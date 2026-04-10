Chứng khoán phái sinh ngày 10/4: Chênh lệch dương thu hẹp, sắc xanh áp đảo

Sắc xanh phủ rộng trên thị trường chứng khoán. Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index tăng 13,22 điểm (+0,69%) lên 1.928,23 điểm, với 20 mã tăng, 4 mã đứng giá tham chiếu và 6 mã giảm. Cổ phiếu ngân hàng như TCB, STB và LPB đóng góp đáng kể vào phiên tăng của VN30-Index. Trong khi đó, áp lực chốt lời ở nhóm công nghệ và thép phần nào khiến đà tăng bị thu hẹp về cuối phiên. Giá trị giao dịch của nhóm VN30 cũng giảm về quanh 13.100 tỷ đồng.

Sự hồi phục trên thị trường chứng khoán phái sinh có phần thận trọng hơn. Hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 đáo hạn tháng này (41I1G4000) đóng cửa ở mức 1.931 điểm, tăng 0,48% so với phiên trước. So với chỉ số cơ sở VN30-Index, giá hợp đồng tương lai chỉ còn nhỉnh hơn 2,77 điểm. Dù mức chênh lệch dương thu hẹp, trạng thái này đến nay đã duy trì 5 phiên liên tục.

Đa số các kỳ hạn xa cũng giữ được mức chênh lệch dương. Cá biệt, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn tháng 9/2026 đóng cửa ở mức 1.922,6 điểm, thấp hơn 5,63 điểm so với chỉ số cơ sở. Tâm lý thị trường vẫn nghiêng về kỳ vọng tăng nhưng mức độ hưng phấn đã hạ nhiệt.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh hạ nhiệt

Diễn biến trong phiên cho thấy các hợp đồng tương lai chủ yếu đi ngang tích lũy. Theo chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta, áp lực điều chỉnh xuất hiện rõ hơn về cuối phiên là nguyên nhân khiến chênh lệch dương bị thu hẹp, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Đánh giá dựa trên yếu tố phân tích kỹ thuật, hợp đồng 41I1G4000 vẫn đang đi ngang tích lũy trong 2 phiên gần đây, với vùng hỗ trợ gần 1.930 điểm và sâu hơn là 1.918 điểm. Đồ thị giá vẫn đang có cấu trúc tăng nên đây vẫn là nhịp điều chỉnh kỹ thuật và xu hướng vẫn chưa thay đổi.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh giảm đáng kể. Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tháng gần đạt 222.487 hợp đồng, giảm khoảng 14,8% so với phiên trước. Dòng tiền đầu cơ ngắn hạn đang tạm chững lại, nhà đầu tư có xu hướng quan sát nhiều hơn khi VN30-Index tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.950 điểm.