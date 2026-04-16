Đầu tư

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại

11:13 | 16/04/2026
(TBTCO) - Chiều 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào, thống nhất thúc đẩy hợp tác thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững và hướng tới mục tiêu kim ngạch 500 tỷ USD trong thời gian tới.
Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công thương), chiều ngày 15/4/2026, trong khuôn khổ tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào. Ảnh: Bộ Công thương

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng cùng điểm lại tình hình hợp tác kinh tế thương mại hai nước thời gian qua, tình hình triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ thời gian gần đây.

Hai Bộ trưởng nhất trí ghi nhận và khẳng định, Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục là đối tác hợp tác thương mại quan trọng của nhau. Trung Quốc tiếp tục nhiều năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam; Việt Nam cũng duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 256,5 tỷ USD, tăng 24,8% so với năm 2024.

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Bộ Công thương.

Để đưa quan hệ thương mại tiếp tục phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, hai bên cần tập trung cơ cấu lại chuỗi sản xuất, thương mại và cung ứng cũng như hợp tác đầu tư; vấn đề hợp tác chuỗi sản xuất cần được chú trọng.

Bộ trưởng đề nghị phía Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, mở rộng danh mục các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan và mở cửa thị trường; công nhận lẫn nhau kết quả kiểm dịch động thực vật đối với hàng nông lâm thủy sản; tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia chương trình "Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”; tạo điều kiện cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua thương mại điện tử xuyên biên giới; mở rộng các văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại các địa phương Trung Quốc.

Bộ trưởng Vương Văn Đào nhất trí với các đề nghị của phía Việt Nam. Bộ trưởng Vương Văn Đào cho biết, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam thành lập các Văn phòng Xúc tiến thương mại tiếp theo tại Trung Quốc (sau Văn phòng Trùng Khánh, Hàng Châu và Hải Khẩu); phía Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc theo hình thức thương mại điện tử qua biên giới, đề nghị Việt Nam tăng cường sự hiện diện của Gian hàng quốc gia Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc (ngoài JD) để quảng bá tốt hơn nữa hình ảnh hàng hóa Việt Nam với người tiêu dùng Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Bộ Công thương

Về Chương trình “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”, Bộ trưởng Vương Văn Đào mời Việt Nam tích cực tham gia 5 hoạt động liên quan đến Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình năm 2026 và hoan nghênh Việt Nam làm quốc gia chủ đề trong chuỗi sự kiện năm 2027. Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, hai Bộ cần tập trung triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai Bộ trưởng nhất trí sẽ thành lập Nhóm công tác chung cấp kỹ thuật để rà soát tình hình, đôn đốc triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao và kết quả hội đàm hôm nay cũng như cam kết của hai bên trong các văn kiện đã ký kết.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Vương Văn Đào mời Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC tổ chức tại TP. Tô Châu từ 22 - 23/5/2026.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cũng chuyển lời mời Bộ trưởng Vương Văn Đào sớm thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp để tiếp tục cùng trao đổi sâu hơn về các nội dung hợp tác cùng quan tâm. Buổi hội đàm diễn ra trong không khí chân thành, thẳng thắn và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai Bộ trưởng, góp phần thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, đưa quan hệ kinh tế thương mại song phương tiếp tục phát triển cân bằng, ổn định và thực chất./.

Bộ Công thương cho biết, trước đó, trưa ngày 15/4/2026, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam và Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã cùng ký kết “Bản ghi nhớ về thành lập nhóm công tác đàm phán thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc” và “Bản ghi nhớ về thành lập nhóm công tác hợp tác chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng Việt Nam - Trung Quốc”.

Việc ký kết các văn kiện này thể hiện rõ quyết tâm và là điểm nhấn của hai Bộ trong việc cụ thể hóa nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng thực chất, hiệu quả, đồng thời góp phần tạo nên những kết quả thiết thực cho chuyến thăm lần này của Lãnh đạo cấp cao.

Đồng thời, xây dựng các khuôn khổ hợp tác dựa trên nhu cầu hợp tác thực chất, cùng có lợi dựa trên nguyên tắc và quy định của các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu mà hai nước đều là thành viên nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại ngày càng mật thiết, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Diệu Hoa
Ký Nghị định thư bưởi, chanh sang Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Ưu tiên cao nhất ngân sách trung ương cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn

Chứng khoán VPS đặt mục tiêu mở rộng quy mô, tăng trưởng lợi nhuận 28,6%

70% người Việt dự kiến tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu

Infographics: Khoảng 12.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong quý I/2026

Việt Nam có doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA

Bộ Tài chính bãi bỏ 13 thủ tục hành chính trong thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Việt Nam là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu

(TBTCO) - Theo Báo cáo Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I/2026 được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố ngày 15/4, sức hút dài hạn của Việt Nam vẫn được bảo toàn. Việt Nam vẫn là điểm tựa chiến lược giữa biến động toàn cầu.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

(TBTCO) - Chiều 15/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp quan trọng với các Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tiến độ hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô.
Việt Nam đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng

(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
VIMC sẽ là nhà đầu tư siêu Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(TBTCO) - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) sẽ tham gia đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ mở rộng hạ tầng cảng biển, logistics nhằm nâng cao năng lực khai thác, năng lực cạnh tranh để mở đầu giai đoạn 2026 - 2030 với khát vọng bứt phá, phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế.
Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc

(TBTCO) - Bộ Tài chính và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

(TBTCO) - Theo báo cáo được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 14/4, Việt Nam là một trong những quốc gia phản ứng kịp thời và hiệu quả trước cú sốc năng lượng toàn cầu, thông qua các biện pháp tài khóa và bình ổn giá. Tuy vậy, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.
Việt Nam - Australia hợp tác thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số

(TBTCO) - Cơ quan Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) dẫn đầu phái đoàn gồm 9 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) và công nghệ quản lý, tuân thủ (regtech) của Australia đến Việt Nam, để tìm hiểu sâu về xu hướng chuyển đổi số của các ngân hàng và giới thiệu năng lực, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại thị trường Việt Nam.
Khắc phục triệt để tình trạng “vốn chờ dự án”

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Văn bản số 401/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam

Quảng Ninh hợp tác với Hoa Kỳ phát triển cảng Con Ong - Hòn Nét

Siba Group và Phenikaa-X hợp tác phát triển giải pháp công nghệ cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm thành phố Nam Ninh, Trung Quốc

Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách quý I đạt trên 18.300 tỷ đồng

Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp: Tiết kiệm nghìn tỷ đồng, mở rộng dư địa kinh doanh

Hà Nội đối thoại doanh nghiệp nhỏ và vừa 2026: Gỡ “điểm nghẽn”, tiếp thêm xung lực tăng trưởng

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

