khiến doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro ngày càng lớn. Thực tế này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư phù hợp cho an ninh mạng, xây dựng chiến lược quản trị rủi ro số và nâng cao năng lực an toàn số.
(TBTCO) - Sáng 15/4, Triển lãm quốc tế Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 2026 (HCMC FOODEX 2026) khai mạc, quy tụ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở ra không gian kết nối giao thương thực chất. Sự kiện được kỳ vọng tạo động lực giúp ngành lương thực - thực phẩm Việt Nam nói chung gia tăng giá trị và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Giá bạc trong nước hôm nay (15/4) ghi nhận đà tăng mạnh, đặc biệt tại hệ thống lớn như Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Hiện giá bạc giao ngay giao dịch quanh ngưỡng 80,470 USD/ounce, tăng 1,11% so với hôm qua.
Giá lúa gạo hôm nay (15/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với tuần trước. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 20 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn.
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
Từ trung tuần tháng 4, hàng loạt thương hiệu gas đã công bố mức giảm trực tiếp lên tới 20.000 đồng đối với loại bình 12 kg. Các điểm bán lẻ còn triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi và khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.
