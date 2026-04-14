Thuế - Hải quan

Cục Thuế phối hợp cùng ABBank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế

Văn Tuấn

21:50 | 14/04/2026
(TBTCO) - Chiều ngày 14/4, Cục Thuế và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) tổ chức Lễ ký kết hợp tác nhằm đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các chi nhánh ABBank ở 22 tỉnh, thành phố.
Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho rằng, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai phương thức quản lý thuế mới theo hướng hiện đại, minh bạch và phù hợp với xu thế chuyển đổi số. Theo đó, việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không chỉ là thay đổi về cách tính thuế, mà còn là bước chuyển toàn diện về phương thức quản lý và tư duy phục vụ người nộp thuế.

Đại diện Cục Thuế và Ngân hàng ABBank ký kết hợp tác.

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định, trong quá trình cải cách này, cơ quan thuế xác định lấy người nộp thuế làm trung tâm, tăng cường hỗ trợ, giảm thiểu thủ tục và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả chủ trương này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý với các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ, đặc biệt là các ngân hàng thương mại.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, ABBank là một trong những đơn vị đã phối hợp với cơ quan thuế trong triển khai thu ngân sách nhà nước, cũng như phát triển các giải pháp thanh toán số, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện, nhanh chóng. Việc hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, chuẩn hóa dữ liệu giao dịch và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

“Cục Thuế tin tưởng rằng, với sự đồng hành tích cực của hệ thống ngân hàng, các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ, sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là sự chủ động, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, tiểu thương và hộ kinh doanh trên cả nước, quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh sẽ góp phần xây dựng một nền kinh tế thương mại văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại hơn, minh bạch hơn. Đây cũng là cơ hội để từng hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh ngày càng hội nhập và hiện đại” - ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Lễ ký kết hợp tác giữa Cục Thuế và ABBank được đánh giá là bước đi quan trọng, góp phần cụ thể hóa chủ trương cải cách quản lý thuế, đồng thời tăng cường hợp tác trong việc kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tài chính nhằm hỗ trợ hiệu quả khu vực kinh tế tư nhân. Qua đó, không chỉ nâng cao mức độ tuân thủ thuế, mà còn tạo nền tảng để hộ kinh doanh phát triển bền vững, minh bạch và từng bước hội nhập với nền kinh tế số.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên thống nhất triển khai nhiều nội dung trọng tâm như: tăng cường tuyên truyền chính sách thuế trên nền tảng số của ngân hàng; hỗ trợ hộ kinh doanh mở và quản lý tài khoản phục vụ hoạt động kinh doanh; kết nối với ứng dụng nộp thuế điện tử; nghiên cứu các giải pháp thanh toán thông minh như QR định danh gắn với mã số thuế; đồng thời nâng cấp hệ thống kết nối dữ liệu phục vụ quản lý thuế theo mã định danh khoản phải nộp.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ABBank Vũ Văn Tiền bày tỏ vinh dự khi được đồng hành cùng ngành Thuế trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế.

Ông Vũ Văn Tiền cho biết, trong quá trình hoạt động kinh doanh, ABBank luôn đề cao nguyên tắc tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng. Đồng thời, ngân hàng cũng xác định phương châm đồng hành, hỗ trợ hỗ kinh doanh, doanh nghiệp, khách hàng để cùng phát triển lớn mạnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

“Ngân hàng ABBank cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Cục Thuế triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng hộ kinh doanh” - Chủ tịch ABBank nhấn mạnh.

Tại lễ ký kết, đại diện ABBank đã giới thiệu các gói giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý bán hàng, quản lý doanh thu, kê khai và nộp thuế ngay trên ứng dụng ngân hàng. Đồng thời, ngân hàng còn cung cấp các gói giải pháp tài chính toàn diện, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp thuận tiện trong quản lý dòng tiền, tiếp cận vốn và mở rộng hoạt động./.

(TBTCO) - Ngày 14/4/2026, Cục Hải quan cho biết, từ các chương trình hợp tác với Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp quốc, Hải quan Việt Nam không chỉ nâng cao kỹ năng kiểm soát trên biển mà còn từng bước làm chủ nghiệp vụ, tham gia sâu hơn vào huấn luyện quốc tế.
(TBTCO) - Ngay từ đầu năm 2026, Thuế tỉnh Tuyên Quang tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế... Nhờ vậy, tổng thu nội địa do đơn vị thực hiện 3 tháng đầu năm đạt 2.669,6 tỷ đồng, đạt 38,7% dự toán và tăng 105,5% so với cùng kỳ năm 2025.
(TBTCO) - Việc gia hạn thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin không chỉ góp phần cải thiện chất lượng môi trường, mà còn giúp giảm thiểu đáng kể chi phí phải chi cho công tác bảo vệ, khắc phục môi trường, qua đó, nâng cao sức khỏe, đời sống người dân.
(TBTCO) - Trong hai đợt bảo trì hệ thống vào các ngày 19 - 20/4 và 26 - 27/4/2026, việc tiếp nhận, xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng. Cơ quan Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động kế hoạch, tránh phát sinh ách tắc, gián đoạn thông quan.
(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Cục Hải quan, phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức Hội thảo kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026.
(TBTCO) - Việc khuyến khích phát triển, sử dụng xe ô tô điện chạy bằng pin phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường; đồng thời thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26.
(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực X ghi nhận kết quả nổi bật khi bảo đảm thông quan thông suốt hơn 58.000 tờ khai hàng hóa, duy trì dòng chảy xuất nhập khẩu ổn định, thu ngân sách gần 4.600 tỷ đồng, đạt gần 25% dự toán năm, tạo đà quan trọng cho mục tiêu tăng thu trong bối cảnh nhiều biến động.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ trực trong suốt kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 01/5 năm 2026, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa không gián đoạn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
