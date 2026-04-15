Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng: Quyết liệt tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 xã, phường, với sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt thành phố và các sở, ngành liên quan. Mục đích hội nghị nhằm rà soát, đánh giá tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trọng điểm trên địa bàn thành phố hiện nay: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố; giải phóng mặt bằng các Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; các dự án đường sắt trên địa bàn TP. Hà Nội...

Vành đai 4 tăng tốc, giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất

Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP. Hà Nội, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Nguyễn Ngọc Vân cho biết, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn qua Hà Nội dài 59,2km đã cơ bản hoàn thành với hơn 800ha đất và trên 9.000 ngôi mộ được di dời.

Đáng chú ý, toàn bộ 13 khu tái định cư đã hoàn thành xây dựng; hệ thống điện cao thế cũng đã được di dời gần như toàn bộ. Về thi công, nhiều hạng mục đang được đẩy nhanh để kịp mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 6/2026.

Đối với các dự án đường sắt quốc gia, đặc biệt là tuyến tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có khối lượng công việc rất lớn. Cụ thể, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 27,9km, dự kiến thu hồi gần 126ha đất tại 6 xã. Các địa phương đã thành lập đầy đủ bộ máy triển khai và bước đầu rà soát, xác định phạm vi thu hồi đất, đạt khoảng 50 - 60% khối lượng. Dự kiến phải di chuyển khoảng 5.400 ngôi mộ; thành phố đã bố trí 11 khu tái định cư (khoảng 70ha) và 9 khu quy tập mộ. Tuy nhiên, việc cắm mốc giới chưa thể triển khai do chưa có đề nghị chính thức từ chủ đầu tư.

Tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 43,5km, cần thu hồi khoảng 309,8ha đất tại 8 xã, phường. Các địa phương đã cơ bản hoàn tất tổ chức công tác giải phóng mặt bằng, đang rà soát, xác định chủ sử dụng đất; dự kiến có hơn 900 hộ phải tái định cư và hơn 850 ngôi mộ cần di dời. Hiện đã đề xuất 5 khu tái định cư (khoảng 5ha), đang lập quy hoạch chi tiết và bước đầu xác định 2 khu quy tập mộ chính.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Việt Hải cho biết, theo quy hoạch, Hà Nội sẽ phát triển mạng lưới đường sắt đô thị lên tới gần 1.000km trong tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, hiện mới chỉ khoảng 3,5% chiều dài được đưa vào khai thác, trong khi phần lớn vẫn chưa triển khai.

Hạ tầng giao thông là then chốt, phải tháo gỡ ngay điểm nghẽn

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố thống nhất quan điểm: hạ tầng giao thông không chỉ là “xương sống” đô thị mà còn là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh tinh thần chủ động, yêu cầu các đơn vị không chờ đợi hoàn thiện đầy đủ cơ chế mới triển khai, đồng thời cần bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức và hành động từ thành phố tới cơ sở. Đồng thời, các đơn vị cần sớm cập nhật theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, bảo đảm đồng bộ, thống nhất từ thành phố đến cơ sở.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đề xuất đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, kết hợp ngân sách với xã hội hóa và hợp tác quốc tế nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo động lực phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định rõ vai trò chiến lược của các dự án đang triển khai: “Nhiệm vụ phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, được xác định là then chốt, tạo động lực tăng trưởng”.

Ông Vũ Đại Thắng cũng ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, khi dự án Vành đai 4 đã “bàn giao mặt bằng sớm hơn kế hoạch 6 tháng”.

Tuy nhiên, người đứng đầu UBND thành phố cũng yêu cầu cao hơn trong giai đoạn tới, trong đó yêu cầu các sở, ngành cần tiếp tục chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn… Trường hợp vượt thẩm quyền, phải báo cáo ngay để lãnh đạo thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý.

Đối với các dự án đường sắt và liên vận quốc tế, nhiệm vụ trọng tâm là giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu sớm xác định hướng tuyến để triển khai đồng bộ.

Với hệ thống đường sắt đô thị, lãnh đạo TP. Hà Nội nhấn mạnh đây là trụ cột phát triển trong giai đoạn tới và yêu cầu cần sớm hoàn thiện quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, xác định rõ lộ trình và thứ tự ưu tiên đầu tư. Trước mắt, thành phố tập trung triển khai các tuyến trọng điểm như tuyến số 1 và tuyến số 6, đồng thời bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt quốc gia.

Song song với đó, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các tuyến vành đai, đặc biệt là Vành đai 3, 3,5 và nghiên cứu triển khai Vành đai 5 nhằm tăng cường liên kết vùng./.