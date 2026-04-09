Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận sáng ngày 9/4, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt nâng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Mặt bằng giao dịch phổ biến được đẩy lên khoảng 171 - 175 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 9/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý khi doanh nghiệp điều chỉnh giá vàng miếng lên cùng vùng giá trên, với mức tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đà tăng không chỉ dừng lại ở vàng miếng mà còn lan rộng sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 170,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng lần lượt 1,5 triệu đồng/lượng và 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. DOJI cũng điều chỉnh tăng tương ứng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch lên khoảng 170,8 - 174,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ ghi nhận mức tăng mạnh hơn ở chiều mua vào, khoảng 2 triệu đồng/lượng, cùng với mức tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, qua đó đưa giá vàng nhẫn lên vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng, Phú Quý nâng giá vàng nhẫn thêm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh 171 - 174 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng mạnh nhất trong nhóm, với mức tăng khoảng 2,7 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến dao động quanh 171 - 174 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 4.711 USD/ounce, tăng hơn 50 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà tăng của kim loại quý được hỗ trợ đáng kể bởi thông tin về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran, qua đó làm dịu bớt căng thẳng tại Trung Đông và cải thiện tâm lý thị trường. Diễn biến này có thể tạo thêm lực nâng cho giá vàng trong nước, trong bối cảnh mặt bằng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn duy trì ở vùng cao.

Ở góc độ cung - cầu, nhu cầu tích trữ vàng tiếp tục là yếu tố nâng đỡ quan trọng. Báo cáo của Bloomberg cho thấy Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động mua ròng, với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ghi nhận lượng mua trong tháng 3 ở mức cao nhất trong hơn một năm. Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cũng cho thấy dự trữ vàng của PBOC đã tăng thêm khoảng 5 tấn, góp phần củng cố nền tảng hỗ trợ dài hạn cho giá vàng.

Dù vậy, thị trường vẫn đối mặt với những yếu tố gây áp lực. Trong tháng 3, giá vàng đã giảm khoảng 12%, mức giảm mạnh nhất theo tháng kể từ năm 2008. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc xung đột tại Trung Đông đẩy đồng USD tăng giá, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao nếu lạm phát chịu tác động từ giá năng lượng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sau giai đoạn biến động mạnh, xu hướng tiếp theo của giá vàng sẽ phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị và triển vọng chính sách tiền tệ. Trong đó, khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn, cùng với tác động của giá năng lượng đến lạm phát toàn cầu, được xem là những yếu tố then chốt chi phối tâm lý và dòng tiền trên thị trường vàng