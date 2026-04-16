Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm thành phố Nam Ninh, Trung Quốc

11:23 | 16/04/2026
(TBTCO) - Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sau khi kết thúc các hoạt động tại Thủ đô Bắc Kinh, sáng 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Bắc Kinh tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm thành phố Nam Ninh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại ga tàu cao tốc ở Bắc Kinh.

Tại nhà ga, tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có đồng chí Ân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thị trưởng Bắc Kinh và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Ngay trên tàu, lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc đã báo cáo nhanh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự phát triển của ngành đường sắt Trung Quốc. Theo đó, tính đến đầu năm 2026, hệ thống đường sắt đang vận hành của Trung Quốc đạt tổng chiều dài 165.000 km. Trong đó, đường sắt cao tốc khoảng 54.000 km, dẫn đầu thế giới và chiếm hơn 70% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu.

Từ khi ban hành “Quy hoạch mạng lưới đường sắt trung và dài hạn” (năm 2004), chỉ sau 2 thập kỷ, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng nên một mạng lưới đường sắt kết nối rộng khắp các khu đô thị lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, với tỷ lệ kết nối đến các thành phố có 200.000 dân cư trở lên đạt 99%; hơn 130 địa phương cấp huyện trên toàn quốc đã có đường sắt. Tổng chiều dài đường sắt vận hành của Trung Quốc đã tăng từ 68.700 km trong năm 2000 lên 165.000 km hiện nay, tương đương khoảng 2,4 lần.

Về lộ trình xây dựng, phát triển đường sắt từ nay đến năm 2035, cụ thể đến hết năm 2035, Trung Quốc hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, chất lượng cao, với tổng chiều dài khoảng 700.000 km. Trong đó, đường sắt đạt tổng chiều dài 200.000 km, đóng vai trò chủ đạo trong tổng thể hệ thống giao thông, qua đó kết nối toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cửa khẩu biên giới, các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng.

Bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc không chỉ là hệ thống dài nhất, mà còn được khai thác rộng rãi nhất trên thế giới và trong tương lai gần dự báo tiếp tục mở rộng mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông đường sắt tốc độ cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam.

Mới đây, tại buổi kiểm tra thực tế về tình hình triển khai hợp tác, kết nối đường sắt Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt là nhu cầu và là cơ hội.

Nếu thực hiện tốt, quản trị đúng, đây sẽ là một trong những không gian hợp tác thiết thực, giúp giảm chi phí logistics, thời gian vận chuyển, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới, nâng cao năng lực thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ, đồng thời kết nối Việt Nam với mạng lưới vận tải đường sắt Á - Âu, qua đó đa dạng hóa tuyến vận tải quốc tế, tiếp tục giúp tăng cường liên kết kinh tế vùng, nhất là tại miền Bắc Việt Nam; tăng cường kết nối kinh tế khu vực và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng châu Á./.

Theo TTXVN
Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam

Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam

Quảng Ninh hợp tác với Hoa Kỳ phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét

Quảng Ninh hợp tác với Hoa Kỳ phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét

Siba Group và Phenikaa-X hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao

Siba Group và Phenikaa-X hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách quý I đạt trên 18.300 tỷ đồng

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách quý I đạt trên 18.300 tỷ đồng

Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp: Tiết kiệm nghìn tỷ đồng, mở rộng dư địa kinh doanh

Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp: Tiết kiệm nghìn tỷ đồng, mở rộng dư địa kinh doanh

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

(TBTCO) - Tối ngày 15/4/2026 (theo giờ địa phương) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khai mạc Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới

(TBTCO) - Chiều 15/4, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, chiều ngày 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường.
Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027

Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027

(TBTCO) - Trong 2 ngày 15 - 16/4/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.
Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Sáng 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, nâng tầm, kết nối đa phương trong phòng chống buôn lậu, ma túy và tội phạm môi trường xuyên quốc gia.
Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam - Trung Quốc

(TBTCO) - Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

(TBTCO) - Sáng 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.
