Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo “cú hích” tăng trưởng

Nam Khánh

11:03 | 15/04/2026
(TBTCO) - Với quy mô vốn tăng mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn “cao điểm” giải ngân. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để vừa bảo đảm tiến độ, vừa thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
PV: Thưa bà, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của TP. Hà Nội có điểm gì đáng chú ý?

Bà Đỗ Thu Hằng

Bà Đỗ Thu Hằng: Năm 2026, kế hoạch đầu tư công Trung ương giao cho Hà Nội là 126 nghìn tỷ đồng, UBND thành phố giao 156 nghìn tỷ đồng, cao hơn 30 nghìn tỷ đồng so với mức Trung ương giao. Quy mô này gấp hơn 1,5 lần so với kế hoạch vốn được giao năm 2025. Đây là mức vốn rất lớn, đặt ra yêu cầu cao về tiến độ triển khai cũng như năng lực tổ chức thực hiện để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Ngay từ đầu năm, Thành ủy đã chỉ đạo sát sao, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND nhằm thúc đẩy giải ngân; đồng thời duy trì giao ban xây dựng cơ bản thường xuyên, tập trung chỉ đạo các công trình khẩn cấp, trọng điểm.

PV: Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công được giao, xin bà cho biết quả giải ngân quý I/2026 của Hà Nội đạt được như thế nào, thưa bà?

Bà Đỗ Thu Hằng: Kết quả quý I/2026 có thể nói là khá tích cực. Tính đến hết ngày 31/3/2026, toàn thành phố đã giải ngân được 24,034 nghìn tỷ đồng, đạt 19,07% kế hoạch đầu năm, tăng tới 304% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước (11%).

Kết quả này không chỉ tạo đà cho tăng trưởng mà còn góp phần tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” về hạ tầng như giao thông, úng ngập. Qua đó, thúc đẩy trực tiếp ngành xây dựng và lan tỏa sang các lĩnh vực dịch vụ vận tải, logistics, tài chính - ngân hàng, đồng thời tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Đặc biệt, nhiều dự án trọng điểm, lớn, khẩn cấp đã được đẩy nhanh tiến độ. Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); ba đoạn còn lại của Vành đai 2,5 đã được khởi công theo lệnh khẩn cấp vào ngày 20/3/2026. Các dự án cầu qua sông Hồng (7 dự án) cũng đạt tiến độ đáng kể như cầu Tứ Liên đạt hơn 68%, cầu Trần Hưng Đạo đạt hơn 72% GPMB, cầu Ngọc Hồi cơ bản hoàn tất…

Những kết quả này tạo tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư ngoài ngân sách phát triển dọc theo các trục giao thông mới.

Dự án cải tạo kênh Thụy Phương, công trình có tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng nhằm bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch và giải quyết ngập úng khu vực phía Bắc hiện đạt khoảng 50% khối lượng. Ảnh: Khánh Linh

PV: Bên cạnh những kết quả tích cực, đâu là những "điểm nghẽn" lớn nhất đang cản trở tiến độ giải ngân đầu tư công của thành phố hiện nay?

Bà Đỗ Thu Hằng: Việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, trong đó GPMB tiếp tục là “nút thắt” lớn nhất.

Nguyên nhân chủ yếu do mật độ dân cư cao, quỹ nhà và đất tái định cư chưa đáp ứng kịp thời, sự đồng thuận của một bộ phận người dân còn hạn chế, trong khi cơ chế chính sách chưa thật sự đồng bộ giữa các khu vực. Thực tế, hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, dự án trọng điểm, lớn chủ yếu vướng mắc GPMB.

Bên cạnh đó, nguồn cung và giá nguyên vật liệu xây dựng có nhiều biến động. Việc triển khai đồng thời nhiều dự án lớn, cả trong và ngoài ngân sách, dẫn tới nguy cơ thiếu hụt vật liệu như đất, cát, đá; chi phí nhân công, thiết bị tăng cao, khiến một số nhà thầu e ngại, thậm chí thi công cầm chừng.

PV: Với những "nút thắt" đó, thành phố sẽ triển khai những giải pháp gì để tháo gỡ, cũng như để đạt mục tiêu tăng trưởng trong quý II?

Bà Đỗ Thu Hằng: Để đưa tăng trưởng trở lại quỹ đạo hai con số trong quý II (dự kiến 10,47%), trong đó cần giải ngân thêm tối thiểu 27,2 nghìn tỷ đồng, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp.

Trước hết là quyết liệt tháo gỡ dứt điểm nút thắt GPMB. Thành phố sẽ áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội, Luật Thủ đô và kinh nghiệm từ các dự án lớn về giải phóng mặt bằng như Vành đai 1, Vành đai 4; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường đối thoại với người dân, đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu qua sông Hồng và các tuyến vành đai theo tiến độ cam kết.

Hà Nội bố trí 800.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, đặt nền tảng cho việc phân bổ và sử dụng nguồn lực đầu tư theo hướng hiệu quả, có trọng tâm và tầm nhìn dài hạn. Tổng vốn đầu tư công giai đoạn này được xác định ở mức 864.682 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp thành phố chiếm hơn 691.759 tỷ đồng và ngân sách cấp xã khoảng 172.923 tỷ đồng.

Thành phố sẽ tháo gỡ khó khăn về nguyên vật liệu, chủ động bình ổn nguồn cung và giá vật liệu, như giao Sở Công thương cập nhật dự báo biến động giá xăng dầu hàng tuần và đánh giá rõ tác động đến việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố; Sở Xây dựng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hợp đồng giữa các chủ đầu tư với các nhà thầu, kịp thời cập nhật và công bố đơn giá vật liệu sát thị trường.

Cùng với đó, điều hành vốn linh hoạt, hiệu quả. Thành phố sẽ điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án trọng điểm, giao KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) giải ngân theo tháng cho từng chủ đầu tư, tăng cường kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ.

Đặc biệt, sẽ tiếp tục áp dụng cơ chế “làn xanh” xử lý thủ tục trong 24 giờ đối với các dự án quan trọng, đồng thời hoàn thiện thể chế theo Luật Thủ đô (sửa đổi) để tạo môi trường đầu tư thông thoáng hơn.

Hà Nội cũng siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư và UBND xã/phường; yêu cầu lập kế hoạch chi tiết giải ngân, GPMB theo tuần/tháng, gắn với đánh giá cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” (rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả) trong tổ chức thực hiện.

PV: Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao, Hà Nội sẽ định hình chiến lược đầu tư công ra sao để vừa tạo đột phá hạ tầng, vừa dẫn dắt và kích hoạt mạnh mẽ dòng vốn đầu tư tư nhân trong giai đoạn tới, thưa bà?

Bà Đỗ Thu Hằng: Thời gian tới, Hà Nội tập trung vào một định hướng lớn trong về đầu tư công. Thứ nhất, tập trung giải ngân các công trình lan tỏa cao (cầu sông Hồng, vành đai, hướng tâm, chống ngập, logistics, kết nối vùng) để mở không gian phát triển, tạo đầu tư ngoài ngân sách và việc làm, tăng năng suất đô thị.

Thứ hai, khơi thông đầu tư ngoài ngân sách và khu vực tư nhân; tập trung rà soát các dự án ngoài ngân sách và dự án đầu tư công chậm triển khai; tháo gỡ dứt điểm hoặc thu hồi; đẩy nhanh triển khai các đại dự án, trọng tâm là Khu đô thị Olympic, trục cảnh quan sông Hồng, các khu đô thị đa mục tiêu…

Thành phố cũng triển khai các giải pháp huy động nguồn lực, như khai thác hiệu quả tài sản công, phát triển quỹ đất, thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư, đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên cho đầu tư phát triển.

PV: Xin cảm ơn bà!

Nam Khánh
hà nội giải ngân vốn đầu tư công bà đỗ thu hằng cao điểm giải ngân

AI là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng trong “cơn gió ngược”

(TBTCO) - Theo ông Aaditya Mattoo - Giám đốc Nghiên cứu, Nhóm Nghiên cứu Phát triển của Nhóm Ngân hàng Thế giới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 2026 nhiều bất định và “cơn gió ngược” gia tăng, cơ hội từ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng.
Lấy đầu tư công làm trụ đỡ thúc đẩy tăng trưởng

(TBTCO) - TS. Nguyễn Văn Hiến - chuyên gia kinh tế cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng các quý tiếp theo và cả năm 2026, Việt Nam cần củng cố niềm tin thị trường, lấy cầu nội địa và đầu tư, đặc biệt đầu tư công làm trụ đỡ, đồng thời duy trì xuất khẩu theo hướng thích ứng và nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài.
Tổng kiểm kê tài sản công: Không để “lệch chuẩn” dữ liệu, xử lý nghiêm nếu chậm trễ

(TBTCO) - Sau giai đoạn kiểm đếm, tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước bước vào khâu then chốt là chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng dữ liệu. Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang tăng cường đôn đốc, kiểm tra và siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ, sai lệch thông tin, nhằm bảo đảm độ tin cậy của dữ liệu phục vụ quản lý tài sản công.
Chính sách tài khóa tạo động lực tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao trong điều hành kinh tế vĩ mô. GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, chính sách tài khóa cần được vận hành linh hoạt, có trọng tâm, trở thành động cơ dẫn dắt tăng trưởng.
Giảm nghĩa vụ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Dự thảo gồm 7 chương, 70 điều, tập trung làm rõ các nội dung quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật thuế, đồng thời cụ thể hóa nhiều chính sách hỗ trợ người dân, giảm gánh nặng tuân thủ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Gia nhập Công ước Apostille: Bước tiến lớn trong cải cách thủ tục, thúc đẩy đầu tư quốc tế

(TBTCO) - Việc Việt Nam gia nhập Công ước La Hay năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (Công ước Apostille), dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026, được kỳ vọng sẽ cắt giảm đáng kể thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Trao đổi với phóng viên, TS. Phan Hoài Nam - Tổng Giám đốc Hãng Tư vấn W&A, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), giảng viên Học viện Tư pháp phân tích cơ chế vận hành mới và những tác động tích cực đối với môi trường đầu tư, kinh doanh và giao dịch quốc tế.
Chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng: Mở “cánh cửa lớn” đón dòng vốn tỷ USD

(TBTCO) - Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 9/2026 được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn. Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Báo Tài chính Đầu tư đã có cuộc trao đổi với ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao, Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
Chính sách thuế hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, để chính sách thuế thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030, cần thiết kế và triển khai đúng hướng. Thuế không chỉ là nguồn thu ngân sách, mà còn là công cụ chiến lược hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp và đóng góp cho nền kinh tế phát triển bền vững.
