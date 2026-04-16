Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam

12:12 | 16/04/2026
(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 33/2026/TT-BGDĐT về Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Đây là bước hoàn thiện quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ thống nhất, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.
Thông tư được ban hành nhằm thiết lập một chuẩn chung về năng lực ngoại ngữ áp dụng trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân, tạo cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và công nhận kết quả học tập. Qua đó, giúp người học định hướng rõ ràng lộ trình phát triển năng lực ngoại ngữ, đồng thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường tính liên thông giữa các bậc học và trình độ đào tạo.

Một trong những điểm nổi bật của Thông tư là việc cập nhật Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) phiên bản mới (2020 - 2021), bảo đảm tính tương thích với các chuẩn đánh giá quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận văn bằng, chứng chỉ giữa Việt Nam và các quốc gia khác.

Xây dựng hệ thống chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ thống nhất, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Thông tư đã bổ sung mức "Tiền bậc 1" (Pre-A1), góp phần hoàn thiện hệ thống đánh giá từ người mới bắt đầu học ngoại ngữ, đặc biệt phù hợp với xu hướng dạy và học ngoại ngữ từ lứa tuổi nhỏ tại Việt Nam. Việc bổ sung này giúp mở rộng phổ trình độ đào tạo, bảo đảm tính liên tục và toàn diện của Khung năng lực.

Thông tư cũng chú trọng việc làm rõ và chi tiết hóa các mô tả năng lực ở từng kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết, qua đó giúp giáo viên, người học và các cơ sở đào tạo dễ dàng áp dụng trong thực tiễn giảng dạy và đánh giá. Nội dung Khung được thiết kế theo hướng cụ thể, dễ hiểu, gắn với các tình huống sử dụng ngôn ngữ thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ.

Đối với một số ngôn ngữ đặc thù như tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Hàn, Thông tư quy định việc sử dụng các khung năng lực do quốc gia sở tại ban hành nhằm bảo đảm phù hợp với đặc trưng ngôn ngữ và thông lệ quốc tế./.

Mai Tấn
Nhiều điểm mới trong dự thảo Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

(TBTCO) - Thông qua tọa đàm "Thanh niên ngành Tài chính tiên phong thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị", vai trò xung kích của thanh niên ngành Tài chính tiếp tục được nhấn mạnh, đặc biệt trong tham mưu chính sách, cải cách thể chế và thúc đẩy chuyển đổi số.
(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
(TBTCO) - Theo báo cáo được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 14/4, Việt Nam là một trong những quốc gia phản ứng kịp thời và hiệu quả trước cú sốc năng lượng toàn cầu, thông qua các biện pháp tài khóa và bình ổn giá. Tuy vậy, Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng để tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu trong dài hạn.
(TBTCO) - Bộ Công thương đã ban hành Kế hoạch hành động số 824/QĐ-BCT thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.
(TBTCO) - Bộ Y tế cho biết, theo số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 trường hợp mắc sốt xuất huyết, có 4 trường hợp tử vong. Số mắc ghi nhận sớm ngay từ những tháng đầu năm, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam.
(TBTCO) - Bộ Y tế đề xuất nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng/tháng lên 600.000 đồng/tháng, tương đương mức tăng 20%.
(TBTCO) - Trong bối cảnh áp lực môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt từ chất thải nông nghiệp, việc hoàn thiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được kỳ vọng trở thành "đòn bẩy" quan trọng giúp Việt Nam thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và hướng tới nền nông nghiệp bền vững.
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là "bệ đỡ" quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
